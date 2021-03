Composites One adquiere el negocio de materiales de proceso de Solvay

Introducción a Aerovac - Importante proveedor/fabricante de materiales y herramientas de procesamiento

SCHAUMBURG, Ill., 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Composites One, el proveedor norteamericano líder de materiales de compuestos y servicios de valor añadido, ha completado su compra del negocio global de Materiales de proceso de Solvay. La adquisición es una oportunidad única para la compañía de añadir capacidades de fabricación y ventas internacionales en materiales especializados utilizados en una variedad de procesos de fabricación de compuestos asistidos por vacío.

Trabajando con Composites One en la adquisición de éxito estuvo Emko Capital, que se especializa en invertir y gestionar privadamente empresas industriales y de fabricación.

El negocio adquirido se ha recomercializado como Aerovac [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3081536-1&h=2867047217&u...] y es un fabricante, desarrollador y proveedor de materiales de proceso, herramientas y servicios utilizados en proceso preimpregnado, infusión de vacío, laminación de vidrio y otras aplicaciones industriales.

La marca Aerovac se estableció primero en la década de los 70 en Europa y siempre ha representado la innovación en materiales de proceso. Cambió en 2000 a Richmond/Aerovac, un nombre referenciado en las actuales especificaciones de Aerospace. "El nombre Aerovac rinde homenaje a la herencia de la marca y enfoque en el cliente que ahora se combina con la presencia de mercado de Composites One", dijo Robert Murdock, vicepresidente y director general de Aerovac.

La línea Aerovac está formada por un amplio abanico de materiales de embolsado de vacío, desde películas de embolsado, tejidos de respiración, películas y tejidos de liberación, a tejidos pelables, cintas sellantes, válvulas y tubos. También hay disponibles kits de materiales de proceso adaptados y herramientas duras y blandas.

Estos productos son los mismos materiales de proceso de calidad que Composites One ha estado suministrando a clientes en los dos últimos años mientras servía como distribuidor norteamericano de Solvay. "Aerovac es una extensión estratégica y natural del negocio de Composites One", dijo Steve Dehmlow, consejero delegado de Composites One. "Esto nos posiciona para el futuro crecimiento y establece a Composites One como un importante proveedor para los mercados aeroespacial, de energía eólica y marítimo".

"Creemos que la visión de Materiales de proceso se beneficiará enormemente de ser parte de Composites One", dijo Carmelo Lo Faro, director general de la Solvay Composite Materials Global Business Unit. "Su intención es crecer e invertir en el negocio, impulsando la innovación, fiabilidad y servicio al cliente y basarse en el excelente trabajo que nuestro equipo ha realizado".

Con esta adquisición, Composites One gana varias localizaciones de fabricación, diseño/fabricación y distribución de materiales, como Santa Fe Springs, California; Sumner, Washington; Keighley, Reino Unido; Mondovi, Italia y Toulouse, Francia. Un sitio adicional en Toulouse se centra en el diseño y fabricación de herramientas duras y blandas. Otra inclusión atractiva es un negocio de distribución con sede en el Reino Unido, Med-Lab, que comercia con consumibles de revisión de motor de aeronave e instrumentos de prueba de combustible.

Para más información sobre Aerovac, visite www.aerovac.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3081536-1&h=2357431712&u...].

Acerca de Composites One Composites One es el principal distribuidor en el país de materiales compuestos y ha estado atendiendo a sus clientes desde más de 44 locaciones en Norteamérica. Composites One ofrece a los fabricantes de compuestos y moldeadores miles de productos de los más de 600 principales proveedores de la industria a través de una fuerza de ventas técnicas y servicio al cliente que maneja el mayor conocimiento en la industria. La compañía ofrece una variedad de servicios de valor agregado como tecnologías de molde cerrado, revisiones de aplicaciones técnicas, y asistencia sin igual en certificación normativa. Composites One tiene su sede en Schaumburg, IL. Para más antecedentes, visite www.compositesone.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3081536-1&h=2029972482&u...].

Acerca de Emko CapitalEmko Capital se centra exclusivamente en invertir y gestionar empresas de fabricación e industriales de capital privado. Puede aprender más sobre Emko en www.emkocapital.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3081536-1&h=465838557&u=...].

