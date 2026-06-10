La complejidad tributaria impulsa soluciones digitales como IberianTax para no residentes en España

Extranjero declarando sus impuestos de no residente online - IberianTax

(Información remitida por la empresa firmante)

La creciente complejidad de la normativa tributaria española empuja a los propietarios no residentes hacia plataformas digitales especializadas. IberianTax responde a esta necesidad como solución de referencia para el cumplimiento fiscal de no residentes: acreditada por la Agencia Tributaria, disponible en el idioma del usuario y diseñada para presentar el Modelo 210 desde cualquier parte del mundo en menos de cinco minutos

Palma de Mallorca, 10 de junio de 2026.- España se ha convertido en uno de los mercados inmobiliarios más atractivos del mundo para el comprador extranjero. Sus playas, su clima, su calidad de vida y su infraestructura turística atraen cada año a miles de compradores procedentes principalmente del Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Francia y los países nórdicos. Sin embargo, detrás de esa decisión de compra (muchas veces tomada en un contexto vacacional, con ilusión y sin demasiado asesoramiento o conocimiento fiscal) se esconde un laberinto de obligaciones tributarias cambiantes que pocos anticipan y que, desde fuera de España, resultan difíciles de cumplir.



El problema no es únicamente pagar impuestos. El problema es entender qué hay que presentar, cuándo y cómo hacerlo desde otro país, con un sistema administrativo que no siempre está pensado para quien no vive aquí.



El Modelo 210: la obligación fiscal que todo propietario no residente debe conocer

El punto de partida para cualquier propietario extranjero en España es el Modelo 210, el formulario oficial usado para declarar el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que toda persona física no residente en territorio español está obligada a presentar si posee un inmueble en el país.



Y aquí está la parte que más sorprende: esta obligación existe aunque no se alquile la propiedad. España considera que el simple hecho de ser titular de un inmueble genera una renta potencial, denominada como renta imputada, y la grava en consecuencia. La base imponible se calcula aplicando el 1,1 % o el 2 % al valor catastral del inmueble (en función de si dicho valor ha sido revisado en los últimos diez años o no), y sobre esa base se aplica un tipo impositivo del 19 % para residentes en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, o del 24 % para el resto, incluidos los ciudadanos británicos tras el Brexit.



Pero el Modelo 210 no se limita a la renta imputada. Existen tres escenarios principales en los que un propietario no residente debe presentarlo:



• Renta imputada: para inmuebles que no se alquilan, que se usan exclusivamente para disfrute personal o simplemente se dejan vacíos. El plazo de presentación es el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio fiscal declarado. Para el ejercicio 2025, el plazo vence el 31 de diciembre de 2026 (y la ventana de presentación ya está abierta).



• Ingresos por alquiler: para propietarios que obtienen ingresos por arrendamiento, ya sea a corto o largo plazo. La declaración debe presentarse entre el 1 y el 20 de enero del año siguiente al ejercicio en cuestión. Para declarar días alquilados en 2026, el Modelo 210 debe presentarse entre el 1 y el 20 de enero del 2027.



• Ganancias de capital: cuando se vende el inmueble, la ganancia obtenida debe declararse en el plazo de cuatro meses desde la fecha oficial de la venta mediante el Modelo 210.



En todos los casos, la presentación y el pago deben realizarse directamente ante la Agencia Tributaria española, y cada propietario (incluso en caso de copropiedad) debe presentar su propia declaración individual.



La realidad del propietario extranjero: burocracia, plazos y un sistema complejo

Conocer la obligación anual del Modelo 210 es solo el primer paso. El verdadero problema para la mayoría de los propietarios extranjeros es saber cómo cumplirla desde fuera de España, en otro idioma y sin un conocimiento profundo del sistema tributario español.



La vía tradicional ha sido siempre contratar una gestoría local: un profesional en España que se encarga de presentar la declaración en nombre del propietario. Sin embargo, este modelo presenta limitaciones evidentes. Los honorarios por este servicio oscilan habitualmente entre los 100 y los 300 euros por declaración, la comunicación suele realizarse en español, los tiempos de respuesta pueden ser lentos y el propietario raramente tiene transparencia sobre lo que se está presentando en su nombre ni recibe confirmación inmediata de que todo está en orden.



A esto se suma la amenaza constante de los recargos por presentación tardía. En España, presentar el Modelo 210 fuera de plazo de forma voluntaria supone un recargo del 1 % mensual durante los primeros doce meses, que escala al 15 % más intereses a partir del mes trece. Si es la propia Agencia Tributaria quien detecta el incumplimiento antes de que el contribuyente lo regularice de manera voluntaria, las sanciones pueden partir del 50 % del impuesto total a pagar. Para un impuesto que en muchos casos no supera los 200 o 300 euros anuales, las consecuencias de ignorarlo pueden resultar desproporcionadas y del todo evitables.



El panorama normativo tampoco facilita las cosas. Las obligaciones fiscales y administrativas para propietarios no residentes en España cambian con frecuencia, y seguir esos cambios desde el extranjero exige una atención que no siempre es posible. Un ejemplo reciente y revelador es el del registro nacional de alquiler turístico: el denominado NRA (Número de Registro de Alquiler), introducido en julio de 2025 mediante el Real Decreto 1312/2024 y anulado por el Tribunal Supremo en mayo de 2026. En menos de un año, más de 100.000 anuncios de alquiler fueron retirados de plataformas digitales como Airbnb y Booking.com por falta de un número de registro (NRA) que, finalmente, resultó ser inconstitucional. Miles de propietarios extranjeros vieron afectados sus ingresos por alquiler sin haber podido anticipar ni el cambio regulatorio ni su rápida anulación.



La digitalización como solución: cumplimiento fiscal desde cualquier lugar del mundo

Frente a este escenario, la digitalización se ha consolidado como la respuesta más efectiva para los propietarios no residentes que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales en España sin depender de gestorías locales, sin barreras idiomáticas y sin pagar de más. Con las herramientas adecuadas, este proceso puede resolverse en cuestión de minutos desde cualquier lugar del mundo.



En este contexto nace IberianTax. Colaboradora oficial de la Agencia Tributaria y con más de 30.000 declaraciones presentadas, la plataforma permite cumplir con el Modelo 210 en todas sus modalidades de forma íntegramente online, en inglés, alemán, francés y español, desde 34,95 euros y en menos de cinco minutos. Entre sus funcionalidades destacan la declaración automática anual (con la que el propietario introduce sus datos una sola vez y la plataforma gestiona la presentación cada año sin intervención adicional), el seguimiento centralizado de declaraciones con acceso permanente a los justificantes oficiales, y herramientas gratuitas como calculadoras de impuestos y recordatorios de plazos por e-mail.



Uno de cada siete inmuebles vendidos en España tiene ya un comprador extranjero, según el Colegio de Registradores de la Propiedad, un máximo histórico. La digitalización de la gestión fiscal no es, por tanto, una opción: es la respuesta que el mercado exige.



Para mas información: www.iberiantax.com/es.

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