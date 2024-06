COMEDIHA! adquiere los activos de Just For Laughs

(Información remitida por la empresa firmante)

QUEBEC CITY, 4 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- ComediHa! pretende consolidar su posición como actor importante del humor en Quebec, Canadá e internacionalmente mediante la adquisición de activos de Just For Laughs. ¡Se abre una nueva era en Quebec y a escala internacional para la empresa de Quebec, cuyo célebre ComediHa! Fest celebra este año su 25 aniversario.

Tras el proceso de solicitud llevado a cabo en el marco de los procedimientos de reestructuración del grupo Just For Laughs, se aceptó la propuesta puesta en marcha por medio de ComediHa!, lo que dio lugar a un acuerdo entre ambas organizaciones. La transacción ha alcanzado una fase crucial con la decisión del Tribunal Superior de Quebec de avalar el acuerdo concluido el 29 de mayo.

"Esta adquisición de activos nos permitirá ofrecer experiencias de entretenimiento aún más diversas a nuestro público canadiense de Quebec y mundial, al tiempo que apoyamos el crecimiento y desarrollo de nuestros artistas y contenidos en todo el mundo. También nos estamos convirtiendo en un actor estratégico para los artistas internacionales que desean actuar en Quebec y Canadá", indicó Sylvain Parent-Bédard, consejero delegado de ComediHa!

En concreto, la operación incluye la adquisición de determinados activos, como las marcas Juste pour rire, Just For Laughs, ZooFest, ComedyPro, the Gags y el catálogo audiovisual.

Aceleración del plan estratégico y de la red de plataformas de difusión La adquisición de los activos contribuirá a acelerar el plan estratégico de ComediHa! de redefinir sus planes operativos para apoyar su crecimiento en todos sus sectores de actividad, incluidos los festivales, la producción en directo, la producción televisiva, la promoción de giras, la distribución y la monetización de contenidos. ComediHa! seguirá fomentando la aparición de nuevos talentos y reforzará su presencia en Quebec, Canadá y a escala internacional.

Además, ComediHa! planea continuar y acelerar el desarrollo de su red de plataformas de difusión, incluyendo el posicionamiento de su servicio de suscripción ComediaHA.tv se convertirá en el inevitable del humor, así como sus servicios de vídeo a la carta, sus Canales FAST y monetización. Con la explotación del catálogo de Just For Laughs, Amuz Distribution (filial de ComediHa!) reforzará su posición de líder en la distribución internacional.

"Estamos en el primer día de una nueva era y de un nuevo plan que poner en marcha. Más que nunca, queremos encontrarnos con aficionados, festivales, espectadores, creadores, artistas, artesanos, productores, agentes, managers, socios públicos, patrocinadores, salas de espectáculos y difusores, de Quebec, de Canadá, de la Francofonía y del mundo entero", añadió Parent-Bédard. "La adquisición de los activos de Just For Laughs, desarrollados a lo largo de 40 años, nos permitirá sin duda continuar nuestra misión de hacer reír al mundo entero y contribuir con orgullo a nuestro paisaje cultural, turístico y económico".

Agradecimientos dentro del marco transaccional ComediHa! desea agradecer a todas las personas y organizaciones que hicieron posible esta adquisición con intereses 100% de Quebec: sus accionistas y su consejo de administración, el Banco Nacional, el Banco de Negocios SODEC, sus valiosos asesores legales y financieros Norton Rose Fulbright y Demers Beaulne, así como Osler, Davies, PwC y los equipos de Just For Laughs y ComediHa! que participaron en los distintos procesos.

El festival " ComediHa! salue Montreal " del 18 al 28 de julio Recordemos que, en el marco de su 25º aniversario, ComediHa! ha anunciado la celebración del "ComediHa! salue Montreal", evento que tendrá lugar del 18 al 28 de julio de este año. Deseoso de ir al encuentro de los festivaleros de Montreal, el equipo desvelará en las próximas horas elementos emblemáticos de la programación de esta edición especial.

ACERCA DE COMEDIHA!ComediHa! es una empresa líder en entretenimiento, fundada en 1997. Con más de 100 empleados fijos y 4.000 temporales repartidos por Quebec, Montreal, París y Hollywood, ComediHa! se dedica a Hacer reír al mundo en cualquier lugar del mundo. Cada año, el ComediHa! Fest-Québec atrae a más de 750.000 visitantes, lo que lo convierte en el mayor festival de humor francófono del mundo. ComediHa! también produce espectáculos, programas de televisión y películas, llevando la alegría y la risa a un público mundial.

ACERCA DE JUST FOR LAUGHSFundada en 1983, Just For Laughs es líder mundial en comedia y acoge en Montreal el mayor festival de humor del mundo. La empresa ha lanzado la carrera de muchos cómicos de renombre y entretiene a millones de espectadores cada año a través de sus festivales y contenidos emitidos en más de 150 países. Just to laugh también produce espectáculos y comedias musicales y es la organizadora de la conferencia ComedyPRO.

