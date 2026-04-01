Colocación y suscripción de acciones ordinarias y publicación del documento de admisión de AIM (2)

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(Información remitida por la empresa firmante)

Oscillate PLC("Oscillate" o la "Compañía")

PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE KALAHARI COPPER LTD

CAMBIO DE NOMBRE A SERVAL RESOURCES PLC

COLOCACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE 12.997.761 ACCIONES ORDINARIAS A 22,5 PENIQUES POR ACCIÓN

OFERTA MINORISTA DE HASTA 1.333.333 ACCIONES MINORISTAS A 22,5 PENIQUES POR ACCIÓN

CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES

ADMISIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AMPLIADO A LA COTIZACIÓN EN AIM

CANCELACIÓN DE LA COTIZACIÓN EN AQUIS GROWTH MARKET

PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADMISIÓN A AIMYAVISO DE ASAMBLEA GENERAL

LONDRES, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Oscillate PLC (AQSE: SRVL), una empresa centrada en la creación de un desarrollador independiente de cobre y metales del futuro, se complace en anunciar que, tras el anuncio del 9 de febrero de 2026 de la adquisición condicional de Kalahari Copper Limited ("Kalahari Copper") (la "Adquisición"), ha publicado su Documento de Admisión AIM y ha completado condicionalmente una captación de capital de 2,9 millones de libras esterlinas (antes de gastos) mediante una colocación (la "Colocación") y una suscripción (la "Suscripción") (en conjunto, la "Captación de Fondos") de un total de 12.997.761 nuevas acciones ordinarias de 0,005 libras esterlinas cada una en el capital de la Compañía, sujetas a una consolidación de acciones de 50 por 1 ("Acciones de la Captación de Fondos") a un precio de 22,5 peniques por Acción de la Captación de Fondos (el "Precio de Emisión").

Además, al entrar en su siguiente fase de crecimiento y en conjunto con la captación de fondos, la Compañía solicita la admisión a cotización en AIM de sus nuevas acciones ordinarias de 0,005 £ cada una ("Acciones Ordinarias") (siempre que los accionistas aprueben una consolidación de acciones de 50 por 1) ("Admisión") y, al mismo tiempo, se retirará la admisión de las acciones ordinarias existentes de 0,0001 £ cada una a Aquis Growth Market.

La adquisición, la captación de fondos y la admisión están condicionadas a la aprobación de determinadas resoluciones en la Junta General de Accionistas que se celebrará a las 10:00 horas del 24 de abril de 2026 (la "Asamblea General"). La Compañía ha publicado un folleto de admisión a la plataforma multilateral de negociación, de conformidad con los requisitos de la Bolsa de Londres, emitido en relación con la propuesta de admisión de las nuevas acciones ordinarias de la Compañía a la negociación en AIM ("Documento de Admisión a AIM"). El Documento de Admisión a AIM no se ha elaborado de conformidad con las normas de la FCA para la admisión a la negociación en un mercado regulado y su contenido no ha sido aprobado por la FCA. El Documento de Admisión a AIM no se presentará ni será aprobado por la FCA ni por ninguna otra autoridad gubernamental o reguladora del Reino Unido. El Documento de Admisión a AIM incluye una convocatoria a la Junta General de Accionistas. La cancelación de la negociación de las Acciones Ordinarias en el Mercado de Crecimiento de Aquis tendrá lugar simultáneamente con la Admisión, y se prevé que la cancelación se produzca al cierre de operaciones del [24] de abril de 2026.

Aspectos destacados

La adquisición propuesta de Kalahari Copper consolidará a la Compañía como un importante propietario de terrenos en dos cinturones de cobre emergentes, sujetos a la renovación de la licencia: la Cuenca de Kaoko en Namibia y el Cinturón de Cobre de Kalahari en Botsuana, ambos poco explorados en comparación con su potencial.

Captación de fondos para recaudar 2,9 millones de libras esterlinas brutas mediante la emisión de 12.997.761 acciones a 22,5 peniques por acción.

Los ingresos netos de la captación de fondos permitirán impulsar los activos de exploración propuestos por la Compañía en Namibia y Botsuana.

Propuesta de nombramiento de Andrew Benitz como consejero no ejecutivo tras la admisión a cotización.

Propuesta de cambio de nombre a Serval Resources Plc.

Propuesta de consolidación del capital social emitido de la Compañía en una proporción de 50:1.

Se prevé que la admisión a cotización en AIM tenga lugar alrededor de las 8:00 h del 27 de abril de 2026.

