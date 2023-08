(Información remitida por la empresa firmante)

- Competent Boards™ lanza un servicio de aprendizaje por suscripción para mantener las juntas y los ejecutivos en cumplimiento

Una innovadora plataforma de aprendizaje de SAAS para organizaciones enfocadas en generar valor comercial a través de la competencia ESG, climática y de biodiversidad.

TORONTO, 17 de agosto, 2023 /PRNewswire/ -- Competent Boards, el pionero y principal proveedor de programas de capacitación en sostenibilidad corporativa, ESG, clima y biodiversidad, ha lanzado un innovador servicio de suscripción destinado a ayudar a las salas de juntas a cumplir con los nuevos requisitos de divulgación regulatoria y adaptarse a un panorama empresarial cambiante.

El servicio brinda acceso a 18 programas de mejora de habilidades sobre temas de liderazgo vitales y actuales con informes de estado de capacitación trimestrales para mantener a las juntas competentes, enfocadas en generar valor y aptas para su propósito. El servicio es escalable y flexible para que las juntas y los líderes empresariales puedan adaptar su educación a sus necesidades, mejorando su credibilidad y reputación.

Con la publicación en 2023 de las NIIF S1 (divulgaciones generales) y S2 (divulgaciones climáticas), los miembros de la junta y los ejecutivos se enfrentan a un nuevo desafío para obtener e informar competencias relacionadas con la sostenibilidad y el clima. Reguladores como la Comisión Europea han publicado estándares similares, y se espera que la SEC de EE. UU. haga lo mismo pronto. Esto ha acelerado la necesidad de una educación clara y pragmática para directores y ejecutivos que esté actualizada y brinde valor transparente y tangible a todas las facetas del negocio.

"La gerencia ahora debe revelar las habilidades de la junta para supervisar la sostenibilidad y los riesgos y oportunidades climáticos, o enfrentar las consecuencias que afectan a su reputación y viabilidad", dijo Helle Bank Jorgensen, consejera delegada de Competent Boards. "Los directorios deben asegurarse de que ellos y la gerencia tengan la competencia, la habilidad y la capacidad para crear valor a largo plazo frente a la disrupción y la incertidumbre. Hemos capacitado a directores en más de 50 países para estar preparados no solo para los desafíos, sino también para las oportunidades", añadió.

El nuevo servicio de suscripción, disponible en una plataforma SAAS, mejora rápidamente las habilidades de los líderes sénior para que cumplan con las normas y tengan la perspectiva adecuada para brindar supervisión y previsión en temas que van desde el clima hasta los derechos humanos, la IA, la ciberseguridad y más.

Los directores y la gerencia del Ontario Teachers' Pension Plan, Moody's Analytics, General Electric, Export Development Canada, Azure Power y otros han trabajado con las juntas competentes para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de competencia en sostenibilidad.

Acerca de Competent Boards

Competent Boards™ es el proveedor original de programas de educación ambiental, social, de gobernanza (ESG) y climáticos en línea para directores de juntas, líderes empresariales sénior e inversores de todo el mundo. Más de 180 de los principales miembros de la junta directiva del mundo, ejecutivos C-suite, inversores y otros expertos conforman el cuerpo docente que imparte los programas. Competent Boards fue fundada por Helle Bank Jorgensen, que tiene 30 años de experiencia en convertir los riesgos ESG en oportunidades comerciales innovadoras y rentables. Es autora del bestseller de Amazon, Stewards of the Future: A Guide for Competent Boards, y es miembro del Consejo de Sostenibilidad y ESG Insights del Nasdaq Center for Board Excellence. Visite https://competentboards.com .

CONTACTO: Nancy Wright, directora de Operaciones, nw@competentboards.com

