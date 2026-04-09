(Información remitida por la empresa firmante)

- El comercio de petróleo crudo en Phemex TradFi se dispara un 300 % debido a la volatilidad generada por el alto el fuego, lo que provoca una demanda récord

APIA, Samoa, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, informó de que el volumen de futuros perpetuos de petróleo crudo en su plataforma TradFi aumentó más del 300 % con respecto a la semana anterior, ya que el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán provocó la mayor fluctuación del precio del petróleo en un solo día desde la Guerra del Golfo de 1991.

Phemex TradFi ofrece futuros perpetuos de petróleo crudo WTI (XTI) y Brent (XBR) liquidados en USDT, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin fechas de vencimiento, lo que permite a los operadores reaccionar a eventos geopolíticos independientemente del horario tradicional del mercado. El volumen semanal de negociación de petróleo crudo en Phemex TradFi superó los 300 millones de dólares, y la participación del activo en el volumen total de TradFi se cuadruplicó, pasando de aproximadamente el 3 al 12 % durante la semana de la crisis. El 7 de abril, el volumen diario de petróleo crudo alcanzó un máximo histórico de 85 millones de dólares (un aumento de 4,6 veces), ya que el WTI se desplomó más del 15 % a las pocas horas de conocerse el anuncio del alto el fuego. Más de 8.000 operadores únicos participaron en contratos de petróleo durante la última semana, y los usuarios activos en un solo día superaron los 2.000 por primera vez.

"El petróleo crudo ha pasado de ser un producto de nicho a una de nuestras clases de activos de mayor crecimiento prácticamente de la noche a la mañana", declaró Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Cuando el WTI cayó 12 dólares tras el anuncio del alto el fuego, las bolsas de materias primas tradicionales estaban cerradas. Nuestros operadores no tuvieron que esperar; ya estaban posicionados y aprovecharon el movimiento en tiempo real".

A medida que la volatilidad entre diferentes activos se ve cada vez más influenciada por los acontecimientos geopolíticos en tiempo real, se prevé un aumento en la demanda de acceso continuo al mercado. El reciente auge de Phemex TradFi en la negociación de petróleo crudo pone de manifiesto una tendencia más amplia hacia una infraestructura de negociación siempre activa, donde se accede a los activos tradicionales a través de sistemas basados en criptomonedas. Phemex seguirá ampliando su oferta de TradFi, permitiendo a los operadores responder a los acontecimientos globales con mayor rapidez, flexibilidad y precisión en todas las clases de activos.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, con la confianza de más de 10 millones de inversores en todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque vanguardista y un firme compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los inversores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

Para obtener más información, visite: https://phemex.com/

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