El consejero delegado, Robin Birchall, comentó:

"Esta es una transacción transformadora que consolidará a la Compañía con una posición destacada en dos cinturones de cobre emergentes, poco explorados y con alto potencial en Namibia y Botsuana, además del potencial de crecimiento del proyecto Duékoué en Costa de Marfil. Nos complace haber obtenido el apoyo financiero y avanzar con nuestra propuesta de admisión a cotización en el mercado AIM. Oscillate PLC, a través de su marca Serval Resources, está ahora preparada para la siguiente fase de la evolución de la Compañía, con el objetivo de cumplir su estrategia de convertirse en un grupo de exploración y desarrollo de cobre y metales del futuro de mediana capitalización".

Antecedentes de la Adquisición

El objetivo de la Compañía es establecer una cartera de proyectos sostenibles de cobre y metales del futuro en jurisdicciones mineras de primer nivel. Se prevé que la demanda de cobre y metales estratégicos asociados aumente sustancialmente en los próximos años, impulsada por la transición energética verde, la rápida expansión de la economía digital y otras tecnologías emergentes, que se espera generen importantes déficits de suministro. La Compañía busca descubrir nuevas fuentes potenciales de cobre sostenible para satisfacer la demanda de fuentes de suministro independientes y responsables.

El 9 de febrero de 2026, la Compañía anunció la firma de un acuerdo de compraventa con KCL Investments Limited para adquirir, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, la totalidad de las acciones emitidas de Kalahari Copper, lo que incluye indirectamente las licencias de las filiales de Kalahari Copper en Namibia y Botsuana. Se prevé que la adquisición se complete, una vez cumplidas todas las condiciones, simultáneamente con la admisión a cotización de las nuevas acciones ordinarias de la Compañía en AIM, sujeta a las aprobaciones regulatorias.

Esta adquisición consolidará a la Compañía como un importante propietario de terrenos en dos cinturones de cobre emergentes, sujeto a la renovación de ciertas licencias: la Cuenca de Kaoko en Namibia, considerada una extensión del prolífico Cinturón de Cobre de África Central, y el Cinturón de Cobre de Kalahari en Botsuana. De este modo, la adquisición brindará a la Compañía la oportunidad de explorar extensas áreas de terreno con alto potencial en distritos de exploración emergentes, adyacentes a importantes descubrimientos recientes, en línea con su ambición de convertirse en un grupo de desarrollo de cobre y metales del futuro de mediana capitalización.

La Compañía también ha suscrito un acuerdo de empresa conjunta y de participación (anunciado el 30 de abril de 2025) en Costa de Marfil con La Minière de l'Elephant en relación con el proyecto de cobre-molibdeno Duékoué. Este acuerdo permite a la Compañía adquirir hasta el 100 % de la participación mediante desembolsos escalonados y pagos por hitos.

En conjunto, se espera que la adquisición condicional de Kalahari Copper y la empresa conjunta Duékoué:

proporcione diversificación geográfica y geológica en dos jurisdicciones africanas estables y de alta calidad con políticas mineras favorables, así como el proyecto de exploración en Costa de Marfil;

cree una cartera de proyectos de exploración en fase inicial;

posicione a la Compañía para atraer una base de inversores más amplia, y

establezca las bases para un grupo de exploración y desarrollo de cobre y metales del futuro de mediana capitalización.

En el Documento de Admisión a AIM se detallan aspectos más específicos de la Adquisición, la Captación de Fondos, la estrategia propuesta para el Grupo Ampliado y los factores de riesgo asociados a la Transacción.

Detalles de la Captación de Fondos

La Captación de Fondos consistirá en la emisión de 12.997.761 nuevas Acciones de Captación de Fondos al Precio de Emisión para recaudar, de forma condicional, 2,9 millones de libras esterlinas (aproximadamente 3,8 millones de dólares estadounidenses) antes de gastos para la Compañía (aproximadamente 2,0 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2,6 millones de dólares estadounidenses) después de gastos, sin incluir el IVA).

La emisión y asignación de las Acciones de Captación de Fondos está condicionada, entre otros factores, a: i) la aprobación de las Resoluciones que autorizan dicha emisión y asignación y que eliminan los derechos de suscripción preferente en relación con las Acciones de Captación de Fondos, las cuales se someterán a votación de los accionistas en la Asamblea General. y ii) que las Acciones de Recaudación de Fondos y las Acciones Ordinarias existentes sean admitidas a cotización en AIM ("Admisión") antes de las 8:00 a.m. del 27 de abril de 2026) y la retirada simultánea de las Acciones Ordinarias de la cotización en el Aquis Growth Market. Por consiguiente, si alguna de estas condiciones no se cumple o, en su caso, se renuncia a ella, la Recaudación de Fondos no se llevará a cabo.

