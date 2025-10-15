Comentario de NABR sobre la determinación de la UICN

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitió una decisión el 9 de octubre de 2025 para mantener la determinación de estatus de "En Peligro" para los monos macacos de cola larga (Macaca fascicularis).

La última publicación de la UICN se produce tras una petición presentada en 2023 por la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica (NABR) en la que se cuestiona la determinación del estado de la UICN. La petición de la NABR demuestra que las revisiones de Hansen et al., que la UICN ha utilizado como base para sus determinaciones de estado, tergiversan los datos científicos existentes. 1 Para más información sobre la petición de la NABR, consulte la página web www.nabr.org.

Otra petición presentada ante la UICN por el doctor Hank Jenkins afirma que los autores de Hansen et al. tienen conflictos de intereses que requieren una investigación más profunda por parte de la UICN. No está claro si tales conflictos existen o si los autores de la revisión de la UICN tienen conflictos que requieran su divulgación o recusación.

El 7 de octubre de 2024, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (el Servicio) rechazó una petición presentada por grupos de defensa para incluir a los monos LTM en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA). La petición contiene la misma información presentada a la UICN, que es la base de la evaluación actual de la UICN. Al rechazar la petición, el Servicio declaró que la petición no presentaba información creíble que respaldara los impactos sobre las poblaciones o la especie en su conjunto. Las conclusiones completas del Servicio sobre la petición de incluir a los macacos de cola larga en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos se publican en el Registro Federal y se encuentran aquí: "LTM_Petition.pdf.". Ningún gobierno del mundo considera que los monos LTM estén en peligro de extinción. Las publicaciones científicas revisadas por pares demuestran que la última determinación de la UICN, así como la información utilizada en dicha determinación, son erróneas y carecen de fundamento. 2

El equipo de revisión científica de la NABR lamenta que la UICN no haya considerado de forma objetiva la información científica que se le ha presentado, declaró el doctor Ray Hilborn, científico de renombre mundial y miembro del equipo de revisión científica de la NABR.

La falta de datos sobre las tendencias en la abundancia y la tergiversación de los datos que sí existen plantean serias dudas sobre el proceso científico empleado por la UICN para llegar a esta conclusión, añadió el doctor Hilborn.

Los monos LTM se utilizan ampliamente en todo el mundo en la investigación biomédica debido a sus similitudes fisiológicas y genéticas con los seres humanos. Cinco de los 20 medicamentos recetados más utilizados se desarrollaron con la ayuda de macacos de cola larga. La investigación con monos LTM ha sido crucial para los avances en medicina regenerativa, inmunología, cáncer, desarrollo de vacunas y farmacología, así como para el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. 3 Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron recientemente una revisión que confirma la importancia de los monos LTM en la realización de investigaciones biomédicas.

NABR lamenta que, ante la abrumadora evidencia científica, la UICN haya cedido a la presión de los activistas defensores de los animales y haya sugerido que el mono LTM está en peligro, destacó Matthew R. Bailey, presidente de la NABR. La información científica disponible muestra claramente que esta especie no está en peligro y, de hecho, se considera invasiva en varios países. Es incomprensible que la UICN afirme que la especie está en peligro y, al mismo tiempo, afirme que es una de las especies más invasoras del mundo. La NABR seguirá informando a los responsables políticos y al público sobre estas cuestiones para proteger la salud pública y la integridad del proceso científico.

Según una publicación titulada Las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, los monos LTM están reconocidos por la UICN como una especie invasora.4

El estado de conservación de los monos LTM y la participación de PETA en programas gubernamentales fue recientemente el tema de una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en septiembre de 2024. Los testigos en esta audiencia declararon que PETA y otros grupos de defensa de los animales han intentado influir de manera inapropiada en las investigaciones gubernamentales sobre particulares y gobiernos extranjeros por razones políticas.

Acerca de la Asociación Nacional para la Investigación BiomédicaFundada en 1979, NABR es la única asociación sin ánimo de lucro 501(c)(6) dedicada a políticas públicas sólidas para el uso humano de los animales en la investigación biomédica, la educación y las pruebas. Sus miembros incluyen más de 340 universidades, escuelas de medicina y veterinaria, hospitales universitarios, compañías farmacéuticas y biotecnológicas, grupos de pacientes, y sociedades académicas y profesionales que dependen de la investigación animal humana y responsable para avanzar en la salud global de humanos y animales. Más información sobre nosotros en www.nabr.org.

