Comienza el curso escolar y con él las actividades extraescolares para niños de 3 a 12 años - Alventus Actividades Escolares

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuenta atrás ha terminado y los colegios de toda España reabren sus puertas para dar la bienvenida al curso 2025-2026. Tras el cierre estival, millones de escolares vuelven a sus rutinas educativas con mochilas llenas de material, horarios renovados y la mirada puesta en los nuevos retos del año académico.

Como cada septiembre, el calendario escolar marca el inicio de una etapa repleta de aprendizajes, convivencia, ilusión y responsabilidades. A este retorno se suman las actividades extraescolares, propuestas complementarias cada vez más valoradas por las familias por su papel en el desarrollo integral del alumnado.

Una propuesta educativa completa para cada etapa y necesidad formativa

Alventus arranca este nuevo curso con una oferta estructurada de actividades extraescolares orientadas a alumnos de Infantil y Primaria. Se trata de un catálogo diseñado para fomentar el aprendizaje desde un enfoque lúdico, integrador y adaptado a las distintas etapas educativas.

Las propuestas se agrupan por áreas temáticas que abarcan desde el deporte y las artes hasta la tecnología, la ciencia, los idiomas o el bienestar emocional, con actividades específicas como diseño de videojuegos, ajedrez, manualidades creativas, teatro musical o estimulación temprana. Además, cada programa se adapta a la edad y madurez del alumnado, asegurando una experiencia pedagógica personalizada.

Entre las disciplinas también destacan el patinaje, la gimnasia rítmica, la cocina creativa, el baile moderno o las actividades de expresión corporal, todas desarrolladas bajo un enfoque metodológico activo y participativo. A través de esta oferta, se busca potenciar la creatividad, las habilidades sociales, la autonomía y la curiosidad por aprender en un entorno estructurado pero motivador.

Las sesiones se imparten en los propios centros escolares, facilitando así la conciliación de horarios y el aprovechamiento del tiempo libre.

Tecnología, pedagogía y gestión integral al servicio de colegios y familias

Como empresa de actividades extraescolares con más de 30 años de experiencia, Grupo Alventus ha consolidado un modelo de gestión integral que abarca desde la planificación pedagógica hasta la comunicación continua con familias y AMPAs. El desarrollo de herramientas digitales como la APP Alventus y el acceso web privado permite gestionar altas, bajas, incidencias o pagos con facilidad y transparencia.

Además, su equipo pedagógico diseña programaciones didácticas clase a clase, adaptadas a los niveles de cada grupo, lo que garantiza la coherencia formativa y la calidad de los contenidos impartidos. La atención directa a las familias y la personalización del servicio refuerzan su papel como referencia nacional en el sector de las actividades para colegios.

Grupo Alventus mantiene su compromiso con una educación que va más allá del aula, integrando ocio, valores y aprendizaje en propuestas que acompañan a los alumnos durante todo el curso.