Una vez emitidas, las Acciones de Recaudación de Fondos representarán aproximadamente el 37,25 % del capital social ampliado de la Compañía y tendrán los mismos derechos que las Acciones Ordinarias existentes.

El Precio de Emisión representa un descuento de aproximadamente el 25 % con respecto al precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 0,5969 peniques por Acción Ordinaria durante los últimos 40 días, vigente el 31 de marzo de 2026 (equivalente a 30 peniques por Nueva Acción Ordinaria).

Uso de los Fondos

El Grupo Ampliado recibirá aproximadamente 2 millones de libras esterlinas (aprox. 2,6 millones de dólares estadounidenses) de ingresos netos de la Recaudación de Fondos (tras deducir las comisiones y otros gastos relacionados con la cotización en el AIM, que ascienden a aproximadamente 0,9 millones de libras esterlinas (aprox. 1,2 millones de dólares estadounidenses)), los cuales, junto con los fondos que se prevé recibir de la venta de acciones de Pulsar Helium, Inc., se utilizarán de la siguiente manera:

El programa de trabajo propuesto por la Compañía para 2026 en las licencias de Namibia cuenta con un presupuesto de 0,8 millones de dólares estadounidenses e incluye trabajos de cumplimiento ambiental y desarrollo de relaciones con las partes interesadas, cartografía geológica, geofísica, perforación exploratoria para validar y ampliar objetivos conocidos, y perforación de diamante para evaluar objetivos en las áreas de mayor prioridad, con el objetivo de delimitar una primera estimación de recursos a su debido tiempo.

El programa de trabajo propuesto por la Compañía para 2026 en las licencias de Botsuana está en marcha, tal como se anunció el 28 de febrero, y cuenta con un presupuesto de 0,5 millones de dólares estadounidenses. Incluye geofísica, muestreo de suelos y trabajos de cumplimiento ambiental y desarrollo de relaciones con las partes interesadas.

Oferta Minorista WRAP

Además de la Colocación y Suscripción, la Compañía tiene previsto emitir hasta 1.333.333 Acciones de Oferta Minorista a través de la Plataforma de Acceso Minorista Winterflood (la "Oferta Minorista WRAP") para recaudar hasta 300.000 libras esterlinas (antes de gastos) a 22,5 peniques por acción.

Los fondos obtenidos con la Oferta Minorista WRAP se utilizarán de la misma manera que los fondos recaudados en la Captación de Fondos. La Compañía realizará próximamente un nuevo anuncio sobre la Oferta Minorista WRAP y sus términos y condiciones. Se prevé que la Oferta Minorista WRAP se abra a las 7:05 a.m. de abril de 2026 y se cierre alrededor de las 4:30 p.m. del 7 de abril de 2026.

Cambios en el Consejo de Administración

Como se anunció previamente el 9 de febrero de 2026: De conformidad con su derecho a nombrar hasta dos consejeros para el Consejo de Administración de la Compañía, Kalahari Copper ha propuesto a Andrew Benitz como consejero no ejecutivo una vez finalizada la adquisición. Con más de 20 años de experiencia en mercados financieros y gestión empresarial, Benitz posee una amplia experiencia en la dirección y el crecimiento de empresas de recursos ambiciosas y especializadas, así como una dilatada trayectoria en empresas cotizadas. Benitz es consejero delegado de Jersey Oil and Gas plc y anteriormente fue consejero delegado de Longreach Oil and Gas Ltd. Antes de incorporarse al sector industrial, Andrew trabajó en Deutsche Bank AG como analista en el Grupo de Banca de Inversión en Petróleo y Gas, así como en el equipo de Mercados de Capitales, donde participó en una amplia gama de transacciones de fusiones y adquisiciones en el sector del petróleo y el gas, además de financiamientos de capital y relacionados con el capital.

Consolidación de acciones

El capital social emitido actual de la Compañía consta de 425.439.950 Acciones Ordinarias Existentes. En el marco de la Captación de Fondos, los Administradores consideran que el número de Acciones Ordinarias en circulación sería superior al que cabría esperar para una empresa de su tamaño en AIM, y creen que esto podría afectar negativamente a la percepción que los inversores tienen de la Compañía. Por consiguiente, los Administradores consideran que lo más conveniente para la Compañía es una consolidación de acciones en una proporción de 50:1 para reducir el número de Acciones Ordinarias en circulación e incrementar su precio, con el fin de disminuir la diferencia entre los precios de compra y venta.

