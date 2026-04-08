Colegio Peñas Blancas, Garbancillo de Oro 2026; cuando la educación también mantiene vivos los pueblos - Colegio Montessori Peñas Blancas en Cartagena

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de abril de 2026.-

Recibir el Premio Garbancillo de Oro 2026 ha supuesto, para la comunidad del Colegio Peñas Blancas, mucho más que un reconocimiento. Ha sido la confirmación de una realidad que este proyecto lleva más de una década construyendo junto a familias, vecinos y entidades del territorio: que la educación también puede ser una herramienta real de desarrollo rural.

Este reconocimiento pone además en valor la labor de la Asociación Cartagena Creativa, cuya mirada hacia lo que ocurre en la zona oeste de Cartagena ha permitido visibilizar iniciativas que, desde lo local, contribuyen a transformar el territorio.

Cuando un colegio cierra, un pueblo pierde algo más

Tal y como recordó el emotivo discurso preparado por la Asociación Cartagena Creativa y pronunciado durante la gala, el cierre progresivo de los colegios rurales de Cuesta Blanca, Perín y Tallante, hace ya más de una década, no solo supuso la pérdida de un servicio educativo. También significó la desaparición de una parte esencial de la vida cotidiana del noroeste cartagenero: las risas, las rutinas, las celebraciones y la presencia constante de la infancia.

Durante años, aquello se asumió como algo “normal”.

Pero quizá no lo era.

La reapertura de una posibilidad

En 2014, un grupo de familias decidió apostar por algo diferente en Tallante: recuperar la vida de un colegio rural, no para reproducir lo que ya existía, sino para imaginar algo nuevo.

Así nació el Colegio Peñas Blancas.

Se trata de un proyecto que combina pedagogía tradicional y metodologías activas, aprendizaje personalizado en lo intelectual, en lo emocional y en lo instintivo, educación en la naturaleza junto al Parque Regional Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, y un vínculo profundo con el entorno social y rural.

Con el paso de los años, la experiencia ha demostrado que lo que ocurre dentro del aula es solo una parte de la historia.

Un colegio que también construye territorio

En palabras de su directora, Aroa, este proyecto ha demostrado algo esencial: un colegio puede ser mucho más que un espacio educativo; puede convertirse en una infraestructura clave para el territorio.

En estos más de diez años, cerca de 40 familias se han instalado en la zona. Localidades como Tallante, Perín, Cuesta Blanca, Las Palas, Los Puertos de Santa Bárbara, Isla Plana o La Azohía han recuperado parte de su dinamismo, se ha fortalecido la vida comunitaria y se ha generado actividad social, cultural y educativa.

No se trata solo de enseñar.

Se trata también de hacer posible que la gente viva aquí.

Educación y desarrollo rural: una conexión necesaria

En un contexto en el que muchas zonas rurales siguen enfrentando desafíos como la despoblación o la pérdida de servicios, experiencias como la del Colegio Peñas Blancas abren una reflexión más amplia:

¿Qué papel puede jugar la educación en el equilibrio territorial?

¿Cómo influyen los proyectos educativos en la decisión de una familia de vivir en un entorno rural?

¿Qué ocurre cuando la innovación educativa se vincula al territorio?

Cada vez más familias buscan algo más que un centro educativo. Buscan educación personalizada, comunidad, naturaleza, tiempo y sentido.

Y cuando lo encuentran, se quedan.

Una realidad que ya está en marcha

El Colegio Peñas Blancas es hoy un centro con más de diez años de trayectoria, un espacio educativo consolidado, un proyecto con capacidad de crecimiento y una experiencia real de impacto territorial.

Todo ello ha sucedido sin grandes estructuras ni grandes planes estratégicos detrás, sino gracias a la implicación de familias, profesionales y entorno.

De ahí surge una pregunta natural:

¿Qué podría suceder si iniciativas como esta pudieran llegar a más familias?

Un reconocimiento que es colectivo

Este premio no es solo del colegio.

Es también de las familias que apostaron y siguen apostando por formar parte del proyecto, incluso asumiendo una cuota; de los niños y niñas que llenan de vida el centro cada día y que, al terminar la jornada lectiva, no quieren marcharse a casa; de los adolescentes que completaron allí su ciclo y que, cuando tienen un día libre en el instituto, desean volver a pasar la jornada en el colegio; de los vecinos que han acompañado todo el proceso; y de las entidades y personas, con responsabilidades públicas o privadas, que creen en el potencial de esta zona rural.

Y, en un sentido más amplio, este reconocimiento pertenece a todas las personas que creen que los pueblos tienen futuro, que la infancia merece crecer en contacto con la naturaleza y sin deberes por las tardes, y que la educación también puede ser una forma de cuidar el territorio.

Mirando hacia adelante

Cada mañana, la imagen de los niños subiendo la cuesta hacia el colegio con ilusión recuerda que el futuro no es algo abstracto.

Está ocurriendo.

Aquí, en la zona rural oeste de Cartagena.

Y quizá este reconocimiento invite, como sociedad, a formular una última pregunta:

¿Cómo seguir impulsando proyectos que no solo educan, sino que también mantienen vivos los pueblos?

Porque mientras haya niños caminando hacia un colegio, habrá futuro en el territorio.

Y ese futuro, como ya está demostrando Tallante, ya ha empezado.

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