Comienza la 'Semana del Cine Portugal•China 2026': cinco películas chinas esperan al público en Lisboa

(Información remitida por la empresa firmante)

LISBOA, Portugal, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La tarde del 18 de septiembre, hora local, se inauguró en Lisboa la 'Semana del Cine Portugal•China 2026', en la que se presentaron cinco películas chinas al público local: A Table for Two (película inaugural), A Writer's Odyssey II, Nobody, Her Story y As the Water Flows. Del 18 al 20 de septiembre, estas cinco películas chinas se proyectarán en el Cinema Ideal y el Cinema Fernando Lopes de Lisboa.

Yang Yirui, embajadora de China en Portugal; Fang Shizhong, director de la Oficina de Cine de Shanghái y vicepresidente y secretario general del Comité Organizador del Festival Internacional de Cine de Shanghái; y el reconocido actor portugués José Martins, entre otros, asistieron conjuntamente a la ceremonia de inauguración de la semana del cine.

Tras la ceremonia inaugural, los invitados y el público se acomodaron para ver la película inaugural, la producción de Shanghái A Table for Two. La productora Jessica Chen participó en el coloquio posterior a la proyección y compartió anécdotas del rodaje, lo que le valió un sincero aplauso del público.

Las cinco películas presentan estilos muy diversos. A Table for Two centra su mirada en la vida urbana de los jóvenes chinos, narrada con un toque ligero y tierno; Nobody, inspirada en la cultura tradicional china, ha sido aclamada como "el sueño de un héroe regalado a toda persona corriente"; Her Story dirige una mirada ingeniosa y optimista hacia el paso a la madurez de las mujeres urbanas; A Writer's Odyssey II muestra el creciente poder del cine industrial chino a través de la imaginación oriental; y As the Water Flows ofrece un delicado retrato de los lazos familiares chinos y de la vida misma a través de la textura cotidiana del hogar. En conjunto, estas cinco obras reflejan el pulso creativo del cine contemporáneo de Shanghái y la diversidad del cine chino actual, y son prueba de lo que el triple motor del Festival Internacional de Cine de Shanghái de "eventos del sector, premios profesionales y giras internacionales" puede fomentar en los jóvenes talentos cinematográficos.

Este evento cuenta con el apoyo de la Administración Cinematográfica de China y la Embajada de China en Portugal, bajo la dirección de la Oficina de Cine de Shanghái, está organizado por el Centro Internacional de Cine y Televisión de Shanghái y coorganizado por la Associação Il Sorpasso, Cinema Ideal y Cinema Fernando Lopes, con el apoyo especial de Fantasporto y Persona Non Grata Pictures.

Aunque las películas terminen, los intercambios continúan. El próximo mes de junio, el Festival Internacional de Cine de Shanghái espera que más cineastas de todo el mundo traigan sus películas a Shanghái, conozcan al público chino y descubran nuevas oportunidades. Las pantallas acortarán las distancias y volverán a poner en sintonía a las culturas.

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