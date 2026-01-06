Comienza la feria de dulces del pueblo en Dujiangyan, Sichuan

(Información remitida por la empresa firmante)

CHENGDU, China, 2 de enero de 2026/PRNewswire/ -- La Feria de Dulces de la Villa Dujiangyan 2026 comenzó en la víspera de Año Nuevo en Dujiangyan, provincia de Sichuan, hogar del sistema de irrigación en funcionamiento más antiguo del mundo.

El evento comenzó con un espectáculo de faroles inspirado en la sabiduría milenaria de la región para la conservación del agua. Instalaciones de faroles gigantes, inspiradas en la historia de Li Bing, el antiguo gobernador de Sichuan que supervisó la construcción del sistema de riego de Dujiangyan, junto con otras exhibiciones a gran escala basadas en leyendas locales y relatos históricos, crearon una experiencia nocturna inmersiva.

Tras el espectáculo de faroles, se celebrará un bazar temático hasta el 3 de enero en la ciudad antigua de Guanxian. Exhibirá las bebidas, tés, licores y exquisiteces locales más representativas de la ciudad, así como cinco productos con indicación geográfica, como el kiwi y el Chuanxiong (rizoma de levístico de Sichuan), exquisitas creaciones del patrimonio cultural inmaterial y productos especiales de otras partes de Sichuan.

La ciudad antigua también albergará un evento de orientación urbana con dos rutas temáticas: el Recorrido por la Presa Antigua y la Ruta del Sabor de Guanxian. Los participantes podrán registrarse a través de un miniprograma para coleccionar sellos y disfrutar de ofertas especiales de los comercios asociados.

Una serie de actividades culturales y turísticas, que incluyen demostraciones del patrimonio cultural inmaterial, desfiles de NPC, actuaciones interactivas y una exposición de productos especiales de las ciudades hermanas internacionales de Dujiangyan, enriquecerán aún más la experiencia de los visitantes e impulsarán el consumo durante las vacaciones.

Durante las vacaciones de Año Nuevo, del 1 al 3 de enero, el Parque Industrial Cultural y de Creación Sustentable del Agua para Siempre en Dujiangyan organizará un evento de experiencia interactiva inmersiva de estilo antiguo.

Los visitantes pueden tomarse fotos con artistas ataviados con hanfu (atuendo tradicional chino) y disfraces con cabezas de animales durante un desfile, o seguir rutas designadas para completar las tareas de registro y ganar "billetes de plata" mediante concursos, concursos de talentos y desafíos. Estos billetes pueden canjearse por regalos o usarse en sorteos.

Un invitado especial es el traje de furry de estilo anime "Nine-Tails Lingjiu". Anteriormente, varios lugares turísticos fueron acusados de copiar su diseño único. El personaje original apareció en el Taller Lingran del parque industrial y participó en el desfile para mostrar el encanto de un diseño creativo y auténtico.

A partir de enero, el parque industrial reunirá una colección de elementos del patrimonio cultural inmaterial y productos culturales y creativos centrados en la conservación del agua para exposiciones, ventas y experiencias interactivas.

Además, se inauguró una tienda en línea para la feria de dulces del pueblo. Avatares digitales con raíces en la cultura local de Dujiangyan sirven como embajadores exclusivos para promover actividades y presentar productos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853598/11.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2853599/22.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comienza-la-feria-de-dulces-del-pueblo-en-dujiangyan-sichuan-302651689.html