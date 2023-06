Comienza en Anhui el Foro de Cooperación entre Gobiernos Locales y Ciudades Amigas de la RCEP 2023

Photo provided shows the participating business associations jointly released the 2023 RCEP Huangshan Forum Initiative

PEKÍN, 12 de junio de 2023/PRNewswire/ -- El Foro de Cooperación de Gobiernos Locales y Ciudades Amigas (Huangshan) de la RCEP 2023, dedicado a la cooperación regional para un futuro beneficioso para todos, se celebró en la ciudad de Huangshan, provincia oriental china de Anhui, del 9 al 10 de junio.

Alrededor de 500 invitados, entre los que se encontraban jefes de gobierno de los países miembros del RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), ejecutivos de compañías Fortune Global 500 y empresas de renombre, responsables de asociaciones e instituciones de inversión nacionales y extranjeras, y expertos y académicos nacionales y extranjeros, se reunieron para debatir las nuevas oportunidades de cooperación económica y comercial del RCEP.

Wang Qingxian, Gobernador de la provincia de Anhui, indicó en su discurso de bienvenida que este foro es uno de los primeros eventos celebrados tras la plena aplicación del RCEP, lo que demuestra la actitud y la determinación de China de expandirse y abrirse en todos los aspectos. Wang sugirió que la cooperación intergubernamental se lleve a cabo a través de la cooperación entre empresas, dando todo el protagonismo al papel de las relaciones entre ciudades amigas y asociaciones empresariales y económicas, organizaciones internacionales para ofrecer conjuntamente más oportunidades a la comunidad empresarial.

El embajador de Myanmar en China, U Tin Maung Swe, explicó que este foro es una plataforma oportuna y significativa para que los países miembros del RCEP y los gobiernos locales intercambien puntos de vista, lo que ayudará a profundizar en la cooperación de los gobiernos locales, traer beneficios socioeconómicos a los países miembros del RCEP y mejorar el bienestar de la población.

El secretario general designado de la ASEAN, Gao Jinhong, señaló en un discurso grabado en vídeo que los países miembros del RCEP deben esforzarse por facilitar las empresas privadas, al tiempo que incorporan más elementos como la digitalización y el desarrollo sostenible en el RCEP.

En el evento se logró una cooperación pragmática. Se dio a conocer la Iniciativa del Foro Huangshan 2023 de la RCEP. Se han establecido relaciones de amistad entre la provincia de Anhui y la provincia laosiana de Attapeu, así como entre la ciudad filipina de Laoag y Huangshan. Se firmaron seis proyectos de cooperación económica y comercial y cinco proyectos de cooperación cultural para una mayor cooperación entre Anhui y los países miembros del RCEP.

Empresas excepcionales como Anhui Conch Group Co., Ltd, China y Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. participaron en el foro. Yang Jun, presidente del Consejo de Administración de Anhui Conch Group afirmó que la empresa aprovechará esta oportunidad para mejorar la comunicación y el intercambio con los gobiernos locales, las empresas, las asociaciones y las instituciones de inversión de los países miembros de la RCEP, con el fin de explorar oportunidades de negocio, así como profundizar en la cooperación regional y trabajar juntos por un futuro en el que todos ganen.

