Comenza lanza nueva web y nuevo catálogo

Nueva web y nuevo catálogo de Comenza - Comenza

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa renueva sus soportes principales para seguir facilitando el trabajo de instaladores y prescriptores a la hora de desarrollar sus proyectos de forma ágil. Ambas plataformas presentan más información, mejor organizada y más fácil de localizar

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- Comenza, especialistas en el desarrollo de sistemas de barandillas y pasamanos, lanza nueva página web y nuevo catálogo, dos herramientas creadas específicamente para dar respuesta a las necesidades de los profesionales de la instalación y la prescripción arquitectónica.



El lanzamiento busca, por parte de la compañía gallega, facilitar y agilizar el desarrollo de proyectos, poniendo a disposición de instaladores, arquitectos, ingenierías y otros profesionales del sector un acceso más sencillo y organizado a la información necesaria para seleccionar, especificar e instalar sus soluciones.



Tanto la nueva web, como el nuevo catálogo se plantean como dos herramientas complementarias de soporte y servicio al profesional.



"Este lanzamiento refleja nuestro compromiso por estar cada vez más cerca de los profesionales y conocer mejor sus necesidades. Por eso, hemos renovado tanto el catálogo como la web para ofrecerles la información que necesitan, cuando la necesitan, de forma clara, intuitiva y centralizada, aportando novedades como nuestro servicio de soporte técnico online. En definitiva, queremos facilitar el trabajo de los profesionales y que su experiencia con nosotros sea aún más ágil, eficiente y cómoda", señala Elisa Gallego, responsable de Marketing de Comenza.



Una nueva web que agiliza la búsqueda de soluciones

La nueva web de Comenza se convierte en un punto de acceso más ágil e intuitivo a toda la información que instaladores y prescriptores necesitan durante el desarrollo de sus proyectos. Ofrece una experiencia online renovada dónde los profesionales podrán localizar de manera más sencilla lo que necesitan. Entre otras cosas, encontrarán:



• Información completa de cada sistema de Comenza, con sus características, componentes, complementos y ventajas.



• Componentes y detalles de producto, accesibles desde cada solución



• Documentación técnica más fácil de localizar.



• Recursos para profesionales, como soporte técnico online, normativa y seguridad y configurador de barandillas.



• Ejemplos y casos de éxito de proyectos realizados con las soluciones de la empresa, con posibilidad de filtrar por tipo de producto, sistema o tipo de proyecto.



El nuevo entorno digital ha sido diseñado desde la perspectiva del profesional, priorizando una navegación sencilla y una organización de los contenidos que le facilite localizar antes la solución o el servicio adecuado y avanzar, así, con mayor rapidez y comodidad en el planteamiento de sus proyectos.



El nuevo catálogo GlassFit como herramienta de consulta y prescripción

Por su parte, el nuevo catálogo GlassFit de Comenza complementa la experiencia web ofreciendo una visión global de todo el portfolio de productos de la empresa, soluciones y servicios, en un único documento. Y lo hace también de una forma más organizada para mejorar la consulta y la selección por parte de los profesionales. El catálogo está diseñado para facilitar la búsqueda en menos tiempo e incluye:



• Características y ventajas de cada tipología de producto.



• Cumplimiento normativo de cada sistema de barandillas.



• Componentes de cada sistema, con detalles de medidas, unidades y packaging.



• Dossier técnico con instrucciones de instalación y tips de montaje.



• Glosario para facilitar la consulta de términos.



"Desde Comenza", remata Gallego, "vamos a continuar trabajando en la incorporación continua de nuevos contenidos y recursos que permitan a los profesionales contar con información técnica actualizada, así como conocer nuestras novedades y las soluciones que vamos desarrollando con el paso del tiempo".



Visitar la nueva web de Comenza y consultar su nuevo catálogo GlassFit.

Contacto

Nombre contacto: Comenza

Descripción contacto: Comenza

Teléfono de contacto: 91 382 15 29