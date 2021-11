- National Business Daily: comienza en Chengdu la World Cities Culture Forum Conference 2021, que explora soluciones reales para la sostenibilidad

CHENGDU, China, 5 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La World Cities Culture Forum Conference de 2021 comenzó en Chengdu, capital de Sichuan, en el suroeste de China, el 4 de noviembre.

El evento, de dos días de duración, organizado por el World Cities Culture Forum y celebrado en un formato principalmente virtual, reunió a grandes nombres de la industria cultural mundial, representantes institucionales y funcionarios municipales para que compartieran sus conocimientos sobre temas como la construcción de ciudades parque, el desarrollo de la economía creativa y el cambio climático, bajo el lema "Ciudad Parque Mundial - Cultura y Desarrollo Sostenible".

En la conferencia estuvieron presentes John Howkins, miembro del Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre Economía Creativa, Paul Owens, director del World Cities Culture Forum, y Justine Simons, presidenta del World Cities Culture Forum y teniente de alcalde de Londres.

Howkins que tiene profundos vínculos con Chengdu, declaró al National Business Daily que la ciudad del suroeste es ideal para el crecimiento de la economía creativa. Para facilitar el desarrollo de la economía creativa y el desarrollo sostenible, las ciudades deberán abandonar el modelo simple de crecimiento lineal, más gente, más edificios, para pasar a la coevolución de las personas y el medio ambiente y a un modelo que valore la imaginación y la creatividad de los individuos.

Otra parte importante de la conferencia fue el informe City Case Report on Culture and Sustainable Development (Informe sobre cultura y desarrollo sostenible), publicado en línea por Paul Owens. Según el informe, las industrias culturales y creativas no sólo pueden trabajar para reducir la huella medioambiental, sino que también pueden inspirar un cambio de comportamiento que se necesita urgentemente.

En el informe se destacan las prácticas de algunas ciudades mundiales establecidas y emergentes en la integración de las agendas cultural y medioambiental. La fuerte apuesta de Chengdu por la "ciudad dentro del parque" es una de ellas. En particular, un elemento vital del concepto de ciudad parque de la ciudad es el escenario que ofrece para las actividades culturales.

La Vía Verde de Tianfu, clave en la visión verde de la ciudad, con una longitud prevista de 16,900 kilómetros, conecta muchas de las principales atracciones culturales e históricas de Chengdu, como el callejón Kuanzhai y la cabaña de paja DuFu, así como zonas ecológicas y humedales, espacios verdes y jardines comunitarios. Con esta práctica, la ciudad pretende explorar un nuevo modelo de desarrollo y generar una fuerza motriz para el desarrollo sostenible.

Tras la conferencia, se llevarán a cabo una serie de eventos para ofrecer más oportunidades de cooperación internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1677499/image.jpg