Comienza la temporada de polo 2026 en el USPA National Polo Center, patrocinada por U.S. Polo Assn.

La temporada de polo de clase mundial en Wellington, Florida, culmina con el icónico U.S. Open Polo Championship en abril

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anuncia con orgullo el inicio de la temporada de polo de alto hándicap 2026 en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida, donde la marca regresa como Patrocinador Oficial de uno de los destinos más importantes del mundo para el deporte del polo.



La temporada de invierno 2026 en el NPC contará con un calendario de torneos de alto nivel, comenzando con el U.S. Open Women’s Polo Championship, seguido por la primera y segunda etapa de la serie de tres partes Gauntlet of Polo, la C.V. Whitney Cup y la USPA Gold Cup, todos exhibiendo a los mejores jugadores profesionales de polo, ponis de polo y equipos compitiendo al más alto nivel.



La temporada de polo de alto hándicap alcanza su punto culminante con el U.S. Open Polo Championship, el título más prestigioso y codiciado en la historia del polo estadounidense. Comenzando el 1 de abril de 2026 y culminando con la final del campeonato el 26 de abril de 2026, el torneo volverá a cautivar a las audiencias en vivo en el NPC y a millones de espectadores nacionales e internacionales a través de ESPN, Star Sports en India y beIN Sports.



U.S. Polo Assn. continúa manteniendo los derechos exclusivos de denominación del Campo Uno como U.S. Polo Assn. Stadium Field, junto con presencia destacada en el marcador del juego, señalización del Campo Dos y equipamiento de todo el personal del NPC con prendas de U.S. Polo Assn. Ampliamente reconocido como una de las instalaciones más prestigiosas del mundo para este deporte, con campos impecablemente cuidados y hospitalidad prémium, el NPC dará la bienvenida a miles de fanáticos de todo el mundo durante toda la temporada para experimentar competencia de clase mundial en un entorno elevado e inmersivo.



Como novedad en la temporada 2026, el NPC celebrará 250 años del espíritu estadounidense, honrando el aniversario histórico de los Estados Unidos con el estilo Americana en rojo, blanco y azul de U.S. Polo Assn. A través de activaciones cuidadosamente curadas, momentos de narración y experiencias para los fanáticos, la temporada de alto hándicap 2026 en el NPC se mantendrá fiel a la auténtica herencia estadounidense de U.S. Polo Assn., que data de 1890, y su profunda conexión con el polo, mientras honra las raíces del país.



"U.S. Polo Assn. se enorgullece de continuar elevando la experiencia de los aficionados, honrando las tradiciones del juego y dando la bienvenida tanto a seguidores de siempre como a nuevas audiencias para que experimenten el polo en su máxima expresión en Wellington todos los domingos desde ahora hasta abril", dijo J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona la marca de miles de millones de dólares U.S. Polo Assn. "La temporada 2026 es especialmente significativa, ya que celebramos el 250º aniversario de Estados Unidos, un hito que se alinea perfectamente con la profunda herencia estadounidense de U.S. Polo Assn. y sus raíces auténticas en el polo".



"Los aficionados pueden esperar otra temporada extraordinaria en el USPA National Polo Center, donde los mejores jugadores del deporte, junto a sus notables compañeros equinos, ofrecerán algunos de los partidos más dinámicos y competitivos de polo que se pueden ver en cualquier parte del mundo", agregó Prince.



Durante toda la temporada, los visitantes del NPC podrán ver los partidos desde las líneas de banda, en palcos del estadio, carpas tailgate, gradas o desde el U.S. Polo Assn. MVP Lounge. Ubicado en el Pabellón, el MVP Lounge de U.S. Polo Assn., sede del lujoso Sunday Polo Brunch, sigue siendo un destino principal para los fanáticos que buscan una experiencia elevada. Los invitados disfrutarán de gastronomía de primer nivel, champán frío y regalos exclusivos de la marca, incluyendo vino rosé U.S. Polo Assn. y la última edición de la galardonada revista de la marca, Field X Fashion.



Ubicada cerca de la taquilla, junto a la entrada del Campo Uno, la exclusiva USPA Shop en el NPC ha sido rediseñada pensando en el cliente global, ofreciendo nuevas exhibiciones únicas, productos y experiencias. Esta experiencia de compra elevada incluye colecciones que reflejan una rica tradición deportiva, como la Polo Club at NPC Collection de lujo deportivo, piezas seleccionadas de la U.S. Polo Assn. Global Collection y la USPA Pro Collection inspirada en el deporte. La USPA Shop en NPC contará con una serie rotativa de activaciones interactivas durante el calendario de polo de invierno. Los visitantes podrán explorar una variedad de productos deportivos y de lujo inspirados en U.S. Polo Assn., mientras disfrutan de encuentros con artistas, personalización de bolsas y otros momentos experienciales diseñados para involucrar a los fanáticos más allá del campo de juego.



"En este año histórico para nuestro país, la USPA se enorgullece de presentar una temporada 2026 que refleja la excelencia, la tradición y el espíritu competitivo que han definido el polo en Estados Unidos durante generaciones", dijo Stewart Armstrong, presidente de la United States Polo Association. "Desde el partido inaugural de la temporada hasta el último chukker del U.S. Open Polo Championship, la temporada de alto hándicap promete polo de clase mundial en una de las instalaciones más destacadas del deporte".



U.S. Polo Assn. apoya orgullosamente a muchas organizaciones benéficas de polo durante la temporada, seleccionadas por los finalistas del juego del campeonato, incluyendo: Equine Disease Communication Center, Great Strides Equestrian Foundation, Homes for Horses Coalition, Museum of Polo and Hall of Fame, Polo for Life, Polo Players Support Group, Polo Pony Rescue, Polo Training Foundation, Replay Polo, Retired Racehorse Project, Vinceremos Therapeutic Riding Center y Work to Ride Program. Estas importantes organizaciones benéficas relacionadas con el polo recibirán cheques de donación en estadios con entradas agotadas por cada partido de campeonato.



Las entradas para la temporada de polo de invierno 2026 en el NPC están disponibles para su compra a través del sitio web del recinto. Se invita a los fanáticos a unirse a U.S. Polo Assn. para una temporada inolvidable que celebra la competencia de élite, la herencia estadounidense y el legado perdurable del deporte del polo.

