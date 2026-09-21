Comarch nombrada líder en el informe IDC MarketScape for Worldwide Compliant E-Invoicing Solutions 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

KRAKÓW, Polonia, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Comarch ha sido reconocida como líder en el informe 'IDC MarketScape: Worldwide Compliant E-Invoicing Solutions 2026 Vendor Assessment' (doc. nº EUR154882626, septiembre de 2026). El informe evalúa a proveedores tecnológicos de todo el mundo basándose tanto en sus capacidades actuales como en su estrategia a largo plazo para ayudar a las empresas a gestionar el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones.

"Nuestra misión siempre ha sido capacitar a las empresas internacionales mediante una plataforma global unificada de facturación electrónica. Creemos que este reconocimiento por parte de IDC MarketScape demuestra que estamos cumpliendo esa promesa, permitiendo a nuestros clientes gestionar sin esfuerzo normativas complejas en más de 70 mercados", afirmó Adam Beldzik, director del sector de facturación electrónica de Comarch.

Comarch E-Invoicing ofrece a las grandes empresas un centro global único y centralizado, desarrollado sobre una plataforma propia. Mediante una única integración con su infraestructura ERP, las empresas globales pueden automatizar el formato, la validación y el enrutamiento, cumpliendo con complejos requisitos legales y operando a través de redes de socios comerciales.

Según el análisis de IDC MarketScape, Comarch es una opción a considerar para "grandes empresas multinacionales, a menudo con múltiples sistemas ERP y grandes volúmenes de operaciones en sectores como el comercio minorista, bienes de consumo de alta rotación (FMCG), fabricación o logística, que buscan gestionar el cumplimiento normativo y el intercambio de documentos comerciales en una única plataforma propia, valoran el control directo sobre el cumplimiento legal y una política de precios transparente, y aceptan la cobertura mediante socios locales fuera de Europa".

Descargar un extracto de IDC MarketScape 2026.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. El estudio emplea una metodología de puntuación rigurosa, basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos, que da lugar a una representación gráfica única de la posición de cada proveedor en dicho mercado. IDC MarketScape proporciona un marco claro que permite comparar de manera significativa la oferta de productos y servicios, las capacidades y estrategias, así como los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores de tecnología. Asimismo, este marco ofrece a los compradores de tecnología una evaluación integral (de 360 grados) de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Acerca de Comarch

Comarch es un líder europeo en soluciones de TI para empresas y un pionero en nuevas tecnologías que desarrolla proyectos para marcas destacadas de Polonia y de todo el mundo en sectores clave de la economía. Ofrece soluciones en los ámbitos de fidelización, comunicaciones, finanzas, comercio minorista y ERP. Como empresa que prioriza la inteligencia artificial, Comarch se centra en aprovechar las nuevas tecnologías para optimizar los procesos operativos y en desarrollar soluciones impulsadas por IA que aporten un valor empresarial real a sus clientes.

anna.kazarnowicz@comarch.com

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