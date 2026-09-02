El comercio de Ceuta podría tardar hasta un año en estabilizarse

Hostelero ceutí - La Casa del TPV

(Información remitida por la empresa firmante)

La Casa del TPV alerta de que la crisis económica sufrida este verano en Ceuta podría prolongar sus efectos durante los próximos meses. La compañía sitúa entre seis y doce meses el escenario central de estabilización del comercio y advierte de que la pérdida de liquidez puede afectar especialmente a la campaña de otoño y Navidad

Sevilla la Nueva, 2 de agosto de 2026.- El impacto económico de la crisis vivida este verano en Ceuta podría prolongarse durante los próximos meses. La Casa del TPV, empresa especializada en tecnología para comercio y hostelería, estima que la estabilización de la actividad comercial podría requerir entre seis y doce meses, condicionada por la recuperación del turismo y la confianza, la disponibilidad de liquidez y la rapidez de las medidas públicas de apoyo.



La estimación forma parte del informe 'Ceuta 2026. Impacto económico sobre el pequeño comercio y perspectivas de recuperación', elaborado por La Casa del TPV a partir de los principales indicadores económicos disponibles y de una comparación con la crisis fronteriza de mayo de 2021.



Los últimos datos difundidos por la Cámara de Comercio de Ceuta sitúan las pérdidas económicas directas en 33,04 millones de euros, con una caída media de facturación del 53 % en comercio, del 50,7 % en hostelería y restauración y un descenso próximo al 90 % de la demanda turística ordinaria.



La actualización se basa en datos de 302 empresas, aproximadamente el 9,3 % del tejido empresarial local. Además, la cancelación de las Fiestas Patronales ha supuesto una pérdida estimada de 15,7 millones de euros y el 74 % de las empresas ha introducido cambios en sus plantillas, porcentaje que asciende al 85,4 % en comercio y al 90,9 % en hostelería.



Agosto convierte la crisis en un problema de liquidez

Para La Casa del TPV, una de las principales diferencias respecto a la crisis de 2021 reside en el momento del calendario. Mientras que entonces existía margen para recuperar actividad durante julio y agosto, la crisis actual ha coincidido directamente con uno de los periodos más importantes del año para comercio, hostelería y turismo.



Esta circunstancia puede convertir una caída temporal de ventas en un problema de tesorería durante los próximos meses.



"Las crisis no suelen cerrar comercios el primer día. El verdadero problema aparece meses después, cuando llega el momento de pagar proveedores, renovar existencias o preparar la campaña de Navidad sin haber recuperado la caja perdida durante el verano", explica José Ángel Salas, director comercial de La Casa del TPV.



La situación resulta especialmente delicada en negocios con productos estacionales, que deben afrontar simultáneamente descuentos sobre mercancía de verano, pagos pendientes y nuevas compras para otoño e invierno.



Entre seis y doce meses para estabilizar el comercio

El informe establece tres posibles escenarios. Un escenario rápido situaría la estabilización entre tres y seis meses; el escenario central de La Casa del TPV se sitúa entre seis y doce meses; y un escenario adverso podría prolongarse más allá de un año si persisten las cancelaciones, el deterioro de la imagen exterior, los cierres empresariales o el retraso de las ayudas.



La compañía subraya que estos horizontes constituyen escenarios propios de análisis y no previsiones oficiales.



"Nuestro escenario central es prudente: entre seis y doce meses para estabilizar el comercio si se recuperan dos elementos esenciales, confianza y liquidez. Si alguno de los dos falla, la normalización podría prolongarse más allá de un año", señala Salas.



El impacto sobre el PIB

El estudio también advierte de que los más de 33 millones de euros de pérdidas económicas directas no deben trasladarse automáticamente al PIB de Ceuta.



El último dato oficial disponible del INE sitúa el PIB de Ceuta en 1.923 millones de euros en 2024. Los 33,04 millones representan aproximadamente el 20,6 % de un mes medio de PIB y el 1,72 % del PIB anual de 2024, aunque esta comparación sirve únicamente para dimensionar la magnitud del shock.



Pérdidas empresariales y PIB no son magnitudes equivalentes. El impacto definitivo dependerá del valor añadido perdido, del consumo que pueda recuperarse y de los efectos indirectos sobre empleo, proveedores, turismo e inversión.



Cinco medidas para evitar el efecto arrastre

La Casa del TPV considera prioritario que las medidas destinadas a Ceuta no se limiten a compensar el daño inmediato, sino que contribuyan a preservar la continuidad de empresas económicamente viables.



La compañía propone ayudas directas vinculadas a caídas demostrables de facturación, líneas extraordinarias de liquidez, aplazamientos fiscales y bonificaciones temporales de costes laborales, financiación para reposición de mercancías y una campaña específica de promoción turística y comercial.



"La prioridad debería ser evitar que empresas que eran perfectamente viables antes de la crisis terminen desapareciendo por un problema puntual de liquidez. Cada comercio que cierra supone empleo perdido, menos consumo y una recuperación posterior más difícil", afirma Salas.



El riesgo continúa después de recuperar las ventas

La Casa del TPV considera que la vuelta de consumidores y turistas no implicará necesariamente una recuperación inmediata de los balances empresariales.



Los negocios pueden recuperar progresivamente sus ventas y continuar arrastrando durante meses endeudamiento, mercancía no vendida, menores reservas de tesorería o compromisos de pago acumulados durante el verano.



Por ello, la compañía considera que el verdadero alcance económico de la crisis deberá medirse también durante el otoño y la campaña de Navidad.



Sobre el informe

'Ceuta 2026. Impacto económico sobre el pequeño comercio y perspectivas de recuperación' analiza la repercusión de la crisis sobre comercio, hostelería, turismo, empleo y liquidez empresarial y compara las circunstancias actuales con la crisis fronteriza de mayo de 2021.



El documento combina información pública procedente de organismos oficiales y empresariales con escenarios económicos elaborados por La Casa del TPV. Las estimaciones sobre los plazos de recuperación son análisis propios de la compañía y no deben interpretarse como previsiones oficiales.



Sobre La Casa del TPV

La Casa del TPV es una empresa española especializada en soluciones tecnológicas para comercio y hostelería. Comercializa terminales de punto de venta, sistemas de cobro, impresión, identificación, pesaje, software de gestión y otras soluciones destinadas a la digitalización de negocios.



La compañía cuenta con más de 20.000 terminales TPV instalados, trabaja con comercios, establecimientos hosteleros, cadenas, distribuidores e integradores y desarrolla actividad en España y distintos mercados europeos.

Contacto

Nombre contacto: Fernando Perez

Descripción contacto: La Casa del TPV

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