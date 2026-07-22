La competencia por el agua plantea riesgos para la transición energética (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe de ICMM muestra en un mapa las zonas donde las instalaciones mineras y metalúrgicas se superponen con los riesgos de estrés hídrico, agotamiento de los recursos, sequía, inundaciones y variabilidad interanual.

LONDRES, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Según un nuevo análisis de ICMM, casi dos tercios de las instalaciones mineras y metalúrgicas del mundo se ubican en zonas con un riesgo hídrico físico significativo.

Nuestro conjunto de datos e informe global sobre el agua en la minería y la metalurgia revelan, además, que la competencia por el agua entre las operaciones mineras y metalúrgicas y otros usuarios industriales y domésticos constituye el mayor riesgo hídrico físico para el sector. Esto subraya la importancia de una planificación integrada y coordinada del uso de la tierra y el agua a escala regional, a medida que crece la demanda de los materiales necesarios para los sistemas de energía limpia.

Los minerales y metales son esenciales para la transición energética y la economía baja en carbono del futuro, pero este análisis demuestra que las condiciones necesarias para su producción están limitadas por los riesgos hídricos físicos.

Los principales resultados incluyen:

El 65,7 % de las instalaciones mineras y metalúrgicas a nivel mundial están expuestas a altos niveles de al menos un indicador de riesgo físico relacionado con el agua.

El 38,2 % de las instalaciones se ubican en cuencas con estrés hídrico basal alto o extremadamente alto, o en zonas áridas donde el agua es prácticamente inaccesible.

El 27,4 % de las instalaciones a nivel mundial están expuestas a un agotamiento hídrico basal alto o extremadamente alto.

El 27 % de las instalaciones a nivel mundial están expuestas a un alto riesgo de sequía, lo que convierte a la sequía en el segundo riesgo físico relacionado con el agua más frecuente analizado.

El 14 % de las instalaciones a nivel mundial están expuestas a un riesgo de inundación alto o extremadamente alto, si bien la exposición es mayor en las refinerías de alúmina, las fundiciones de aluminio, la producción de molibdeno y la producción de acero.

El 16,2 % de las instalaciones a nivel mundial están expuestas a una variabilidad interanual alta o extremadamente alta en el suministro de agua, si bien esta variabilidad es geográficamente desigual y asciende al 74 % en Oceanía.

El 4,9 % de las instalaciones están expuestas a un alto riesgo en tres o más indicadores físicos de riesgo hídrico simultáneamente.

El análisis reveló que el riesgo hídrico en la minería y la metalurgia es de alcance global, pero de naturaleza diversa, variando según la geografía y el tipo de materia prima. Algunas instalaciones se enfrentan a una competencia crónica por el agua; otras, a sequías, inundaciones o un suministro anual impredecible. En algunas regiones y cadenas de suministro, estos riesgos se superponen, creando vulnerabilidades que deben abordarse mediante la gestión responsable del agua y la acción coordinada entre gobiernos, industria, inversores y las empresas que utilizan estos materiales.

Al comentar sobre los hallazgos, la doctora Emma Gagen, directora de Datos e Investigación de ICMM, declaró:

"Nuestra investigación demuestra que el agua ya es un problema fundamental para el sector minero y metalúrgico. Si no se comprende y gestiona mejor la exposición al riesgo hídrico en toda la economía, corremos el riesgo de enfrentarnos a una importante limitación para la transición energética. Por ello, las principales empresas mineras, incluidas las miembros de ICMM, han incorporado principios y prácticas de gestión responsable del agua para administrarla de forma socialmente equitativa, ambientalmente sostenible y económicamente beneficiosa".

Los resultados muestran que la exposición al riesgo hídrico no se distribuye de manera uniforme en todo el sector. En Chile, el mayor productor mundial de cobre y sede de una parte significativa de las reservas mundiales de litio, el 85,8 % de las instalaciones se enfrentan a un estrés hídrico basal alto o extremadamente alto y a una variabilidad interanual simultánea. En África y Oriente Medio, el 80,7 % de las instalaciones están expuestas a un riesgo de sequía alto o muy alto, mientras que en Oceanía, el 74 % se enfrenta a una variabilidad interanual alta o extremadamente alta en el suministro de agua.

