Comienza la cuenta atrás para Games of the Future 2026 en Astana: ya se conocen fechas, disciplinas y más

El mayor torneo deportivo phygital del mundo se celebrará en la capital de Kazajistán del 18 de julio al 1 de agosto de 2026.

Se espera que el torneo reciba a unos 1.500 atletas, con eventos en 13 disciplinas phygitales por toda la ciudad.

Los atletas y clubes competirán por una parte de los 10 millones de dólares en premios.

ASTANA, Kazajistán, 16 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, promotor y titular de los derechos de los Games of the Future (GOTF), ha confirmado oficialmente a Astana como la ciudad anfitriona de la edición de 2026, que tendrá lugar del 18 de julio al 1 de agosto de 2026.

El anuncio se realizó durante una reunión oficial con el Primer Ministro de la República de Kazajistán, Olzhas Bektenov, seguida de una rueda de prensa encabezada por los principales representantes del evento, entre ellos Serik Zharasbayev, viceministro de Turismo y Deportes de la República de Kazajistán; Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International; y Alibek Khassenov, presidente de Kazsportinvest JSC.

Reconocidos como la fusión definitiva de atletismo físico y videojuegos digitales, los Games of the Future 2026 transformarán Astana en un centro de competición de élite e innovación de vanguardia. La edición de 2026 contará con 13 disciplinas, incluyendo las favoritas de los aficionados como Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, y Phygital Shooter, además de exhibir las versiones phygitales de Hockey, Lucha (MMA y Boxeo) y más. En cada disciplina, los atletas compiten primero en una versión digital del deporte para luego pasar a su versión física; los resultados finales se determinan por el rendimiento combinado en ambas etapas.

Un total de 10 millones de dólares en premios elevará la apuesta en GOTF 2026, atrayendo la atención mundial y talento de primer nivel. Con cerca de 1.500 participantes que se esperan compitiendo en múltiples sedes de Astana, el torneo marca un hito importante para el creciente movimiento phygital. Para ampliar aún más su impacto y destacar el liderazgo de Kazajistán en tecnología deportiva e innovación digital, la ciudad albergará los Games of the Future City, una celebración de la innovación con zonas para aficionados, exposiciones interactivas y activaciones tecnológicas impulsadas por la comunidad.

"El formato phygital crea nuevas y emocionantes oportunidades para involucrar a jóvenes talentosos en el deporte, alineándose con las expectativas cambiantes de la comunidad deportiva moderna. Estos innovadores formatos de competencia están configurando una agenda dinámica y relevante en la intersección del deporte y la tecnología", enfatizó Serik Zharasbayev, viceministro de Turismo de Kazajistán.

"Astana es una ciudad que encarna el espíritu del futuro. Con su infraestructura de clase mundial, su trayectoria afianzadacomo sede de eventos globales y su sólida inversión en juventud y tecnología, Astana es el escenario perfecto para ayudar a forjar el futuro del deporte phygital a nivel mundial," comentó Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International.

Kazajistán fue seleccionado como sede para 2026 por el Phygital International Expert Committee (Comité Internacional de Expertos Phygital) tras un proceso de licitación internacional competitivo a finales de 2024. Kazsportinvest JSC, cuya trayectoria incluye los Juegos Asiáticos de Invierno de 2011, la Universiade de Invierno de 2017 y los Juegos Nómadas Mundiales de Astana 2024, ha sido designado para organizar y celebrar el evento, aportando una amplia experiencia en la producción de competiciones deportivas de alto nivel.

"Este torneo tiene un enorme potencial internacional y se erige como el evento emblemático en el emergente mundo del deporte phygital. La tecnología está transformando rápidamente el futuro del deporte, y los Games of the Future representan una oportunidad única para que contribuyamos significativamente a su evolución y ayudemos a generar entusiasmo global en torno a esta nueva y emocionante frontera de la competición" dijo Alibek Khassenov, presidente de Kazsportinvest JSC.

Aunque aún falta un año para los Games of the Future 2026 en Astana, la expectación sigue creciendo mientras Abu Dhabi se prepara para albergar la edición de 2025, del 18 al 23 de diciembre. Tras el exitoso debut del torneo en 2024, Abu Dhabi está listo para ofrecer una exhibición mundial sin precedentes del deporte phygital. El evento combinará lo mejor de los deporte phygital con la innovación tecnológica, reuniendo a miles de atletas y aficionados de la comunidad phygital global, allanando el camino para que Astana mantenga el impulso en 2026.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite: https://Phygitalinternational.com

Acerca de Games of the Future (GOFT):

Los Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es el pináculo del deporte phygital. El torneo anual reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future de 2025 se celebrarán en Abu Dhabi y los Games of the Future de 2026 en Astana.

Para obtener más información, visite: https://gofuture.games/

Acerca de la World Phygital Community (WPC):

La World Phygital Community (WPC) es una organización internacional sin ánimo de lucro que busca promover el deporte phygital en todo el mundo mediante la unión de miembros físicos y digitales a nivel global. Es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones del deporte físico-digital y de organizar el torneo de clasificación para los Games of the Future: https://worldphygital.org/

