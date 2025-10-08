La Compagnie des Desserts presenta su nueva colección de 'CAKES RESPONSABLES' con Jessica Préalpato

(Información remitida por la empresa firmante)

La Compagnie des Desserts quiere unir "placer y responsabilidad" con su innovador enfoque repostero "Dulces responsables" que protagoniza la colección muy especial de este otoño invierno. Por ello han colaborado con la prestigiosa maestra pastelera Jessica Préalpato, conocida por su enfoque ético y responsable (Mejor pastelera del mundo por The World's 50 Best Restaurants; Chef Pastelera del Año por la guía Gault & Millau, entre otros reconocimientos), que ha firmado una gama de cakes

Barcelona, 08 de octubre de 2025.- La Compagnie des Desserts quiere unir "placer y responsabilidad" con su innovador enfoque repostero "Dulces responsables" que protagoniza la colección muy especial de este otoño invierno. Por ello han colaborado con la prestigiosa maestra pastelera Jessica Préalpato, conocida por su enfoque ético y responsable (Mejor pastelera del mundo por The World's 50 Best Restaurants; Chef Pastelera del Año por la guía Gault & Millau, entre otros reconocimientos), que ha firmado una gama de cakes para compartir en el desayuno, la merienda, el postre o en una pausa cualquiera. Concretamente, esto significa:



• Aumentar el placer reduciendo el nivel de azúcar.



• Sustituir, en la medida de lo posible, la harina blanca por harinas integrales o semi-integrales, o por cereales tradicionales más ricos en fibra.



• Priorizar una lista de ingredientes rigurosamente seleccionados por su origen, así como por sus cualidades gustativas y nutricionales.



El objetivo es ofrecer postres más virtuosos y siempre igual de sabrosos. Porque consideran que el futuro de la repostería se construye en el equilibrio entre placer y compromiso. En este marco, La Compagnie des Desserts ha trabajado con Jessica Préalpato para repensar los cakes, para que sigan siendo deliciosos, cuidando al mismo tiempo de quienes los disfrutan.



El arte del desayuno y del 'tea time' reinventado

La nueva gama de cakes está dirigida a establecimientos exigentes, preocupados por ofrecer a sus clientes productos responsables, sabrosos y diferentes.



Cada receta ha sido concebida por Jessica Préalpato, con el fin de unir placer, autenticidad y bienestar, gracias a una rigurosa selección de materias primas nobles, procedentes de cadenas locales y artesanales. Estos cakes son fruto de un diálogo entre creatividad y exigencia, donde cada detalle cuenta para ofrecer una experiencia sincera y generosa, fiel al espíritu de Jessica.



Cake de harina de castaña, miel de castaño, avellana y jengibre confitado

Un cake con carácter marcado, cálido y reconfortante, ideal para un 'tea time' refinado.



• Miel de castaño de Córcega: Seleccionada por Serge Frigara, aporta notas amaderadas y una profundidad aromática única.



• Harina de castaña Mama Grana: Una harina artesanal, que ofrece una textura esponjosa y un sabor delicado.



• Cubos de jengibre confitado: Para un toque especiado y vibrante.



• Avellanas arenadas y tostadas con miel de castaño: Crocantes y golosas.



• Glaseado de miel de castaño y azúcar integral: Para un acabado brillante y sabroso.



Cake de harina de mijo, semillas y cítricos y 4 especias

Un cake con acentos afrutados y especiados, perfecto para un desayuno o un tentempié.



• Harina de mijo (cereal antiguo): Procedente del suroeste (Moncrabeau).



• Harina de trigo tostado: Selección Philippe Guichard, aporta un sabor torrefacto.



• Sirope de arce: Un endulzante natural.



• Ciruelas pasas y uvas rubias: Para la dulzura.



• Decoración: Semillas de calabaza y girasol arenadas y tostadas, para el toque crujiente.



• Glaseado de sirope de arce: Para una nota dulce y aromática.



Acerca de Jessica Préalpato

Jessica Préalpato (39 años) se unió en 2015 al equipo del restaurante Alain Ducasse en el Plaza Athénée, que obtuvo tres estrellas Michelin en 2016. Como maestra pastelera, abraza la resilencia ecológica y la naturalidad, rompiendo con los canones clásicos de la pastelería para centrarse en la esencia de cada producto, sublimado pero nunca desnaturalizado. En 2019 obtuvo el título de Mejor pastelera del mundo por The World's 50 Best Restaurants. Ese mismo año también fue reconocida como Chef Pastelera del Año por la guía Gault & Millau. Desde septiembre de 2023, pone su talento al servicio de una merienda excepcional en el Hôtel San Régis de París y, desde el otoño pasado, es la primera chef pastelera del mundo en firmar la carta dulce de la clase Premier de Eurostar. En el 2025, el Consejo de la Orden Nacional del Mérito de Francia la nombró caballero, en honor a su compromiso con el prestigio de la gastronomía francesa.



Acerca de La Compagnie des Desserts

Desde hace más de 35 años, se dedican a fabricar y distribuir helados y sorbetes artesanos, pastelería, productos para decorar y panadería para los profesionales del sector de la restauración. Elaboran más de 800 referencias en sus obradores artesanos, respetando el arte del heladero y el savoir-faire de la pastelería, persiguiendo siempre su promesa: hacer del postre todo un placer.





Emisor: La Compagnie des Desserts

Nombre contacto: Laia Zieger

Descripción contacto: La Compagnie des Desserts

Teléfono de contacto: 670863596