La doctora Emma Gagen añadió:

"Hasta ahora, no existía una evaluación global integral, que abarcara diversos productos básicos, sobre la exposición del sector minero y metalúrgico al riesgo hídrico. Mediante el desarrollo de datos fiables y accesibles, ICMM busca apoyar una toma de decisiones más informada por parte de los responsables políticos e inversores en materia de exposición al riesgo hídrico, contribuyendo así a gestionar la demanda generada por la transición energética".

"Este conjunto de datos constituye un punto de partida para que otros lo exploren, utilicen y colaboren con nosotros para seguir mejorando la visión global del riesgo hídrico en todo el sector".

El informe se basa en el conjunto de datos actualizado de minería global de ICMM (v1.5), que incluye 12.000 instalaciones —minas, fundiciones, refinerías y plantas—, y superpone la ubicación de las instalaciones con conjuntos de datos globales sobre riesgo hídrico para evaluar la exposición a determinados riesgos físicos relacionados con la cantidad de agua. El conjunto de datos globales sobre el agua la en minería y la metalurgia se elaboró en colaboración con el Equipo de Riesgo Hídrico de WWF y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).

Crystal Davis, directora global de los Programas de Alimentación, Tierra y Agua del Instituto de Recursos Mundiales, declaró:

"Con el auge mundial de la minería y la producción de minerales críticos, impulsado por la transición energética, los países se enfrentan al reto de cómo satisfacer la creciente demanda al tiempo que promueven actividades mineras responsables. La minería responsable comienza con el acceso compartido a datos públicos y fiables sobre las zonas con mayores riesgos hídricos. El WRI celebra la contribución de ICMM como un paso significativo para proporcionar a gobiernos, comunidades, inversores y empresas una base de datos fundamental necesaria para planificar y actuar a lo largo de toda la cadena de valor".

Notas para los editores

Este conjunto de datos e informe forman parte del Proyecto Global de Datos Mineros de ICMM, cuyo objetivo es mejorar significativamente la calidad y la accesibilidad de la información del sector mediante la creación de datos sólidos y transparentes que sirvan de base para la formulación de políticas y promuevan debates más amplios sobre el papel cambiante de la minería y los metales en el desarrollo sostenible.

Como todos los conjuntos de datos a gran escala, el conjunto de datos sobre el agua en la minería y la metalurgia tiene limitaciones. Los datos se centran en los riesgos hídricos y no proporcionan información sobre los impactos o la contribución de la minería y los metales a dichos riesgos. Se trata de un análisis interseccional entre una capa global de minería y metales y capas globales de riesgos hídricos. En esta etapa, no existen conjuntos de datos globales sobre el consumo, la extracción, la cantidad o la calidad del agua a nivel de instalación que permitan evaluar el impacto y la contribución. Consulte la sección de Limitaciones del informe para obtener más información.

Además, el conjunto de datos no incluye información sobre impactos o contribuciones a los sistemas hídricos locales a nivel de instalaciones o empresas, ni pretende evaluar el rendimiento operativo, la eficiencia o el progreso con respecto a los objetivos corporativos. Por lo tanto, no debe utilizarse para comparar activos o empresas individuales, ni para extraer conclusiones sobre la alineación de la información corporativa individual con los resultados del sector.

Metodología

Se seleccionaron conjuntos de datos de WWF y WRI por su amplio reconocimiento y cobertura integral del riesgo hídrico. Cada uno presenta fortalezas y limitaciones distintas, e ICMM los evaluó para identificar los indicadores más relevantes para su inclusión en el Conjunto de Datos Globales sobre el Agua en la Minería y la Metalurgia.

También colaboramos con un revisor independiente para comprender las limitaciones y fortalezas de nuestra metodología, los conjuntos de datos utilizados y las conclusiones obtenidas. Esto nos ayudó a perfeccionar nuestro enfoque y los datos, fortaleciendo así nuestra metodología y siendo transparentes respecto a nuestras limitaciones.

Para obtener más detalles, consulte la sección de Metodología del informe.

Acerca de ICMM

ICMM defiende la minería con principios. Reunimos a un tercio de la industria mundial de metales y minería, junto con socios clave, para impulsar el liderazgo, la acción y la innovación en pro del desarrollo sostenible, contribuyendo así positivamente a la sociedad. Mediante la colaboración, las empresas miembro de ICMM establecen el estándar para la producción responsable de minerales y metales en un mundo seguro, justo y sostenible.

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