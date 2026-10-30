El Colegio Juan Pablo II de Parla celebra Holywins: disfraces de santos para celebrar la vida

Holywins en el Colegio Juan Pablo II de Parla - COLEGIO JUAN PABLO II DE PARLA

(Información remitida por la empresa firmante)

Frente a la popularidad de Halloween, el centro educativo apuesta por una celebración que invita a los alumnos a descubrir la vida de los santos y a comprender que la alegría, la esperanza y la santidad también pueden ser protagonistas de estas fechas

Madrid, 30 de octubre de 2026.- En unos días en los que los disfraces de miedo, los esqueletos y las referencias a la muerte ocupan buena parte del imaginario infantil, el Colegio Juan Pablo II de Parla propone una manera diferente de vivir estas fechas: celebrar la vida, la alegría y la esperanza a través de Holywins, una iniciativa en la que los más pequeños se disfrazan de santos y descubren las historias de quienes hicieron de su vida un ejemplo de fe y entrega a los demás.

La celebración, vinculada a la solemnidad de Todos los Santos del 1 de noviembre, parte de una idea sencilla: la santidad no es algo triste, lejano o reservado a unos pocos, sino una llamada a vivir con alegría, amor y generosidad.

De este modo, los habituales disfraces de monstruos, fantasmas o personajes terroríficos dejan paso a figuras como San Francisco de Asís, SantaFaustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santa Teresita del Niño Jesús o San Carlo Acutis, entre otros muchos ejemplos que forman parte de la historia de la Iglesia.

Una celebración que pone el foco en la vida

El nombre Holywins, que puede traducirse como 'la santidad vence', expresa el sentido de esta propuesta, que busca recuperar el significado cristiano de la festividad de Todos los Santos.

Para el Colegio Juan Pablo II de Parla, no se trata simplemente de cambiar unos disfraces por otros, sino de ofrecer a los alumnos una oportunidad para acercarse a vidas que transmiten valores como la valentía, la humildad, el servicio, la generosidad y el amor al prójimo.

En una sociedad en la que los niños reciben constantemente referentes procedentes de las pantallas, las redes sociales o los personajes de ficción, conocer la vida de los santos permite descubrir que también existen héroes reales, personas que afrontaron dificultades, defendieron sus convicciones y dedicaron su vida a los demás.

La santidad se presenta así como una aventura cercana, llena de humanidad, esfuerzo y esperanza.

Educar también es enseñar a celebrar

Uno de los aspectos más significativos de Holywins es su dimensión educativa. A través de una actividad festiva y adaptada a su edad, los alumnos pueden descubrir que la fe no se transmite únicamente mediante explicaciones teóricas, sino también a través de experiencias compartidas.

Los disfraces se convierten así en una puerta de entrada para conocer a hombres y mujeres de diferentes épocas que, desde circunstancias muy distintas, respondieron a una misma llamada: vivir el amor a Dios y a los demás de manera concreta.

Esta celebración conecta con el ideario católico del Colegio Juan Pablo II de Parla, que entiende la educación como una tarea que va más allá de la adquisición de conocimientos académicos y busca acompañar el crecimiento integral de cada alumno.

En este sentido, Holywins representa también una forma de reivindicar que la alegría y la celebración tienen un lugar fundamental en la educación cristiana.

La santidad como ejemplo para las nuevas generaciones

La festividad de Todos los Santos recuerda que la Iglesia no celebra únicamente a grandes personajes del pasado, sino a una multitud de hombres y mujeres que hicieron de su vida un testimonio de fe.

Muchos de ellos fueron jóvenes, padres y madres de familia, educadores, trabajadores o personas que vivieron circunstancias extraordinariamente difíciles.

Sus historias permiten transmitir a los alumnos una enseñanza especialmente valiosa: no hace falta ser famoso, poderoso o extraordinario a los ojos del mundo para hacer cosas verdaderamente grandes.

A través de Holywins, el Colegio Juan Pablo II de Parla quiere acercar esta realidad a los más pequeños con un lenguaje que conocen bien: el juego, la imaginación, los disfraces y la alegría de compartir una celebración con sus compañeros.

Una propuesta en positivo

La iniciativa no pretende convertir Halloween en el centro del debate, sino poner en valor una tradición profundamente arraigada en la identidad cristiana.

Frente al miedo, la esperanza; frente a la oscuridad, la luz; y frente a la muerte, la promesa de la vida eterna.

Ese es el mensaje que inspira Holywins y que el Colegio Juan Pablo II de Parla busca transmitir a sus alumnos: que la vida merece ser celebrada y que la santidad, lejos de ser una idea abstracta, puede descubrirse en ejemplos concretos de amor, entrega y servicio.

Porque educar también consiste en enseñar a los niños qué merece la pena admirar, qué historias vale la pena recordar y qué modelos pueden inspirar sus propias vidas. ç

Y pocas celebraciones expresan mejor esta idea que una jornada en la que los niños dejan de disfrazarse de personajes imaginarios para descubrir a personas reales que hicieron de su vida algo extraordinario.

Contacto

Nombre contacto: Colegio Juan Pablo II de Parla

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 91 161 00 55