Comienza la búsqueda del viaje de fin de curso para colegios de toda España

Apenas ha comenzado el calendario lectivo y ya se activa uno de los momentos más esperados del año en los centros educativos: la preparación del viaje de fin de curso. Para muchos colegios, esta búsqueda se convierte en una auténtica carrera de fondo en la que encontrar plazas en destinos populares como Madrid o Valencia supone adelantarse a la alta demanda que se concentra en los primeros meses del curso.

En este marco, Viajeteca.net, agencia especializada en viajes escolares, da el pistoletazo de salida a la temporada con propuestas diseñadas específicamente para grupos escolares de Primaria y Secundaria, adaptadas tanto a los objetivos pedagógicos como al disfrute del alumnado.

Madrid y Valencia, los destinos más solicitados

La capital se mantiene año tras año como uno de los enclaves favoritos en la organización de viajes escolares, gracias a su amplio abanico de actividades culturales, recreativas y de aventura. Desde visitas al Museo del Prado y paseos por el Parque del Retiro hasta jornadas completas en el Parque Warner, los itinerarios diseñados por Viajeteca.net ofrecen opciones para diferentes niveles educativos, con estancias que van de dos a seis días y alojamientos céntricos o en la sierra madrileña. Además, los programas permiten integrar actividades nocturnas como gymkanas, cine o espectáculos, adaptadas a la edad de cada grupo.

Por su parte, Valencia destaca por su equilibrio entre cultura, naturaleza y ocio. La visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los paseos en barca por la Albufera y las actividades náuticas guiadas por monitores convierten este destino en una propuesta muy completa para los grupos que optan por terminar el curso escolar en la costa. A ello se suman los recorridos por el casco histórico, las visitas al Oceanogràfic y los talleres medioambientales en la playa, diseñados para combinar aprendizaje y entretenimiento.

En ambos casos, los programas incluyen transporte, seguros, monitores especializados y regalos personalizados para los estudiantes, con precios competitivos y condiciones flexibles.

Más de 95 destinos para cerrar el curso con experiencias inolvidables

Además de Madrid y Valencia, el catálogo de Viajeteca.net abarca más de 95 destinos adaptados a distintos intereses, edades y presupuestos. Ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada, Barcelona, Bilbao o Roma, entre otras, permiten configurar propuestas a medida, ya sea con enfoque cultural, multiaventura o de inmersión lingüística. Este abanico cubre tanto viajes de fin de curso nacionales como internacionales, siempre bajo la coordinación de un equipo experto que acompaña cada etapa del proceso.

Con más de 25 años de experiencia, la agencia ha sabido consolidarse como un referente para AMPAs, familias organizadoras y centros educativos que buscan un viaje de fin de curso para colegios que combine seguridad, diversión y aprendizaje. Una solución especializada para quienes valoran una propuesta cuidada y profesional de principio a fin.

