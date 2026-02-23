Commotion lanza un sistema operativo de IA empresarial impulsado por modelos abiertos NVIDIA Nemotron™ (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Commotion lanza un sistema operativo de IA empresarial impulsado por los modelos abiertos NVIDIA Nemotron™ para aumentar la productividad de las plantillas digitales

Sistema operativo de IA empresarial para unificar el contexto, la coordinación y la ejecución, lo que permite a los trabajadores de IA regulados completar de forma autónoma tareas empresariales reales a gran escala.

Sistema operativo de IA con IA de voz que permite interacciones naturales de voz a voz con una latencia ultrabaja, lo que permite a los trabajadores de IA escuchar, interpretar emociones, razonar y responder en tiempo real.

Las implementaciones en directo en telecomunicaciones, aviación, hostelería y otras operaciones empresariales ya están ofreciendo una resolución autónoma del 30-40% con una gobernanza y una auditabilidad totales.

BOMBAY, India, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Commotion Inc., la empresa emergente líder en inteligencia artificial nativa respaldada por Tata Communications, ha presentado hoy un nuevo sistema operativo de inteligencia artificial (AI OS) creado en colaboración con NVIDIA. Aprovechando los modelos abiertos NVIDIA Nemotron™ junto con la biblioteca NVIDIA Riva para capacidades avanzadas de voz, la plataforma está diseñada para ayudar a las empresas a pasar de la fase piloto a la producción de la inteligencia artificial y completar tareas empresariales de forma autónoma, respaldadas por una sólida gobernanza y resultados medibles. Juntos, permiten a las empresas ir más allá de los conocimientos y pasar a la acción inteligente a gran escala.

A diferencia de las herramientas de IA convencionales, que generan información pero siguen dependiendo del trabajo manual, el sistema operativo de IA de Commotion reúne los datos de la empresa, coordina las decisiones entre los distintos sistemas y permite a los trabajadores de IA ejecutar tareas de principio a fin, como atender las llamadas de atención al cliente, resolver problemas de red y mejorar la experiencia de los huéspedes.

Las empresas no carecen de herramientas de IA. Les falta una IA que realmente pueda hacer el trabajo. La implementación de agentes de IA en las empresas se encuentra en una fase inicial, ya que muchas organizaciones utilizan actualmente múltiples copilotos y aplicaciones de IA que no se comunican entre sí. Esto significa que los datos se encuentran aislados y no se puede realizar un seguimiento de las acciones. Además, los líderes dudan a la hora de dejar que la IA impulse las decisiones porque no existe un control, una visibilidad o una gobernanza unificados.

Estas son las carencias que Commotion pretende subsanar.

El veredicto de las empresas es claro: sin un sistema que unifique el contexto, la IA sigue siendo una colección de experimentos. Nuestro reto como industria no es la falta de modelos o datos, sino que todo está desconectado, explicó Murali Swaminathan, consejero delegado de Commotion. Las empresas cuentan con IA capaz de responder preguntas, pero no con IA capaz de actuar. Hemos creado un sistema operativo que proporciona a la IA el contexto compartido y la coordinación que necesita para pasar de la recomendación a la ejecución.

Commotion colabora estrechamente con NVIDIA para llevar las capacidades avanzadas del modelo NVIDIA Nemotron™ a entornos empresariales reales.

Estas capacidades se combinan con la propia capa de contexto y orquestación de Commotion, donde los trabajadores de IA pueden comprender ese contexto, tomar decisiones y ejecutar tareas en todos los sistemas con rapidez y fiabilidad.

El sistema operativo de IA de Commotion ofrece a las empresas una vía práctica hacia la IA operativa, con beneficios inmediatos y cuantificables:

IA que completa tareas, no solo ofrece sugerencias.

Visibilidad unificada en todos los sistemas, datos y acciones de IA.

Interacciones más rápidas con los clientes gracias al habla y el razonamiento en tiempo real.

Mayor control y auditabilidad de todas las decisiones de la IA.

Operaciones más sencillas, ya que la IA coordina todas las herramientas y equipos.

Implementación escalable en todas las regiones, idiomas y unidades de negocio.

