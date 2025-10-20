Comienza una nueva era en las bebidas espirituosas de lujo: Jardins d'Arménie hace su debut mundial en Mónaco

(Información remitida por la empresa firmante)

MÓNACO, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Brandy Real Jardins d'Arménie celebró su lanzamiento mundial con una gala en el Hotel Hermitage de Montecarlo el 13 de septiembre de 2025, a la que asistieron S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco y el Embajador de Armenia en Francia, Arman Khachatryan. En el prestigioso marco de la Salle Belle Époque, cien invitados disfrutaron de una velada que combinó alta gastronomía, música tradicional, danzas folclóricas y una exposición de arte armenio, presentada en colaboración con la Galería Angelina y la Unión de Artistas de Armenia.

La velada culminó con una cata exclusiva dirigida por Bruno Scavo, exsumiller jefe de Monte-Carlo SBM, quien guió a los invitados a través de los complejos aromas y la refinada complejidad de esta excepcional bebida. Con este hito, Jardins d'ArménieRoyal Brandy hizo su debut oficial en Europa, reafirmando su ambición de presentar una nueva categoría de brandy que fusiona la artesanía ancestral con la innovación contemporánea.

Un fundador visionario

En el origen de este proyecto se encuentra Simon Pogossian, fundador de SPS Cigaronne y Newline Brands Global LLC. Durante más de 30 años, la familia Pogossian se ha dedicado a crear productos de lujo excepcionales, impulsados por la artesanía, la innovación y una búsqueda inquebrantable de la excelencia. Hoy, el liderazgo ha pasado al hijo de Simon Pogossian, Armen Pogossian, quien, con tan solo 27 años, representa una nueva generación de líderes empresariales globales. Con Jardins d'Arménie, Armen Pogossian presenta una categoría de bebidas espirituosas completamente nueva: el Brandy Real, una fusión perfecta de herencia ancestral y maestría contemporánea.

"Jardins d'Arménie es la expresión de nuestra historia, nuestro arte y nuestro saber hacer. Cada sorbo encarna la fuerza de nuestra tierra, la delicadeza de nuestra artesanía y siglos de tradición. Desvelarlo en Mónaco, en presencia de S.A.S. el Príncipe Alberto II, es un símbolo poderoso: compartir la excelencia armenia con Europa", afirmó Armen Pogossian, propietario de Cigaronne y Newline Brands Global LLC.

Un licor excepcional

Jardins d'Arménie presenta una categoría de brandy completamente nueva: Royal Brandy. Elaborado con uvas Voskehat cosechadas en tres regiones diferentes de Armenia, este destilado es elaborado por maestros armenios que combinan la tradición de la elaboración de brandy con la innovación moderna. Sigue un proceso de envejecimiento distintivo que comienza en barricas de roble, donde desarrolla una rica base de chocolate y suaves notas de vainilla. El proceso continúa en barricas de madera de albaricoque, sello distintivo de la casa, añadiendo capas de fruta y un delicado toque de frutos secos, antes de volver al roble para un refinamiento final. Este proceso le otorga al Brandy Real una elegante estructura, una excepcional complejidad aromática y una notable persistencia en boca.

Dos innovaciones clave acompañan esta creación. Un tapón hermético de diseño experto, compuesto por dos piezas entrelazadas y con patente en trámite, garantiza un sellado hermético que protege la integridad de los aromas desde la bodega hasta la copa. Cada botella incluye un juego de copas de degustación, diseñadas para ofrecer un adelanto exclusivo del perfil del brandy y enriquecer la experiencia de cata.

"Jardins d'Arménie es mucho más que una bebida espirituosa: es patrimonio cultural y un saber hacer transmitido de generación en generación. Tener el honor de guiar esta cata es un privilegio excepcional", afirmó Bruno Scavo, sumiller y periodista de Vins & Gastronomie.

Acerca de Jardins d'Arménie

El Brandy RealJardins d'Arménie es el primer Brandy Real del mundo, una nueva categoría de licores de lujo, originaria de Armenia y dedicada a los amantes del refinamiento y los descubrimientos únicos. Combina tradición, innovación y elegancia contemporánea.

Acerca de Cigaronne y Newline Brands Global LLC

Desde 1992, la familia Pogossian ha creado productos de lujo distinguidos a través de SPS Cigaronne y Newline Brands Global LLC. Presentes en más de 40 países, estas casas encarnan una visión basada en la artesanía, la creatividad y la excelencia, ofreciendo experiencias sofisticadas y atemporales a una clientela internacional exigente.

Información prácticaProducto: Jardins d'Arménie – Brandy RealOrigen: Armenia, uvas Voskehat Proceso: doble crianza en barrica de roble con maduración en madera de albaricoqueDisponibilidad: selección exclusiva en Europa desde septiembre de 2025

