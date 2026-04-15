Comisión Europea calificada como "Sede de la Ganadería Industrial" en proyección de Animal Equality que señala a la pres

(Información remitida por la empresa firmante)

Bruselas, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Anoche, la organización internacional de derechos de animales, Animal Equality, realizó una proyección de gran impacto sobre el edificio Berlaymont de la Comisión Europea en Bruselas, denunciando la influencia del sector de la ganadería industrial sobre las autoridades europeas encargadas de velar por el bienestar animal.

Esta última acción se basa en las recientes investigaciones de Animal Equality sobre la amplia influencia del lobby de la ganadería industrial en la política y los procesos de la Comisión Europea. A través de mensajes contundentes – entre ellos "Sede de la ganadería industrial", "UE: dejen de servir a la industria ganadera" y "Prohíban las jaulas y pongan fin al sacrificio de pollitos machos" – la organización estableció una conexión directa entre el liderazgo de la presidenta Ursula von der Leyen y de los comisarios Olivér Várhelyi y Christophe Hansen, y los intereses comerciales de la industria ganadera.

La proyección cuestiona directamente a los líderes europeos por priorizar los beneficios de la ganadería industrial por encima de los compromisos legales y éticos. Animal Equality sostiene que la interferencia de la industria en el núcleo de la toma de decisiones europeas ha provocado retrasos significativos en el desarrollo de propuestas esenciales para reformar la legislación de la UE en materia de bienestar animal.

Un análisis realizado por la organización, basado en datos del registro público oficial de la Comisión Europea, revela un preocupante nivel de acceso concedido a los representantes de la industria ganadera. Tras revisar 708 reuniones públicas, Animal Equality constató que, en los últimos 15 meses, los comisarios responsables de la legislación sobre bienestar animal se reunieron casi exclusivamente con representantes de la industria. En 46 reuniones específicas, celebradas entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, representantes de los sectores cárnico, avícola y lácteo abordaron cuestiones de bienestar animal con los comisarios Várhelyi y Hansen y sus gabinetes siete veces más que con ONG de defensa de los animales.

Durante este periodo, Olivér Várhelyi, comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, y Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura y Alimentación, mantuvieron una interacción escasa con organizaciones centradas en el bienestar animal. Asimismo, el Registro de Transparencia de la UE muestra que los términos "jaula" y "sacrificio de pollitos" no aparecieron en el contenido de ninguna de las 708 reuniones públicas en las que participaron estos gabinetes.

"Nuestra proyección sobre el Berlaymont – el edificio de la Comisión Europea – en Bruselas revela la verdadera naturaleza de la Comisión: subordinada a los intereses de la industria, que ignora sus compromisos oficiales y pasa por alto las legítimas y democráticas demandas de millones de ciudadanos que exigen el fin de la crueldad hacia los animales en Europa. Animal Equality no se detendrá hasta que las instituciones de la UE cumplan con su responsabilidad hacia los animales: se requiere una reforma urgente y ambiciosa que no puede seguir posponiéndose", declaró Matteo Cupi, vicepresidente de Animal Equality Europa.

Las raíces de esta tensión se remontan a 2021, cuando la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa para eliminar progresivamente el uso de jaulas antes de finales de 2023, tras la Iniciativa Ciudadana Europea "End the Cage Age", que contó con el apoyo de 1,4 millones de ciudadanos de toda la UE. Sin embargo, el plazo expiró sin que se presentara ninguna propuesta.

Además, el Programa de Trabajo 2026 – la declaración formal de intenciones legislativas de la Comisión – no incluye propuestas vinculantes en materia de bienestar animal. En su lugar, la Comisión ha optado por acciones "no legislativas" como parte de una Estrategia Ganadera, aunque no ha detallado en qué consisten dichas medidas.

Este es el tercer año consecutivo en el que legislación vinculante sobre el bienestar de los animales de granja está ausente de la agenda de la Comisión. La proyección de ayer forma parte de una serie más amplia de protestas organizadas por Animal Equality frente a las instituciones europeas en el marco de la campaña "UE: tus retrasos, su sufrimiento". La campaña condena la inacción de la Comisión a pesar de sus claros compromisos previos de poner fin al uso de jaulas y al sacrificio sistemático de los pollitos machos.

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Acerca de Animal Equality

Animal Equality es una organización internacional de protección animal que trabaja con gobiernos, empresas, y la sociedad para poner fin a la crueldad hacia los animales de granja. A través de investigaciones encubiertas, defensa legal y campañas de concienciación a gran escala, la organización opera en varios países de Europa, América y Asia con el objetivo de impulsar un cambio sistémico a largo plazo. Animal Equality está comprometida con lograr que el sufrimiento de los animales criados para consumo sea reconocido y que su protección se sitúe como una prioridad en las agendas legislativas a nivel global.

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