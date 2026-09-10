El comercio online español mantiene sus precios en julio pese al repunte del IPC

Jakub Zerdzicki - Pexels.com - SeeStocks

(Información remitida por la empresa firmante)

Los precios de los productos vendidos por comercios online españoles apenas variaron durante el mes de julio, según los datos del Observatorio SeeStocks, que ha analizado 542.201 productos de 148 comercios online españoles.

El resultado contrasta con el comportamiento del IPC general, que registró un repunte durante el mes principalmente por la evolución de los carburantes. En el comercio online de bienes, sin embargo, las variaciones fueron mucho más contenidas.

El índice del Observatorio SeeStocks registra una variación mensual del +0,29 % en bienes duraderos, del -0,64 % en bienes semiduraderos y del -0,23 % en bienes no duraderos.

La mayoría de comercios apenas modificó sus precios

Uno de los principales resultados del análisis es que los movimientos agregados no reflejan una modificación generalizada de los catálogos.

En la mayoría de categorías, el comercio mediano modificó el precio de menos del 2 % de sus productos durante el mes. En algunas categorías la proporción fue inferior al 1 %.

Esto indica que la evolución mensual del índice está condicionada en buena medida por una minoría de comercios que realiza modificaciones de precio sobre una parte importante de su catálogo, mientras que la mayoría mantiene sus precios prácticamente estables.

“El dato más significativo de julio es la estabilidad. No observamos una subida o bajada generalizada de los precios de los productos online, sino movimientos concentrados en una parte relativamente pequeña de los catálogos”, explica Carles Güell, responsable del Observatorio SeeStocks.

La ropa de mujer registra una diferencia notable frente al IPC

Uno de los resultados que más diferencia presenta respecto a las estadísticas oficiales aparece en la categoría de prendas de vestir de mujer.

El Observatorio SeeStocks registra una variación mensual del -0,58 %, mientras que el IPC del INE registra un -12,5 % para esta categoría.

La diferencia se explica, entre otros factores, por la composición de las muestras. El catálogo analizado por SeeStocks tiene una importante presencia de ropa técnica y deportiva, mientras que la medición del IPC incorpora una composición diferente y recoge con mayor intensidad determinados efectos de la moda de temporada y las rebajas.

En calzado de mujer, los resultados son más próximos: el Observatorio registra un -5,21 %, frente al -7,6 % del IPC.

Estas diferencias ponen de manifiesto que la evolución de los precios puede variar significativamente en función del universo de productos y comercios analizado.

Más de medio millón de productos monitorizados

El informe correspondiente a julio se ha elaborado a partir de 542.201 productos activos pertenecientes a 148 comercios online españoles.

De ellos, 351.184 productos pudieron clasificarse en categorías comparables con las utilizadas por el INE.

SeeStocks registra de forma continua los precios de los productos de los comercios que agrega. Estas observaciones permiten construir una serie mensual sobre la evolución de los precios de los bienes comercializados a través del canal online.

El Observatorio utiliza un índice de Jevons y realiza la agregación en dos etapas: primero dentro de cada comercio y posteriormente entre comercios, asignando el mismo peso a cada establecimiento. De esta manera se evita que los comercios con catálogos especialmente grandes dominen el resultado.

Además, se aplican criterios mínimos de muestra para publicar cada categoría y se evita que un único comercio represente más del 50 % de los productos analizados.

Una medición específica del comercio online

El Observatorio SeeStocks no pretende sustituir al IPC ni medir la inflación de España.

Su universo está formado por productos comercializados por pequeños y medianos comercios online españoles agregados por SeeStocks y excluye grandes superficies, grandes distribuidores y marketplaces internacionales.

El objetivo es ofrecer una medición específica de cómo evolucionan los precios de los bienes dentro de este segmento del comercio electrónico español.

Los resultados se comparan con las estadísticas del INE para facilitar su interpretación, pero las diferencias de metodología y composición hacen que ambos indicadores no sean directamente equivalentes.

Datos abiertos para medios e investigadores

Todos los datos publicados por el Observatorio SeeStocks pueden utilizarse libremente con fines periodísticos y comerciales, siempre que se cite como fuente al Observatorio SeeStocks y se enlace al informe correspondiente.

Los datos publicados también están disponibles en formato JSON, para facilitar su reutilización, análisis y procesamiento automático.

La metodología completa, los resultados de julio y los datos descargables están disponibles en:

Observatorio SeeStocks — Precios del comercio online español, julio de 2026

El Observatorio también puede preparar desgloses específicos de datos para medios de comunicación, investigadores y otros profesionales.

Para solicitudes de información o datos:

prensa@seestocks.com

observatorio@seestocks.com

Sobre SeeStocks

SeeStocks es un comparador de precios que agrega los catálogos de comercios online españoles y registra de forma continua la evolución de los precios de sus productos.

El Observatorio SeeStocks utiliza estos datos para elaborar indicadores mensuales sobre la evolución de los precios del comercio online español mediante una metodología pública y datos descargables.

Fuente: Observatorio SeeStocks

Web: https://es.seestocks.com/observatorio/

Informe: https://es.seestocks.com/observatorio/precios/2026-07/

CONTACTO DE PRENSA

Carles Güell

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