En virtud de la Consolidación de Acciones, los titulares de Acciones Ordinarias Existentes recibirán: 1 Nueva Acción Ordinaria por cada 50 Acciones Ordinarias Existentes, y así sucesivamente en proporción al número de Acciones Ordinarias Existentes que posean en la Fecha de Registro.

Tras la consolidación de acciones, los accionistas mantendrán el mismo porcentaje del capital social ordinario de la Sociedad que antes de la consolidación, y las nuevas acciones ordinarias otorgarán derechos equivalentes, según los nuevos estatutos, a los de las acciones ordinarias existentes según los estatutos vigentes.

Suponiendo que la consolidación de acciones se lleve a cabo, el número de nuevas acciones ordinarias en circulación inmediatamente después de la consolidación sería de 8.508.799.

Aviso de la Asamblea General de Accionistas

La adquisición, el cambio de nombre de la compañía, la captación de fondos, la consolidación de acciones y la adopción de los nuevos estatutos requieren la aprobación de las resoluciones por parte de los accionistas. La convocatoria de la Junta General se incluye al final del documento de admisión. La Asamblea General se celebrará en las oficinas de Simmons & Simmons LLP, en 1 Ropemaker St, Londres EC2Y 9SS, a las 10:00 horas del 24 de abril de 2026, con el fin de considerar y, si procede, aprobar las resoluciones.

Admisión en AIM, publicación del documento de admisión en AIM y salida de AQSE

El Consejo de Administración de Oscillate PLC (el "Consejo") considera que la salida a bolsa en AIM redundará en beneficio de la compañía y sus accionistas y, dado el creciente volumen de negocio, constituye un mercado más adecuado para la compañía, que le permitirá atraer a un mayor número de inversores y mejorar su liquidez a largo plazo.

Se solicitará a London Stock Exchange plc la admisión de las nuevas acciones ordinarias de la Compañía a cotización en AIM y, de conformidad con las Normas AIM para Empresas, se espera que en breve se publique un formulario del Anexo Uno que, tras su publicación, estará disponible en el sitio web de la Compañía, junto con el Documento de Admisión AIM en www.oscillateplc.com.

Sujeto, entre otros aspectos, a la aprobación de las Resoluciones para la asignación y emisión de las Acciones de Captación de Fondos, la Contraprestación y demás acciones y valores relacionados con las propuestas en la Junta General, y a la finalización de la Adquisición y la Captación de Fondos, se prevé que la Admisión a Cotización sea efectiva y que la negociación de las Acciones Ordinarias comience en AIM a las 8:00 h del 27 de abril de 2026, aproximadamente.

Conjuntamente con la Admisión a Cotización, la Compañía anuncia la propuesta de retirar sus Acciones Ordinarias de la negociación en el Segmento de Acceso del Mercado de Crecimiento de la Bolsa de Valores Aquis ("AQSE") a partir de las 8:00 h del 27 de abril de 2026, de conformidad con la Regla 5.3 de AQSE.

Consultas:

Acerca de Serval Resources

Serval Resources se centra en generar valor a través de una cartera de alto potencial para convertirse en una empresa líder de exploración y desarrollo de cobre y metales del futuro, perteneciente a una mediana capitalización.

Al asegurar activos de exploración y desarrollo en los prometedores cinturones de cobre de Namibia, Botsuana y Costa de Marfil, la compañía estará estratégicamente posicionada para capitalizar la creciente demanda de cobre sostenible y metales asociados, impulsada por la transición energética global y la necesidad de cadenas de suministro responsables e independientes.

Estas regiones aún están relativamente poco exploradas en comparación con su alto potencial. Serval aplicará técnicas de exploración modernas y rigurosas, así como la amplia experiencia de su equipo directivo, para evaluar, asegurar y desarrollar sistemáticamente oportunidades prometedoras en beneficio de todos sus grupos de interés.

Serval Resources es una marca operada por Oscillate PLC, que cotiza en la Bolsa de Valores AQSE Growth Market del Reino Unido con el símbolo AQSE: SRVL. Sujeto a la aprobación de los accionistas, la compañía cambiará oficialmente su nombre a Serval Resources aproximadamente en la fecha de su salida a bolsa en el AIM en 2026.

Para más información, visite:

• https://servalresources.com/

• https://x.com/ServalResources

• https://www.linkedin.com/company/serval-resources/

AVISOS IMPORTANTES

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