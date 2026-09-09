¡Comienza la cuenta atrás! Consiga su pase gratuito para la FHC Shanghai Global Food Trade Show 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Celebrada en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái del 10 al 12 de noviembre de 2026, FHC abarca 200.000 metros cuadrados y reúne a más de 3.000 expositores internacionales, más de 180.000 compradores profesionales, más de 50 pabellones internacionales y 500 expositores extranjeros.

15 sectores clave | Abastecimiento integral por categoría

Segmentos: carne, productos acuáticos, alimentos y bebidas para el ocio, lácteos, dulces y chocolate, cadena de suministro y materias primas para catering, condimentos y aceites, café y té, panadería y comidas ligeras, procesamiento y envasado de alimentos, platos prefabricados y cocinas centrales, alimentos enlatados y materias primas, maquinaria y equipos, ingredientes y suministros para Hot Pot, alimentos para bebés y niños, homología de alimentos y medicamentos. Toda la cadena de valor de Alimentos y Bebidas converge en el sitio. Los responsables de compras pueden finalizar la comparación de proveedores de diferentes categorías en tres días.

UE: La región de honor | Más de 220 productos europeos premium

La Unión Europea regresa como la Región de Honor, presentando más de 220 especialidades con Indicación Geográfica Protegida y productos orgánicos de 27 estados miembros, junto con exhibiciones de productos y demostraciones culinarias. Ofrece una oportunidad única para adquirir productos europeos diferenciados sin tener que viajar al extranjero.

Programa de compradores invitados | Conexiones B2B dirigidas

FHC ofrece el exclusivo Programa de Compradores Invitados para importadores, distribuidores y responsables de la toma de decisiones del sector minorista internacional, todos ellos verificados. Tras un riguroso proceso de selección, los compradores internacionales aceptados reciben agendas de reuniones personalizadas previas al evento y negocian en las zonas de encuentro. Los participantes cualificados disfrutan de beneficios VIP integrales, que incluyen alojamiento durante el periodo de la exposición, servicio de transporte exclusivo y acceso a la Sala VIP. Este programa especial fomenta una cooperación B2B transfronteriza eficaz entre expositores chinos y compradores internacionales cualificados.

Concursos, foros y Premio Manzana de Oro

Los concursos de alto perfil en el sitio incluyen el 27º Concurso Internacional de Artes Culinarias de China FHC, el Campeonato de Arte Latte de China División de Shanghai y más. Las competiciones en vivo brindan información práctica sobre el rendimiento de los ingredientes.

Más de diez foros de la industria abordan temas candentes en los sectores de carne, refrigerios, comercio electrónico, comida para llevar, globalización de la cocina china y chocolate con cacao, ayudando a los compradores a detectar las tendencias del mercado.

Siete exposiciones ubicadas conjuntamente | Maximice el retorno de la inversión del viaje

Siete exposiciones paralelas se llevan a cabo en el mismo lugar y cubren vinos y licores, franquicias, maquinaria para alimentos enlatados, Salon du Chocolat, frutas y verduras, regalos y marcas agrícolas con IG. Los visitantes pueden visitar todos los espectáculos con un solo viaje de negocios.

¿Por qué asistir a FHC?

FHC es mucho más que una feria comercial. En tres días, puede completar el abastecimiento de categorías completas, obtener productos internacionales únicos, conectarse con tomadores de decisiones clave en nuevos canales y minoristas, participar en foros de establecimiento de tendencias y observar aplicaciones de ingredientes del mundo real a través de competiciones.

Consulta sobre el stand:Alex.Ni@imsinoexpo.comPrograma de cooperación con los medios y de compradores invitados:Lizzy.Chen@imsinoexpo.com

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