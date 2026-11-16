Comercial Muyal: soluciones industriales integrales para los desafíos de la industria - Comercial Muyal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de noviembre de 2026. - Una avería mecánica, una fuga de gas o un problema en un sistema hidráulico pueden comprometer el funcionamiento de una instalación industrial. Resolver estas incidencias exige conocimientos especializados y capacidad para intervenir sobre equipos y tecnologías diferentes. Esta necesidad de coordinación técnica forma parte de la actividad de Comercial Muyal, una empresa asturiana que lleva más de tres décadas trabajando en el sector industrial.

Fundada en 1993 y ubicada en el polígono industrial de Tabaza, en Carreño, la compañía comenzó su trayectoria como distribuidora de marcas industriales. Con los años, amplió su actividad hasta incorporar instalaciones especializadas, mantenimiento, reparaciones y desarrollo de proyectos técnicos.

Cinco áreas técnicas para responder a necesidades diferentes

Actualmente, Comercial Muyal ofrece soluciones industriales integrales en tratamiento de aguas, hidráulica, neumática, mecánica y gas. Esta diversidad permite abordar intervenciones que requieren combinar distintas disciplinas, desde el mantenimiento de maquinaria hasta la instalación de sistemas de conducción y tratamiento de fluidos.

En hidráulica y neumática, su actividad comprende sistemas utilizados en procesos productivos. En mecánica, desarrolla trabajos relacionados con el funcionamiento y conservación de equipos industriales. También interviene en instalaciones de gas natural y GLP, un ámbito donde la seguridad y las revisiones técnicas resultan especialmente importantes.

El tratamiento de aguas constituye otra de sus áreas de trabajo, con proyectos vinculados a instalaciones de potabilización y procesos industriales.

Del mantenimiento preventivo a los proyectos internacionales

La evolución de Comercial Muyal también se refleja en su capacidad para intervenir en diferentes fases de una instalación. Además de atender averías, desarrolla actuaciones de mantenimiento preventivo y predictivo, orientadas a detectar posibles problemas antes de que provoquen interrupciones.

Su trayectoria incluye proyectos fuera de España, entre ellos trabajos relacionados con el tratamiento de fluidos en Kuwait y una planta de tratamiento de agua en Tanzania, según recoge la propia compañía.

Más de treinta años después de su fundación, Comercial Muyal mantiene su actividad desde Asturias. Su evolución refleja cómo una empresa dedicada inicialmente a la distribución industrial puede ampliar sus competencias para responder a necesidades técnicas cada vez más diversas.

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