El Colegio Juan Pablo II de Parla comienza el curso reforzando su modelo educativo sin móviles ni tabletas

El Colegio Juan Pablo II de Parla comienza el curso - Colegio Juan Pablo II de Parla

(Información remitida por la empresa firmante)

El centro apuesta por una educación que protege la atención, fomenta el esfuerzo y enseña a utilizar la tecnología con criterio, sin convertir las pantallas en el eje del aprendizaje

Parla, 16 de septiembre de 2026.- En un momento en el que crece la preocupación de familias, docentes y especialistas por el uso excesivo de las pantallas entre niños y adolescentes, el Colegio Juan Pablo II de Parla comienza el curso 2026-2027 reforzando una de las señas de identidad de su proyecto educativo: una enseñanza sin teléfonos móviles, tabletas ni Chromebooks como herramientas habituales de aprendizaje.



El centro mantiene una apuesta clara por los libros, la escritura a mano, la lectura, el razonamiento, la experimentación y la relación directa entre profesores y alumnos. Una decisión que no supone renunciar a la innovación, sino entender que la tecnología debe estar al servicio de la educación y utilizarse únicamente cuando aporta un verdadero valor pedagógico.



"Queremos que nuestros alumnos sean capaces de concentrarse, pensar, dialogar y enfrentarse a las dificultades sin depender constantemente de una pantalla. La innovación educativa no consiste en introducir tecnología indiscriminadamente, sino en saber elegir qué herramientas ayudan realmente a aprender", explica Alfonso Die, director del Colegio Juan Pablo II de Parla.



Educar la atención en un mundo lleno de estímulos

La sobreexposición digital se ha convertido en una de las principales inquietudes de las familias. La dificultad para mantener la atención, la inmediatez, la dependencia del teléfono móvil y la reducción del tiempo dedicado a la lectura o a las relaciones personales plantean nuevos retos dentro y fuera de las aulas.



Ante esta realidad, el Colegio Juan Pablo II de Parla desarrolla un modelo que protege especialmente la capacidad de atención de sus alumnos. El teléfono móvil no forma parte de la vida escolar y las tabletas o los ordenadores no sustituyen a los libros, los cuadernos ni a la explicación del profesor.



El objetivo es favorecer un aprendizaje más profundo, en el que los estudiantes comprendan, relacionen ideas y desarrollen su autonomía. La escritura, la memoria, el cálculo, la lectura comprensiva y la expresión oral siguen ocupando un lugar esencial dentro de las aulas.



Esta forma de trabajar también busca recuperar el valor de la espera, la constancia y el esfuerzo. Frente a la rapidez y a la estimulación continua del entorno digital, el colegio propone tiempos de aprendizaje que permitan detenerse, preguntar, equivocarse y volver a intentarlo.



Innovar sin depender de una pantalla

El proyecto anti pantallas no implica dar la espalda a la realidad tecnológica. El colegio trabaja el pensamiento computacional, la programación y la inteligencia artificial de una manera progresiva, responsable y adaptada a cada edad.



A través de actividades manipulativas, retos de lógica, robótica, resolución de problemas y dinámicas de trabajo cooperativo, los alumnos aprenden a comprender cómo funciona la tecnología antes de limitarse a consumirla.



De este modo, el centro busca formar jóvenes capaces de desenvolverse en el mundo digital con libertad y criterio propio. El objetivo no es que utilicen más tecnología, sino que sepan cuándo utilizarla, para qué y con qué consecuencias.



"Nuestros alumnos van a vivir en un mundo profundamente tecnológico y deben estar preparados para ello. Precisamente por eso necesitan una formación que les permita dominar esas herramientas y no convertirse en dependientes de ellas", añade el director.



Una educación centrada en la persona

Esta apuesta forma parte del proyecto educativo integral del Colegio Juan Pablo II de Parla, un centro católico concertado y bilingüe que imparte todas las etapas educativas, desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato.



Junto a su política anti pantallas, el colegio desarrolla programas como el bilingüismo reconocido con el sello Oxford Quality, el Bachillerato Dual Americano, Aula Innova para alumnos con altas capacidades o su potente Grado Musical certificado por la ABRSM, entre otros.



Todos estos proyectos comparten una misma idea: la verdadera innovación educativa debe contribuir al crecimiento completo de cada alumno. Por ello, el acompañamiento personal, la formación académica, la educación en virtudes y la colaboración con las familias constituyen los pilares de la propuesta del centro.



Con el comienzo del nuevo curso, el Colegio Juan Pablo II de Parla reafirma así su compromiso con una educación exigente, cercana y profundamente humana, capaz de incorporar los avances del presente sin renunciar a aquello que sigue siendo esencial: la atención, el esfuerzo, el pensamiento crítico y la relación personal entre alumnos y profesores.



Sobre el Colegio Juan Pablo II de Parla

El Colegio Juan Pablo II de Parla es un centro católico concertado y bilingüe perteneciente a la Fundación Educatio Servanda. Su oferta educativa comprende desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato y se caracteriza por la formación integral de sus alumnos, el acompañamiento personal y familiar, la excelencia académica y una identidad cristiana presente en toda la vida escolar.

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