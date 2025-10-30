Colonia se prepara para acoger el Congreso Internacional JRE 2026 con 400 chefs internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La asociación internacional de restaurantes JRE-Jeunes Restaurateurs ha anunciado que su Congreso Internacional de 2026 tendrá lugar en Colonia, Alemania, los días 19 y 20 de abril de 2026. El evento dará la bienvenida a más de 500 participantes, entre ellos más de 400 chefs, sumilleres y restauradores que representan a más de 20 países.

Bajo este inspirador lema, el congreso de dos días explorará el futuro de la gastronomía desde la perspectiva de la innovación, la sostenibilidad y la colaboración global.

"Es hora de construir el futuro juntos", afirmó Daniel Canzian, presidente de JRE-International. "RE•GENERATION se trata de ser audaces, auténticos y de forjar el próximo capítulo de la gastronomía y la cultura".

RE•GENERATION – SEMILLA DEL FUTUROEl Congreso de 2026 encarna la misión de JRE de sembrar el futuro: cultivar la creatividad, repensar el propósito y regenerar con visión. JRE continúa evolucionando como una comunidad global que fomenta la excelencia y el intercambio cultural en el mundo culinario.

COLONIAOrganizado por JRE-Alemania, el congreso se celebrará en Colonia, una vibrante ciudad a orillas del Rin, famosa por su catedral gótica, su patrimonio cultural y su próspera gastronomía. Situada en una de las regiones culinarias más dinámicas de Alemania, Colonia ofrece un entorno ideal para el congreso.

ASPECTOS DESTACADOS

Expansión global: Sudamérica JRE anunciará oficialmente su expansión intercontinental a Sudamérica, dando la bienvenida a miembros fundadores de Argentina , Chile , Colombia y Perú.

JRE anunciará oficialmente su expansión intercontinental a Sudamérica, dando la bienvenida a miembros fundadores de , , y Perú. Cena de gala El congreso se inaugura con una cena de gala en Flora, con un menú a ocho manos elaborado por los chefs Jan-Philipp Berner , Frédéric Morel, Sebastian Obendorfer y Tobias Bätz, galardonados con estrellas Michelin por JRE-Germany.

El congreso se inaugura con una cena de gala en Flora, con un menú a ocho manos elaborado por los chefs , Frédéric Morel, y Tobias Bätz, galardonados con estrellas Michelin por JRE-Germany. Ceremonia JRE-Award Durante la cena de gala, los premios JRE-International reconocerán las contribuciones destacadas en seis categorías, presentadas en colaboración con los socios de JRE-International: Chef of the Year by PASTIFICIO DEI CAMPI Sommelier of the Year by MARCHESI ANTINORI Hospitality Excellence Award by MASTERCARD Re•Generation Award by CARPIGIANI Taste of Origins Award by PARMIGIANO REGGIANO Sustainability Award by MARIE-STELLA-MARIS

cena de gala, los premios JRE-International reconocerán las contribuciones destacadas en seis categorías, presentadas en colaboración con los socios de JRE-International:

Para conocer a los nominados, visite: https://jre.eu/en/the-nominees-for-the-jre-international-awards-2026-revealed

JRE-Summit: Kitchen Party EditionLa JRE-Summit del próximo año tendrá el formato de una Kitchen Party, donde más de 500 participantes, incluyendo miembros de JRE, socios, prensa y, por primera vez, invitados, disfrutarán de clases magistrales, catas y demostraciones de cocina en vivo que fomentarán la inspiración y el networking.

ACERCA DE JRE-JEUNES RESTAURATEURSFundada en 1974, JRE-Jeunes Restaurateurs reúne a más de 400 restaurantes y 160 hoteles en más de 20 países. Para obtener más información, visite https://jre.eu/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2808209/JRE_Logo.jpg

