La compañía ITALY COFFEE TEA STORE ha iniciado su expansión en España, Portugal, Europa, así como en Latam

Italy Coffee Tea Store franquicia de éxito nace del desarrollo y evolución de las tiendas que en Italia se han desarrollado en los últimos 15 años, cerca de 3.000 tiendas dedicadas a la venta de capsulas compatibles de todos los tipos y las ecológicas de café, té, tisanas, chocolate y solubles más de 200 bebidas saludables, mercado muy desarrollado y que en nuestro país se está desarrollando, impulsado por multinacionales del sector café. Su slogan" Momenti di Sano Piacere" www.italycoffeeteastore.com

La compañía ha desarrollado un método inbound de traer clientes y fidelizarlos en tienda y/o visitando la zona en exclusiva de cada franquiciado amplia, creando continuamente clientela y ampliando las referencias que consumen.



Desde central hay un equipo de personas y desarrolladores de negocio que le da soporte en todo lo necesario para operar, fabrica de 35.000 m2 y 30.000 kilos de producción diaria, oficina técnica, legal, marketing, logística, financiera sin tener que soportar ningún coste, es como si tuviera su empresa a coste variable en función de lo que se va adquiriendo que lo abona el consumidor, una oportunidad de trabajar en un entorno con su empresa sin invertir en ello y ganando mucho más que como empleado con su empresa sin los riesgos que implica crear la estructura propia, bajo coste de implantación y altos ingresos escalables.



Según Andreu Vilar Account Executive “Estamos ante un crecimiento sostenido importante en el mercado haciendo que la marca sea de moda y muy apreciada por la gente joven que arrastra a todo el mercado, la imagen es muy fresca y moderna pop art respetando la parte ecológica y sostenible” y para los senior bebidas calientes y frías, cortas y largas sanas y deliciosas en 20 segundos en su mesa a precios muy bajos.



Italy Coffee Tea Store, ofrece 3 modelos para unirse a la compañía:



Tienda venta de capsulas, maquinas gratis y take away



Take Away tienda con venta de capsulas , productos complementarios, panadería, helados



Bar, con todos los servicios y tienda venta de capsulas.



Modelos en segmentos de mercado



1. Tienda de 30 a 80 m2.



2. Corner dentro de otro local y equipos de venta directa y colocación de expositores en tiendas de conveniencia.



3. Distribución en zona exclusiva, horeca, vending, home, catering.



4. Master franquicia.



¿Por qué formar parte de Italy Coffee Tea Store?



• Zona Exclusiva: Cada tienda tiene una amplia zona de exclusiva garantizada en el contrato donde no hay más tiendas Italy Coffee Tea Store.



• Gama de productos: En la tienda Italy Coffee Tea Store será posible vender los productos compatibles con todas las marcas de café y té presente en el mercado; esto significa ser capaz de proporcionar las capsulas a cada cliente que cruzará la puerta de su tienda o que visite en su zona sin necesidad de tener que convencerlo de cambiar la máquina de café y sin tener que invertir en máquina, ya existe un parque importante de máquinas de capsulas en el mercado.



• Máquinas de regalo al adquirir un paquete de capsulas la ecológica compostable es la estrella.



• Entrar en la tienda a degustar una bebida sin coste y así poder ir incorporando nuevas bebidas en el día a día del cliente, también en servicio take away.



• Ser una tienda proactiva ya que se visita la zona, comercios, empresas, particulares y hostelería para ofrecer los productos donde ya tienen maquina ofrece lista de bebidas nuevas donde no tienen se ofrece le regalarles una maquina a cambio de paquete de capsulas.



• Relación calidad-precio: Esta es su mayor ventaja; como fabricantes pueden asegurar buenos márgenes y al mismo tiempo proveer a sus clientes los productos a los mejores precios en el mercado.



• Aprovechar la sinergia de la experiencia del equipo de la empresa



• Selección de productos compra surtida a elegir por el cliente.



• Venta de otros productos sinérgicos.



¿Qué buscan?



• Punto de venta de 30 a 80 metros cuadrados aproximadamente o corner dentro de negocio ya operativo, estanco, bar, panadería, supermercado, papelería, gasolinera, pastelería, heladería, etc.



• También es viable distribución desde donde se quiera visitando potenciales clientes.



• Ubicación comercial: Proximidad al centro de la ciudad y zona con tráfico centro comercial.



• Personas motivadas y con recursos para desarrollar rápidamente negocio rentable y motivador.



• Disponibilidad dedicarse al proyecto.



• Zonas exclusivas sobre 60.000 habitantes, también se ofrece Master de zonas más amplias o inversores en central.



La empresa franquiciadora ofrece a todos los que pasen a formar parte de su red: Formación 100% y continuo soporte de su equipo de ventas y marketing así como el protocolo de actuación, acompañamientos en el arranque para implementar correctamente el sistema.



Apertura tienda:



Cabe destacar El primer local de cada provincia no abonara canon ni royalty. El primer local de cada zona puede ser Master de zona más amplia.



Una pequeña inversión inicial que se utilizará para muebles, construcción y pedido de arranque en zona y tienda.



Corner franquicia:



• El formato Italy Coffee Tea Store ha desarrollado una solución ideal para aquellos que ya tienen un negocio y quieren ampliar la gama de productos.



• A añadir a su actividad existente, un espacio de exposición independiente dedicado a la venta de cápsulas



• Soluciones ideales para quioscos, estancos, bares y tiendas de artículos para el hogar, vinacotecas, etc.



Una mini tienda en tu tienda.

La solución ideal para aumentar los ingresos con un producto de consumo y en fuerte crecimiento.



Los productos Italy Coffee Tea Store son los más vendidos a nivel mundial, café espresso, cortado, café con leche, infusiones y solubles, café con ginseng, té, chocolate con efectos de ayuda en mejoras en la salud debido a sus componentes naturales, café espresso ya es considerado un buen agilizador para el deporte y trabajos intelectuales, café al ginseng, té Matcha con Ginseng, Cappuccino Guaraná con Canela, Café Verde Con Ganoderma, Reishi.



El negocio, se empieza con los productos más vendibles y apetecibles por el consumidor y propietario de establecimiento o empresa, ya que se instala equipo de capsulas gratis o con porta capsulas exclusivas, si coloca equipos se va haciendo progresivamente en hostelería se instala porta capsulas en máquinas de café que ya hay en el establecimiento sin inversión ninguna



La empresa cuenta con la certificación según la norma UNI EN ISO 9001:2008 y tiene una capacidad de producción de alrededor de 30 000 kg de café torrefacto al día. Un factor que les distingue es su gran voluntad de investigación, que tiene en su punto de mira la calidad y la excelencia del producto, en formatos capaces de mejorar sus sensaciones y su sabor. La compañía garantiza el éxito por contrato algo insólito en el mercado tanto al franquiciado como a los clientes, bares, cafeterías, empresas, etc., debido a sus principios activos de sus productos saludables.



Para más información puedes dirigirte a Andreu Vilar Account Executive info@italycoffeeteasstore.com ver youtube italycoffeeteastore



www.italycoffeeteastore.com







