La compañía con experiencia en financiación alternativa que avanza hacia un modelo transparente y seguro

Madrid, 21 de noviembre.- La confianza y la claridad en los procesos financieros se han convertido en factores decisivos para los particulares y empresas que buscan acceder a financiación fuera del circuito bancario. En este contexto, Grupo Inverpréstamo SL ha iniciado una nueva etapa de consolidación institucional marcada por la transparencia, la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo como ejes centrales de su actividad.

Un marco legal reforzado

La compañía, con más de quince años de experiencia en el sector, ha actualizado todos sus procedimientos para garantizar un servicio totalmente conforme a la normativa española y europea en materia de crédito privado.

Entre las medidas implementadas destacan:

Supervisión notarial y jurídica en cada operación, asegurando que todos los contratos se formalicen con plena validez legal.

Revisión permanente de las políticas de privacidad y protección de datos, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Adaptación de los procesos internos a las exigencias del Banco de España y a la Ley 2/2009 sobre intermediación financiera.

Estas acciones, señalan desde la compañía, buscan ofrecer al cliente un entorno de financiación “seguro, claro y sin letra pequeña”.

Comunicación transparente con el cliente

Uno de los pilares de la nueva etapa es la transparencia informativa.

Los usuarios reciben desde el primer contacto un desglose completo de condiciones, plazos e intereses, con simulaciones personalizadas y asesoramiento directo por parte de profesionales financieros.

“Queremos que cada cliente comprenda exactamente qué está contratando y por qué. La transparencia es la base de una relación de confianza a largo plazo”, explican desde la dirección de la firma.

Además, la compañía ha mejorado sus canales digitales para que el cliente pueda consultar el estado de su solicitud y acceder a toda la documentación online, de forma segura y sencilla.

Seguridad jurídica y trazabilidad

En paralelo, se ha reforzado la colaboración con una red de notarios, abogados y tasadores acreditados, que participan en cada fase del proceso.

Esta estructura garantiza que todas las operaciones cuenten con un control legal independiente y con trazabilidad total, desde la solicitud hasta la firma final.

La empresa también ha implementado un sistema de verificación documental avanzada para prevenir suplantaciones o errores en la tramitación, contribuyendo así a un entorno financiero más confiable.

Innovación tecnológica al servicio de la confianza

En su proceso de modernización, Grupo Inverpréstamo ha desarrollado una plataforma digital de gestión segura, donde los clientes pueden subir documentación, firmar electrónicamente y recibir notificaciones verificadas.

El objetivo es combinar eficiencia tecnológica con supervisión humana, garantizando rapidez sin sacrificar rigor.

Hacia una cultura de cumplimiento y responsabilidad

Esta nueva fase refleja la madurez institucional del grupo y su apuesta por una financiación ética, transparente y sostenible.

Más allá de ofrecer préstamos o soluciones de liquidez, la compañía busca consolidar un modelo basado en la confianza, la profesionalidad y el cumplimiento normativo como garantía de permanencia en el sector.

“En un mercado financiero cada vez más exigente, la mejor inversión es la reputación”, subrayan desde la dirección de la empresa.

