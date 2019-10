COMUNICADO: ¿Qué competencias se necesitarán para hacer frente a las amenazas de ciberseguridad del mañana?

Publicado 24/10/2019 23:54:01 CET

Evento de aprendizaje #CyberThursday en Estocolmo: 7 de noviembre de 2019 -- Se requiere reservación

HERNDON, Virginia, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Learning Tree International organizará un evento con reserva obligatoria el 7 de noviembre de 2019 en sus oficinas en Estocolmo, Suecia, para debatir qué competencias necesita la fuerza laboral de hoy para defenderse contra las amenazas de seguridad cibernética del mañana. A los asistentes también se les presentará una gama escalable de productos y servicios para apoyar a organizaciones mientras trabajan en transformarse mediante el desarrollo de su fuerza laboral.

"Si bien el 23% de los líderes de TI declaran que los déficits de competencias de la fuerza laboral son una amenaza más perjudicial para la seguridad cibernética que las limitaciones presupuestarias,([1]) es un momento crítico para mantener un debate sincero y exhaustivo sobre los déficits de competencias en materia de seguridad cibernética, y sobre qué pueden hacer al respecto las organizaciones", dijo Richard A. Spires, director general de Learning Tree y antiguo jefe de información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El Sr. Spires atenderá el evento de aprendizaje cibernético en Estocolmo para debatir la necesidad de observar los riesgos cibernéticos desde la primera línea hasta la cima, y demostrar los itinerarios de aprendizaje cibernético correspondientes al marco de ciberseguridad NICE.

Temas de la agenda y ponentes principales de la industria:

-- ¿Qué competencias serán necesarias para reducir las amenazas cibernéticas del mañana? -- Experto sobre la seguridad de la información Pal Sehmi a propósito del marco de seguridad cibernética NICE -- EC-Council, (ISC)(2) , CompTIA sobre las certificaciones de seguridad cibernética -- Richard A. Spires en los itinerarios de aprendizaje basados en roles correspondientes al marco NICE -- Demostración de la plataforma de gestión del aprendizaje de Learning Tree, que entrega un ciclo completo de entorno de aprendizaje para satisfacer las necesidades tanto de los individuos como de las empresas -- Hora del cóctel y networking después de las presentaciones

Acerca de Learning Tree InternationalLearning Tree International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2621523-1&h=646846543&u=...] es un socio mundial confiable que ofrece certificaciones y formaciones de TI [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2621523-1&h=286357239&u=...] esenciales, así como competencias de comunicación y de pensamiento crítico necesarias para implementar y entregar importantes iniciativas de TI con eficacia. Con más de 2,5 millones de profesionales de TI y negocios que han mejorado sus habilidades a través de la amplia biblioteca de contenido exclusivo y contenido de socios de Learning Tree, el ecosistema de Learning Tree refleja la manera moderna de aprender, y logra un mayor impacto que el aprendizaje digital o la enseñanza presencial en sí. Sus soluciones transformacionales para empresas se originan de la colaboración con clientes para abordar iniciativas de mejora de procesos a gran escala.

