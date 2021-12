2021 The 3Rd Beijing International Public Service Advertisement Conference

-Comienza la 3ª Conferencia Internacional de Publicidad de Servicio Público 2021 con el tema "Arrojar luz sobre las comunicaciones de servicios públicos"

BEIJING, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Bajo los auspicios de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China y el Gobierno Popular del Municipio de Pekín, el 8 de diciembre de 2021 se celebró en el Parque Shougang de Pekín la 3ª Conferencia Internacional de Publicidad de Servicio Público, cuyo tema era "Arrojar luz sobre las comunicaciones de servicios públicos". El evento fue copatrocinado por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Pekín del CPC y la Oficina Municipal de Radio y Televisión de Pekín, con CAA Advertising Information and Culture Communication Co., Ltd y la Estación de Radio y Televisión de Pekín (BRTV) actuando como coorganizadores.

Celebrado en formato "online+", el evento reunió a publicistas clásicos y a jóvenes talentos del sector de la publicidad, al tiempo que promovió proyectos clave y colaboraciones internacionales en el sector a través de una conferencia y exposición en la nube que destaca el estilo de Pekín, las características chinas únicas y las perspectivas internacionales, con el objetivo de crear un evento de reconocimiento internacional.

La conferencia incluyó múltiples aspectos destacados, como la publicación de la Propuesta para regular el mercado de patrocinio de celebridades y construir conjuntamente un ecosistema de cultura y entretenimiento, la inauguración y la ceremonia de firma del Centro Internacional de Comunicación de Anuncios de Servicio Público de Pekín, una instalación establecida conjuntamente por la Oficina Municipal de Radio y Televisión de Pekín y la Universidad de Comunicación de China, así como la publicación del Marco del Informe de Desarrollo Global de Anuncios de Servicio Público 2021.

El evento de este año consistió en más de 100 programas, incluyendo la serie de foros temáticos, el Banquete de Maestros, las series de promoción, una gran ceremonia de servicio público, un concurso de anuncios de servicio público y una exposición de anuncios de servicio público destacados.

Lanzada en 2019, la Conferencia Internacional de Anuncios de Servicio Público de Pekín se ha celebrado consecutivamente durante los últimos dos años. Como lugar de encuentro para el sector mundial de los anuncios de servicio público, el evento incluye plataformas para la demostración de logros culturales, la innovación en los comentarios artísticos y literarios, los debates e intercambios entre los líderes de opinión del sector, así como el acceso a datos relevantes y autorizados de la industria. Se espera que la conferencia facilite aún más el crecimiento del sector de los servicios públicos internacionales y sirva de escaparate para los anuncios de servicios públicos en Pekín.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704888/image.jpg