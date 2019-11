COMUNICADO: El comercio basado en datos cambia las reglas del juego para la hostelería a nivel global (1)

Publicado 05/11/2019 15:03:12 CET

"Este nuevo informe [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2628574-1&h=1638904925&u...] proporciona una estrategia real para superar a la competencia en un mercado de rápida evolución", aseguró el fundador y director ejecutivo de FreedomPay, Tom Durovsik

FILADELFIA, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Payments Innovator, FreedomPay, el líder mundial en tecnología de comercio seguro para alojamiento, tiendas, restaurantes y otros negocios derivados de la hostelería, anunció hoy la publicación de un nuevo Informe titulado Hospitality 2020+ The Reasons Why We talk About Data-Driven Commerce (´Hospitalidad 2020+: Qué razones nos llevan a hablar de comercio basado en datos´).

El análisis exhaustivo analiza en profundidad cómo las empresas que desean avanzar y mantenerse a la vanguardia en un sector altamente competitivo y cambiante deben adoptar una plataforma centrada en el cliente totalmente integrada de próxima generación en todos los canales.

Una gestión más eficiente de los grandes datos y la entrega de inteligencia empresarial y de clientes mejorada en tiempo real, al tiempo que mejora los sistemas existentes, les permitirá satisfacer las demandas de consumidores cada vez más exigentes y más expertos en tecnología.

La nueva tecnología, los servicios en línea y el mayor poder de gasto del consumidor han impulsado una década de crecimiento continuo para la industria hotelera. Los viajes y el turismo (incluidos hoteles, alojamiento, alimentos y bebidas) ahora representan más del 10% [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2628574-1&h=3538312091&u...] del PIB mundial. La industria hotelera mundial por sí sola tiene un valor de 525 mil millones de dólares estadounidenses [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2628574-1&h=268511573&u=...], con ingresos en los Estados Unidos de más de 200 mil millones de dólares anuales.

Con potencialmente millones en juego, las empresas que brindan experiencias perfectas y ultra convenientes, que sus clientes han exigido (combinando seguridad, pago, lealtad y ofertas), son las que lograrán el éxito más significativo en el mercado. Estos cambios tecnológicos incluyen el despliegue de aplicaciones fáciles de usar, reservas y check-in en línea, pedidos anticipados y programas de fidelización electrónica.

Además, si bien muchas empresas de hostelería han centrado su atención en mejoras desde el punto de vista del usuario, un gran número ha pasado por alto la funcionalidad vital del servidor, lo que resulta en sistemas operativos fragmentados y desarticulados que son una amenaza para el crecimiento y su lugar competitivo en el sector.

El fundador y director ejecutivo de FreedomPay, Tom Durovsik, recalcó: "En todo el sector de la hospitalidad, las empresas de todos los tamaños se ven obligadas a ajustar sus estrategias para sobrevivir en una nueva era impulsada por los datos, una de crecimiento optimista local y global, pero también un cambio sin precedentes en términos de competencia, expectativas de los huéspedes, potenciación tecnológica y regulación de datos. Este informe destaca claramente las ventajas de tener una estrategia centrada en el cliente, basada verdaderamente en datos y que brinde soluciones totalmente integradas a través de una plataforma de pagos única en la tienda, en línea y en dispositivos móviles".

Una relación directa con los clientes

Con la industria hotelera superando los 500 mil millones de dólares a nivel mundial, el tamaño del premio atrae a operadores grandes y pequeños, y todos luchan por llevarse el pedazo más grande del pastel. Al mismo tiempo, el poder de fijación de precios está cambiando hacia el consumidor, que probablemente busque sitios en línea que ofrezcan el mejor valor, ubicación y reseñas de servicios.

Los datos indican que atraer a los clientes a reservar a través del canal propietario de un proveedor en lugar de hacerlo a través de un tercero, genera ahorros de hasta el 20% [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2628574-1&h=2326804161&u...]. Además, el 26% de los viajeros dice que el servicio y la experiencia es la razón por la que eligen una marca en particular cuando deciden dónde alojarse, lo que resalta aún más la importancia de tener la arquitectura digital adecuada.

La solución: el valor de la verdadera integración de principio a fin

El uso de una plataforma de comercio integrada como motor central de datos permite a las empresas rodear y expandir los sistemas aislados actuales, mejorar la experiencia del huésped, crear un sistema de gestión de franquiciados sin esfuerzo y proporcionar datos e inteligencia empresarial más inteligente. Una plataforma de comercio centrada en el cliente también crea una arquitectura que impulsa la innovación y brinda a las empresas la capacidad de ofrecer servicios a prueba de futuro y sin riesgos, lo que permite una toma de decisiones empresariales ágil y una ventaja competitiva.

Christopher Kronenthal, presidente y director de tecnología de FreedomPay agregó: "Las organizaciones de hospitalidad ya no pueden permitir que los proveedores obsoletos los retengan y deben actuar ahora para asimilar funciones importantes en la arquitectura digital conectada impulsada por datos. La gran mayoría de los procesadores simplemente no pueden seguir el ritmo del avance tecnología.

"Una plataforma de comercio ofrece una oportunidad viable para lograr esto con un riesgo e interrupción mínimos. Además de administrar los datos transaccionales de las interacciones en tiempo real a través de múltiples puntos de venta y reserva (POS), pueden brindar una comprensión clara de lo que está sucediendo y por qué. No solo dentro del proceso de compra, sino en todos los silos de la industria para revelar los factores y experiencias clave que influyen en las decisiones.

"El uso de una plataforma como un motor abierto e integrado para conducir datos hacia y desde otras funciones de hospitalidad no relacionadas con las ventas, libera un enorme potencial para reducir costos, mejorar la experiencia del cliente y los ingresos, así como para aumentar la lealtad y la rentabilidad a largo plazo".

Para acceder al informe Hospitality 2020+ The Reasons Why We Talk About Data-Driven Commerce, por favor, visite: este enlace [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2628574-1&h=1652059494&u...].

Acerca de FreedomPay

(CONTINUA)