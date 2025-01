El compositor granadino ANGEL, nominado a los World Entertainment Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de enero de 2025.- El Compositor granadino ANGEL, pseudónimo de Ángel Velasco Hernández, nominado entre los mejores Compositores de Música Sinfónica a nivel mundial en la 10ª entrega de los World Entertainment Awards, - los laureados Premios Internacionales al Entretenimiento - , por su Obra Musical: The Miracle Man (El Hombre Milagroso)

ANGEL, quién recientemente había sido galardonado como ganador en los Premios Intercontinentales de la Música, asistirá el próximo 31 de Enero a los World Entertainment Awards, que se celebrarán en el Writers Guild Of América Theater en Beverly Hills, Los Ángeles. Se trata de los primeros Premios en Hollywood que reconocen y celebran la excelencia en la Industria Global del Entretenimiento a nivel planetario.

Su Obra Sinfónica: The Miracle Man, inspirada y compuesta para el Audiovisual y Exposición THE MISTERY MAN “El Hombre de la Sábana Santa de Turín”, participará en dicho premio como “Mejor Composición Orquestal” y como “Mejor Banda Sonora”. Y lo hará el mismo día, 31 de Enero, en el que la Exposición THE MISTERY MAN, organizada por Artisplendore y Óptima Cultura, inicia su nueva y emocionante gira por América en la ciudad de Guadalajara (México).

The Miracle Man es un Inspirador Poema Sinfónico, compuesto por ANGEL, producido por Matteo Nahum, que relata con suma sensibilidad y grandiosa serenidad el poderoso mensaje de Amor y Trascendencia que emana del Estudio y Contemplación del Misterio de la Sábana Santa, del que a su vez nace la imponente escultura hiperrealista de Cristo, creada para la Exposición por el artista: Álvaro Blanco. Una pieza musical cargada de significado y luz que llega a Los Ángeles, en uno de sus más trágicos momentos históricos, debido a los Incendios que sufre la ciudad desde el pasado 7 de Enero.

“Estoy sinceramente emocionado con esta nominación a los World Entertainment Awards. Nunca imaginé que mi música pudiera llegar tan lejos. Sólo tengo palabras de agradecimiento para la Organización de los Premios; para mi productor, Matteo; para mi familia y todas las personas que me muestran su apoyo y cariño cada día; Y por supuesto para Dios por permitirme ser su instrumento y crear una obra tan inspiradora con un mensaje tan poderoso en este tiempo de oscuridad en el que vivimos”. – Comentó ANGEL a la redacción, antes de iniciar con ilusión su viaje a Estados Unidos.

