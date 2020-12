La compañía británica de tecnología lanza el primer pasaporte de salud 'Fit to Fly' para viajes aéreos (I)

La empresa advierte a las aerolíneas de la seria amenaza a la seguridad de los viajes aéreos por los falsos certificados de prueba Covid y los pasaportes sanitarios con una tecnología de código QR poco segura

La empresa británica de cibertecnología VST Enterprises (VSTE) ha lanzado hoy el primer pasaporte sanitario público del mundo "FIT TO FLY", diseñado para viajes aéreos. La plataforma transfronteriza llamada V-Health Passport™ ya puede ser descargada desde la Apple App Store o Google Play buscando 'VPassport' o visitando www.v-healthpassport.co.uk.

Es el primer pasaporte digital de salud seguro disponible públicamente en el mundo que el público puede descargar y utilizar junto con cualquier forma de prueba y vacunación de Covid 19 que NO utilice códigos de barras no seguros y tecnología de código QR. Las aerolíneas y las compañías de transporte también pueden descargar y utilizar el sistema.

Llega en un momento en que la seguridad sobre el uso de códigos de barras y códigos QR en los viajes aéreos ha sido objeto de un intenso escrutinio tras el ciberataque al ex primer ministro australiano Tony Abbot. El ex PM tuvo su tarjeta de embarque de la aerolínea Qantas hackeada. Detalles como su pasaporte, teléfono móvil y mensajes entre el personal de Qantas sobre él fueron interceptados. Las amenazas más amplias de certificados de prueba Covid 19 falsos también han sido frecuentes con un alarmante aumento de las ventas de certificados Covid 19 falsos en Rusia y Oriente Medio.

VST Enterprises, la ciber-seguridad y tecnología con sede en Manchester, es la primera compañía en el mundo en tener un pasaporte de salud VIVO completamente funcional que puede ser usado a través de la frontera y en todos los transportes por aire, tierra y mar.

El V-Health Passport™ es el pasaporte sanitario más seguro del mundo que utiliza la tecnología de ciberseguridad de última generación de escaneo de códigos VCode®. Utilizando la más avanzada tecnología de bucle cerrado con encriptación de extremo a extremo, V-Health Passport™ tiene 2.2 códigos de combinación libre de colisiones Quintillion. Estos descifran en base a la geolocalización, hora y fecha, tipo de dispositivo e inicio de sesión de usuario... lo que significa que no puede ser hackeado.

Puede proporcionar a los pasajeros y a las aerolíneas un pasaporte digital seguro que, valida la identidad de los pasajeros, autentica el resultado de sus pruebas de Covid 19 y los detalles de vacunación/inmunización en una aplicación segura. V-Health Passport™ también proporciona a los pasajeros de las aerolíneas y a las compañías aéreas una tecnología de rastreo de contactos que utiliza datos anónimos.

A diferencia de otros pasaportes sanitarios, V-Health Passport™ ha sido diseñado con un frente y un centro de privacidad para los ciudadanos. La tecnología no rastrea su ubicación en vivo y proporciona todos los datos en un marco seguro que cumple con la normativa GDPR, dando a los ciudadanos una tecnología única al estilo de la "identidad soberana", que les permite controlar quién, cuándo y cómo comparten sus datos.

Louis-James Davis ,CEO de VSTE e inventor de la tecnología VCode y V-Health Passport™ , dijo:

"Somos la primera compañía de tecnología en el mundo que ha desarrollado un pasaporte digital de salud seguro, multipropósito y multigubernamental que no depende del uso de códigos de barras o códigos QR como tecnología de autenticación. Tanto los códigos de barras como los códigos QR tienen enormes implicaciones potenciales de seguridad, ya que pueden ser clonados y pirateados, siendo, estos últimos, objeto de un proceso llamado ‘Attagging’.

Por lo tanto, cualquier sugerencia de utilizar este tipo de tecnología en un pasaporte sanitario para viajes aéreos tiene riesgos de seguridad muy reales. No sólo la información personal de un ciudadano está en riesgo, sino también su estado de prueba Covid, registros de vacunación y también la información de su tarjeta de crédito.

Todo esto puede llevar al potencial muy real de una violación masiva de datos y a que la información y los datos personales de una persona sean pirateados y robados. Esto es especialmente preocupante cuando se utiliza un código de barras o una tecnología de código QR diseñada para autentificar los registros de pruebas y/o vacunas de una persona Covid 19".

Con el alarmante aumento y el comercio en el mercado negro de certificados de prueba Covid 19 falsos, esto también pone una amenaza y un riesgo muy real para la seguridad de los pasajeros de las compañías aéreas con el potencial de infectar y contaminar a otros pasajeros en lo que sería una burbuja segura Covid a bordo de un avión.

Está bien documentado que los códigos de barras y los códigos QR pueden ser pirateados, por lo que cualquier aerolínea que considere la posibilidad de utilizar un pasaporte sanitario para las pruebas de Covid 19 y la vacunación con este método de autenticación se arriesga a una grave violación potencial de los datos de sus pasajeros. En 2018 British Airways fue multada con una cifra récord de 20 millones de libras esterlinas por una violación de datos de 400.000 de sus clientes, que afectó a sus datos personales y de la tarjeta de crédito.

Louis-James Davis continuó diciendo que tanto los códigos de barras como los códigos QR - que representan la tecnología de primera y segunda generación - son inseguros y vulnerables a la piratería informática.

"Los códigos QR fueron desarrollados originalmente como una tecnología de escaneo para el rastreo de piezas de automóviles por proximidad, a un mundo de distancia de los casos de uso de identidad y banca y ahora de los pasaportes sanitarios digitales. Luego se usó para evitar la entrada de sitios web con fines de marketing y promoción. Nunca fueron diseñados con la seguridad o la privacidad en mente... simplemente no son adecuados para el propósito y no deben ser utilizados en absoluto en cualquier forma para la entrega de información sensible, billetes de viaje o de eventos o pasaporte sanitario.

