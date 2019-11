COMUNICADO: El Comité Ejecutivo de Leading Hotels of the World, Ltd. nombra a Shannon Knapp como presidente y director ejecutivo (1)

Publicado 23/10/2019 14:29:51 CET

El ganador de Independent Luxury Hotels está preparado para el éxito con el nuevo líder visionario

NUEVA YORK, 23 de octubre de 2019 /PRNewswire/ --Leading Hotels of the World, Ltd [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618326-1&h=3331871092&u...] (LHW) anunció hoy que el Comité Ejecutivo, compuesto por siete hoteleros de LHW, ha designado a Shannon Knapp como la próxima presidente y directora ejecutiva, que tomará posesión de forma inmediata. Knapp, quien asumió las responsabilidades de liderazgo de la compañía en abril como directora ejecutiva interina, anteriormente se desempeñó como vicepresidente ejecutiva y directora de Marketing de LHW durante más de cinco años.

https://mma.prnewswire.com/media/1015287/LHW_Shannon_Knapp_P... [https://mma.prnewswire.com/media/1015287/LHW_Shannon_Knapp_P...]

"Shannon es una líder fuerte, eficiente y que se guía por sus valores. Ha sido una fuerza impulsora de estrategia e innovación en la compañía desde que se unió en 2013", aseguró Andrea Kracht, presidente del Comité Ejecutivo de Leading Hotels of the World y propietario de Baur au Lac. "Después de haber ocupado puestos ejecutivos en LHW durante más de seis años, Shannon tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio. También tiene una amplia experiencia en el panorama más amplio de viajes de lujo. El Comité Ejecutivo confía en que bajo su dirección, LHW continuará liderando industria hotelera de lujo independiente".

"Me siento increíblemente honrada por la oportunidad de dirigir esta icónica institución, propiedad de sus miembros", declaró Shannon Knapp, presidente y directora ejecutiva de Leading Hotels of the World. "Creado por hoteleros para hoteleros hace más de 90 años, LHW permanece dedicado a potenciar el éxito de sus miembros independientes del hotel y garantizar que este segmento extraordinario de la hospitalidad de lujo continúe prosperando. Me apasiona esta misión y me motiva colaborar con los 430 increíbles hoteles que hay en nuestra colección, además de con los extraordinarios empleados de LHW para llevar adelante esa misión".

Desde que asumió las responsabilidades de liderazgo como directora ejecutiva interina, Knapp dirigió la empresa a través de una transición de liderazgo exitosa y comenzó a acelerar el impulso de la empresa en casi todas las áreas críticas del negocio. Durante este tiempo, también cristalizó la visión estratégica y la estrategia comercial de LHW para el nuevo futuro de la compañía.

En su papel de vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing, Knapp dirigió estrategias innovadoras de marketing basadas en datos y marcas, transformó la experiencia del cliente y aceleró la lealtad a la marca para la empresa. Knapp supervisó las distintas divisiones de marketing de LHW y fue responsable rediseñar y relanzar el ecosistema de lealtad de Leading Hotels, Leaders Club, en 2018. Condé Nast Traveler ha manifestado en este sentido que el programa ofrece "una alternativa 'boutique' a las megacadenas hoteleras que ofrecen un paquete de beneficios".

Además, creó la organización de análisis de marketing y conocimiento del cliente para impulsar un cambio de paradigma en el uso de datos para crear estrategias de marketing mejor informadas, lo que resulta en un aumento de la eficiencia de marketing y millones de dólares en ingresos adicionales.

Knapp también aporta una gran experiencia en viajes de lujo de sus 15 años en American Express, donde tuvo la oportunidad de trabajar en las divisiones de viajes corporativos y de ocio, gestionando programas de viajes de lujo, socios y beneficios para los miembros y consorcios de viajes Platinum y Centurion Card.

"La sólida experiencia en marketing y servicio al cliente de Shannon permitirá que LHW aproveche aún más su fuerza para conectar a viajeros curiosos que aprecian momentos de viaje dignos de historias extraordinarias con hoteleros que viven para crearlos", recalcó Kracht. "El nombramiento de Shannon introducirá una nueva perspectiva en nuestro negocio y redefinirá el papel de LHW para potenciar el éxito de sus miembros".

Acerca de The Leading Hotels of the World, Ltd. (Leading Hotels)

Compuesto por más de 400 hoteles distribuidos en 80 países, Leading Hotels of the World, Ltd. es una colección de hoteles de lujo auténtico y poco común. Enraizados en los lugares en los que se encuentran, los miembros encarnan la esencia misma de su destino. Con sus diversos estilos arquitectónicos y de diseño, y una experiencia cultural integral provista por gente apasionada, la colección está destinada al viajero curioso que busca hallar su próximo descubrimiento. Establecido en 1928 por varios hoteleros europeos influyentes y con visión de futuro, Leading Hotels tiene está comprometido desde hace nueve décadas a proporcionar experiencias de viaje auténticas y notables. La compañía selecciona solo hoteles que cumplan con sus altos estándares de calidad y distinción, lo que resulta en una cartera curada de hoteles unidos no por lo que los hace iguales, sino por los detalles que los hacen diferentes. Leaders Club es el exclusivo programa de fidelización de huéspedes escalonado exclusivo de la compañía, que consiste en viajeros de ideas afines que buscan experiencias de viaje poco comunes. El programa brinda a sus miembros un servicio personalizado y beneficios de viaje exclusivos para mejorar sus estadías en cualquier hotel líder del mundo. Para obtener más información, visite: www.lhw.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618326-1&h=320581567&u=...], Facebook @LeadingHotels [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618326-1&h=3928796734&u...], Twitter @LeadingHotels [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618326-1&h=321741655&u=...]e Instagram @leadinghotelsoftheworld [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2618326-1&h=2718660283&u...]

https://mma.prnewswire.com/media/1015286/JPG_LHW_Logo_Dark_S... [https://mma.prnewswire.com/media/1015286/JPG_LHW_Logo_Dark_S...]