La plataforma se basa en la capa de ingeniería contextual patentada por Commotion, que mapea continuamente los datos y la actividad de la empresa en un entendimiento compartido que los trabajadores de IA utilizan para tomar decisiones de forma responsable.

La base se ve reforzada por una inversión estratégica de Tata Communications, cuya infraestructura digital global segura permite a Commotion ofrecer IA de nivel de producción de forma fiable en todos los mercados, incluidos la India y otras regiones de alto crecimiento. Esta combinación de la agilidad de una empresa emergente, la confianza empresarial de Tata Communications y la innovación en IA de NVIDIA creará una base sólida para las organizaciones que deseen ampliar la IA con confianza.

Esta colaboración aúna IA de vanguardia, confianza empresarial y ejecución en el mundo real, afirmó A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado de Tata Communications. Commotion está resolviendo un problema al que se enfrentan todas las empresas: cómo pasar de las interesantes demostraciones de IA a operaciones críticas para el negocio. Estamos orgullosos de formar parte de esta misión en la India y en todo el mundo.

Los primeros compromisos ya están dando resultados prometedores:

Un proveedor global de telecomunicaciones está resolviendo más del 40% de los problemas operativos de forma autónoma, lo que reduce el tiempo de resolución en un 35%.

Una aerolínea internacional espera que la IA gestione el 30% de las llamadas entrantes de los clientes en el primer año.

Un grupo hotelero global busca aumentar las reservas directas y las ventas adicionales mediante la interacción con los huéspedes impulsada por la IA.

Un fabricante de automóviles indio está modernizando su centro de contacto global y ha aumentado el ROI en un 50%, con un coste por llamada un 30% menor y un 60% menos de llamadas gracias al escalado elástico en las horas punta.

Las empresas actuales necesitan una IA que no solo analice datos, sino que también pueda actuar de forma responsable a gran escala, destacó Vishal Dhupar, director general de NVIDIA para el sur de Asia. El sistema operativo de IA de Commotion, impulsado por nuestros modelos de razonamiento NVIDIA Nemotron™, permite a los trabajadores de IA comprender el contexto, tomar decisiones y ejecutar tareas en todos los sectores, desde las telecomunicaciones hasta la aviación.

El anuncio también se alinea con la visión del Gobierno de la India en materia de IA. Commotion, Tata Communications y NVIDIA están colaborando para ayudar a las empresas indias a implementar una IA que funcione en distintos idiomas, ubicaciones e infraestructuras complejas.

A través de esta iniciativa, Commotion posiciona la IA no solo como una herramienta para ayudar a los empleados, sino como una fuerza de trabajo digital regulada y fiable que puede ayudar a las empresas a funcionar de forma más rápida, inteligente y eficiente que nunca.

Las soluciones AI OS y Voice AI de Commotion ya están disponibles para clientes empresariales. Póngase en contacto con nosotros en info@gocommotion.com .

Acerca de Commotion

Commotion es una plataforma empresarial nativa de IA que convierte la IA de la teoría a la práctica. Basada en un gráfico de contexto unificado y una capa de coordinación omnicanal, Commotion permite a las organizaciones implementar trabajadores de IA autónomos que comprenden el contexto, razonan en tiempo real y ejecutan tareas de forma segura en los flujos de trabajo operativos y de atención al cliente. Commotion ayuda a las empresas a pasar de la experimentación con la IA a la automatización a escala global. Más información en www.gocommotion.com.

Acerca de Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), parte del Grupo Tata, es un facilitador de ecosistemas digitales globales que impulsa la economía digital en rápido crecimiento de hoy en día en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de empresas de todo el mundo con soluciones colaborativas y conectadas, conectividad básica y de última generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y advertencias

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos factores financieros, normativos y medioambientales, así como aquellos relacionados con el crecimiento del sector y las previsiones de tendencias, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros, el fracaso a la hora de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; el fracaso a la hora de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; el fracaso en completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para dar soporte a nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; el fracaso en estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en determinados servicios de comunicaciones de la empresa; el fracaso en integrar adquisiciones estratégicas y cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India y, en particular, cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales escapan al control de Tata Communications, incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas.

2026 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited.

Todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

