La Comisión Espacial Saudí lanza hoy la misión AX-2

La primera mujer astronauta árabe, Rayyanah Barnawi, viaja al espacio en un momento trascendental

CABO CAÑAVERAL, Fla, 21 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Dos astronautas saudíes, Rayyanah Barnawi y Ali AlQarni, forman parte de la misión espacial AX-2 que ha despegado hoy a las 22:37 BST / 21:37 GMT. La misión consta de cuatro astronautas que viajan hacia la Estación Espacial Internacional (ISS) para llevar a cabo experimentos de investigación científica pioneros. Se unen a la tripulación Peggy Whitson , antigua astronauta de la NASA que ahora vuela para Axiom, y John Shoffner, el piloto.

La misión AX-2 se lanzará a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida y sus tripulantes viajarán hacia y desde la ISS en una cápsula SpaceX Dragon 2 llamada Freedom. El viaje de 12 días marca un importante acontecimiento histórico para Arabia Saudí, pero también para las mujeres de todo el mundo, ya que Rayyanah Barnawi se convierte en la primera mujer astronauta de Arabia Saudí que viaja al espacio.

A su llegada, los astronautas llevarán a cabo 14 experimentos científicos pioneros en microgravedad, entre ellos las repercusiones del espacio en la salud humana y la tecnología de siembra de lluvia, que contribuirá a aumentar las precipitaciones en muchos países. En colaboración con el Ministerio de Educación, también se llevarán a cabo experimentos educativos a bordo de la ISS en tiempo real con 12.000 estudiantes que los verán desde Arabia Saudí. El objetivo es inspirar a la futura generación de científicos y aspirantes a astronautas y animar a más mujeres jóvenes y niñas a seguir carreras STEM.

Rayyanah Barnawi dijo "La investigación espacial se cierne sobre toda la humanidad, literal y figuradamente. Como tal, debe incluir las voces y perspectivas de una comunidad verdaderamente global que implique no sólo a una diversidad de naciones, sino a una diversidad de personas. Me siento honrada de representar las crecientes contribuciones de Arabia Saudí en este campo y orgullosa de ser la primera mujer saudí en ir al espacio. Espero que esta misión inspire a niñas de diversos orígenes, que no siempre han tenido estas oportunidades, a abrazar sus talentos y su intelecto, y a saber que tienen un papel crucial que desempeñar en el avance de la experiencia humana".

El éxito de esta misión reforzará la posición mundial de Arabia Saudí en el campo de la exploración espacial y subrayará su servicio a la humanidad. Colocará una piedra angular en el programa de astronautas que está diseñado para preparar a los futuros astronautas e ingenieros, a través de programas educativos y de formación de calidad, la participación en experimentos científicos, la investigación internacional, y futuras misiones relacionadas con el espacio - en última instancia, ayudar a alcanzar los objetivos de Visión 2030.

S.E. Dr Mohammed Al-Tamimi, el Gobernador de la Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología (CST) y consejero delegado de la Comisión Espacial Saudí (SSC) añadió: "Tenemos ante nosotros un futuro prometedor en el espacio, que el Reino de Arabia Saudí está dispuesto a forjar en colaboración con el mundo. SSC, CST y el Reino en su conjunto no participan en una carrera espacial, sino en un viaje compartido con una misión clara: permitir a la humanidad liberar el potencial que encierra el espacio para el florecimiento de las generaciones futuras."

Fuente: Saudi Space Commission (SCC)

Acerca de la Saudi Space Commission (SSC):

La Comisión Espacial Saudí fue creada por orden real en diciembre de 2018 (Rabi II 1440). Este audaz paso está al servicio de un futuro que es innovador y mira hacia las últimas tecnologías y oportunidades en la industria espacial saudí.

Con el Reino avanzando hacia una calidad de vida progresiva, la SSC demuestra la visión alineada de crear entornos mejores y seguros para sus ciudadanos, al tiempo que permite activamente perspectivas de invenciones económicas y monetarias lucrativas.

La SSC ha elaborado una estrategia para crear objetivos primarios que sirvan a los intereses de seguridad nacional frente a los riesgos relacionados con el espacio y fomenten el crecimiento y el avance acumulativos.

https://saudispace.gov.sa/en/about-us/

