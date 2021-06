CommerceHub Announces Four-Year Agreement with Foot Locker Europe to Drive Ecommerce Growth

-:CommerceHub anuncia un acuerdo de cuatro años con Foot Locker Europe para impulsar el crecimiento del comercio electrónico

LONDRES, 22 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- CommerceHub, una plataforma líder de habilitación de comercio electrónico de miles de minoristas, marcas y proveedores, ha anunciado hoy que Foot Locker Europe ha firmado un acuerdo de cuatro años para ayudar a ampliar su surtido de productos y crear una cadena de suministro más eficiente para sus marcas Foot Locker y Sidestep en dieciocho países europeos.

"Estamos muy contentos de trabajar con Foot Locker Europe para ayudarles a impulsar el crecimiento a través de drop ship como parte de su estrategia de expansión digital", dijo Philip Hall, Director General de Europa, CommerceHub. "Con el acceso a la red de drop-ship de CommerceHub, estamos permitiendo a sus grandes marcas globales y a las marcas emergentes ofrecer un mayor surtido y selección de productos y compartir el inventario de forma rentable para maximizar el cumplimiento."

"En Foot Locker, estamos comprometidos con mejorar la experiencia del consumidor en todas nuestras plataformas", dijo Vijay Talwar, vicepresidente ejecutivo y director general de EMEA, Foot Locker. "La creación de asociaciones, que impulsan el crecimiento, mejoran la entrega y crean un mayor acceso al producto, son clave para cumplir con nuestra visión de crear experiencias inigualables para nuestro cliente."

Acerca de Foot Locker EuropeFoot Locker en Europa forma parte de Foot Locker, Inc, un minorista líder mundial de calzado y ropa de inspiración deportiva. Foot Locker, Inc. lidera la celebración de la cultura de las zapatillas y de los jóvenes en todo el mundo a través de una cartera de marcas que incluye Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction y Sidestep. Con aproximadamente 2.950 tiendas minoristas en 27 países de Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, así como sitios web y aplicaciones móviles, el propósito de la empresa es inspirar y potenciar la cultura juvenil en todo el mundo, alimentando una pasión compartida por la autoexpresión y creando experiencias inigualables en el corazón de la comunidad global de las zapatillas. Foot Locker, Inc. tiene su sede corporativa en Nueva York. Para más información, visite https://www.footlocker-inc.com.

Acerca de CommerceHubCommerceHub es una plataforma líder de habilitación de comercio electrónico que conecta la oferta, la demanda y la entrega y que ayuda a los minoristas y a las marcas a aumentar las ventas ampliando los surtidos de productos, promocionando los productos en los canales que rinden y permitiendo una entrega rápida y puntual al cliente. CommerceHub ayuda a su sólida red de miles de minoristas, marcas y distribuidores a conseguir más de 30.000 millones de dólares de valor bruto de la mercancía al año. Visite commercehub.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538230/FL_Announcement_Newswire.jpg