¿Se está complicando demasiado el cuidado de la piel? CeraVe apuesta por seguridad, eficacia y simplicidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva investigación europea revela que el 81 % reconoce la importancia de proteger la piel más allá de los rayos UV; sin embargo, solo el 22 % utiliza productos destinados a reforzar la barrera cutánea.

VIENA, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, la marca de cuidado de la piel desarrollada con dermatólogos y recomendada por más de 80.000 dermatólogos en todo el mundo, presenta hoy una nueva investigación realizada entre 6.000 adultos del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, en la que se analiza cómo las personas perciben la barrera cutánea y reaccionan ante las agresiones ambientales cotidianas.

Los resultados revelan una brecha entre la concienciación y la acción. Si bien el 90 % de los adultos encuestados se preocupa por al menos un factor ambiental que afecta a su piel y el 81 % reconoce la importancia de una protección que vaya más allá de la exposición a los rayos UV, solo el 22 % utiliza productos específicamente destinados a reforzar la barrera cutánea.

Casi la mitad (47 %) afirma que su piel es más sensible que hace cinco años, mientras que el 50 % reporta sequedad asociada al entorno o a los cambios meteorológicos. Sin embargo, solo el 10 % adopta medidas adicionales de cuidado de la piel cuando los niveles de contaminación son elevados, y el 55 % sostiene que el cuidado cutáneo debe ser sencillo, de lo contrario no seguirán la rutina.

La investigación se presentó durante el congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología en Viena, donde CeraVe reunió perspectivas dermatológicas, científicas y de marca para analizar la necesidad de una mayor claridad en la educación sobre la barrera cutánea y la ciencia que respalda un cuidado de la piel seguro y eficaz.

"Las personas pueden experimentar sequedad, tirantez o sensibilidad sin darse cuenta de que esto puede estar relacionado con la barrera cutánea. Si bien la concienciación es importante, contar con una orientación clara y fiable es el factor fundamental", afirmó el doctor Andrew Park, dermatólogo certificado. "Por eso recomiendo CeraVe a mis pacientes: productos desarrollados con dermatólogos, formulados con tres ceramidas idénticas a las de la piel para ayudar a restaurar y mantener la barrera cutánea, y rigurosamente evaluados en cuanto a seguridad y eficacia".

Para CeraVe, la seguridad y la eficacia se tienen en cuenta a lo largo de todo el desarrollo del producto, desde la identificación de una necesidad real de salud cutánea hasta las fases de formulación y evaluación. Las fórmulas completas se evalúan en cuanto a seguridad, eficacia, tolerabilidad e idoneidad, contando con aportaciones científicas y médicas, y las declaraciones del producto son validadas por los equipos de seguridad, declaraciones y asuntos regulatorios.

"Las investigaciones demuestran que las personas prestan más atención a su piel, pero una mayor concienciación conlleva también una mayor necesidad de claridad y confianza", afirmó Gene Colon, vicepresidente sénior global de Relaciones Médicas y Comunicación de CeraVe. "Nuestra responsabilidad es hacer que la salud de la piel sea comprensible y accesible, sin comprometer nunca la seguridad ni la eficacia. A medida que el diálogo en torno a la piel se vuelve más complejo, queremos ofrecer a las personas algo sencillo: ciencia creíble, un cuidado de la piel eficaz y la confianza para tomar decisiones informadas sobre su piel".

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