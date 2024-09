La combinación de Creatina Monohidratada y Colágeno UC-II mejora el rendimiento físico y la salud articular

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de septiembre

La creatina monohidratada de Kinoko Life con colágeno UC-II potencia la fuerza, resistencia y crecimiento muscular, optimiza el rendimiento en ejercicios de alta intensidad, y favorece la síntesis proteica. Además, tiene beneficios terapéuticos en su sistema muscular, articulaciones y huesos

¿Cómo actúa la creatina y cuál es su forma más efectiva?

La creatina es una molécula que se encuentra de forma natural en el cuerpo y que desempeña un papel clave en la producción de energía durante actividades físicas de alta intensidad. Se sintetiza a partir de tres aminoácidos esenciales: glicina, arginina y metionina, y se almacena principalmente en los músculos en forma de fosfocreatina, que el cuerpo utiliza para regenerar rápidamente el ATP, la principal fuente de energía celular.



En cuanto a suplementación, la Creatina monohidratada es la forma más estudiada y utilizada debido a su alta efectividad y respaldo científico. Este tipo de creatina ha demostrado ser la más eficiente para mejorar el rendimiento físico, aumentar la fuerza y la masa muscular. La creatina monohidratada se absorbe fácilmente en el cuerpo y permite incrementar las reservas de fosfocreatina en los músculos, lo que resulta en una mayor producción de energía durante ejercicios cortos y explosivos, como levantamiento de pesas o sprints. Existe en el mercado la Creatina Monohidratada Creapure para una mejora del sistema muscular.



A pesar de que pequeñas cantidades de creatina se encuentran en alimentos como la carne roja y el pescado, los niveles que se obtienen a través de la dieta suelen ser insuficientes para obtener un impacto significativo en el rendimiento deportivo, por lo que la suplementación con creatina monohidratada se presenta como una opción altamente eficaz para quienes buscan mejorar sus capacidades físicas.



Beneficios de Colágeno UC-II combinado con Creatina

La combinación de Colágeno UC-II y creatina ha demostrado beneficios significativos en la salud articular y el rendimiento muscular. El Colágeno UC-II, una forma no desnaturalizada de colágeno tipo II, actúa principalmente sobre las articulaciones, ayudando a reducir el desgaste del cartílago y mejorando la flexibilidad y la movilidad articular. Esto es especialmente beneficioso para quienes realizan entrenamientos de alta intensidad, ya que las articulaciones soportan grandes presiones durante estos ejercicios.



Cuando se combina con la creatina, que mejora la fuerza y resistencia muscular, se consigue un enfoque integral: la creatina potencia la capacidad muscular para generar energía y mejorar el rendimiento físico, mientras que el Colágeno UC-II protege y fortalece las articulaciones, lo que contribuye a una mejor recuperación y disminuye el riesgo de lesiones.



Los principales beneficios de esta combinación incluyen:



• Mejora del rendimiento físico: La creatina incrementa la potencia muscular, mientras que el colágeno contribuye a la salud de las articulaciones, permitiendo que soporten mejor el esfuerzo físico.



• Protección articular: El Colágeno UC-II ayuda en la regeneración y el mantenimiento del cartílago, favoreciendo una mayor movilidad y reduciendo el dolor articular.



• Reducción del riesgo de lesiones: Al fortalecer tanto los músculos como las articulaciones, esta combinación proporciona una mayor estabilidad y reduce el riesgo de sufrir lesiones durante entrenamientos intensos.



• Mejor recuperación: Al apoyar tanto las articulaciones como los músculos, facilita una recuperación más rápida y eficiente tras sesiones de ejercicio intensas.



Esta combinación es ideal para deportistas y personas activas que desean mejorar su rendimiento físico sin comprometer la salud de sus articulaciones



Aquellos que buscan mejorar su rendimiento deportivo mientras cuidan sus articulaciones encontrarán en la Creatina Monohidratada con Colágeno UC-II de Kinoko Life una excelente opción. Este suplemento, en formato de 180 cápsulas, combina dos ingredientes clave: la creatina monohidratada, reconocida por su capacidad para aumentar la fuerza, la resistencia y la masa muscular, y el colágeno UC-II, que protege y fortalece las articulaciones, ayudando a reducir el desgaste del cartílago.



Con esta fórmula, no solo se mejora el rendimiento físico, sino que también se asegura el cuidado de las articulaciones, algo esencial en entrenamientos intensos o de alto impacto. Además, el formato de 180 cápsulas garantiza una suplementación prolongada, ofreciendo una solución completa para maximizar los resultados de manera segura y efectiva.



¿Cuál es el momento ideal para ingerir creatina?

El momento más eficaz para tomar creatina es después del entrenamiento, ya que el ejercicio favorece la síntesis proteica y mejora la absorción de la creatina. Consumirla junto con carbohidratos o alimentos ricos en proteínas puede optimizar su efectividad.



No es estrictamente necesario realizar una fase de carga, aunque, como comenta Carla Sánchez Zurdo, hacerlo puede ayudar a saturar los receptores musculares más rápidamente en entrenamientos de fuerza. En entrenamientos regulares, la dosis recomendada varía entre 0.07 y 0.08 gramos por kilogramo de peso corporal.



¿Cuánto tiempo es adecuado tomar creatina?

Un ciclo típico de creatina implica consumir entre 2 a 5 gramos diarios durante tres meses, seguido de un mes de descanso. Si se dispone de poco tiempo antes de una competición o evento, se puede realizar una fase de carga durante los primeros cinco días, seguida de una reducción de la dosis.



Conclusión

La combinación de creatina monohidratada y Colágeno UC-II de la marca Kinoko Life representa una solución integral para quienes buscan mejorar tanto su rendimiento físico como el cuidado de sus articulaciones. Mientras la creatina monohidratada ha demostrado ser altamente efectiva en aumentar la fuerza, resistencia y masa muscular, el Colágeno UC-II ofrece un enfoque adicional al proteger y fortalecer las articulaciones, reduciendo el desgaste del cartílago y favoreciendo la movilidad articular.



La sinergia entre estos dos suplementos permite a los atletas y personas activas maximizar su rendimiento sin comprometer la salud de sus articulaciones. Además de optimizar la producción de energía muscular durante ejercicios de alta intensidad, esta combinación ayuda a prevenir lesiones y a mejorar la recuperación post-entrenamiento.



La creatina monohidratada combinada con Colágeno UC-II de Kinoko Life es ideal para quienes desean lograr un equilibrio entre potencia muscular y protección articular, permitiendo un entrenamiento más eficiente y seguro. Con esta fórmula, se puede disfrutar de todos los beneficios del rendimiento físico y el cuidado articular en un solo suplemento, haciendo que sea una opción de confianza para mantener el cuerpo en óptimas condiciones.





Contacto

Nombre contacto: Maria Sainz

Descripción contacto: Apulabs

Teléfono de contacto: 952158724