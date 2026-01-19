El comprador extranjero consolida su valor en el último trimestre de 2025 - Spainhouses.net

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario español sigue siendo el destino más atractivo para inversores extranjeros. Los compradores extranjeros mantienen un gran volumen de transacciones y suponen prácticamente el 18% de todas las compras de pisos y casas en España. Este porcentaje puede llegar al 40% en provincias como Alicante o Málaga. Según datos de Spainhouses.net, uno de los principales portales inmobiliarios del país, el interés del comprador extranjero sigue creciendo en el último trimestre de 2025, impulsado por el atractivo coste de vida en España, la estabilidad económica y la recuperación de la inversión en segundas residencias.

Esta situación hace pensar que en el último trimestre del año la compra de viviendas en España por extranjeros mantendrá el porcentaje de los trimestres anteriores y seguirá siendo un importante pilar y un motor fundamental para el sector, consolidando la posición de España como destino preferente para compradores internacionales procedentes de Europa y América.

Nacionalidades que más han crecido

Durante este último trimestre del año 2025, el portal ha registrado un fuerte incremento en visitas, búsquedas y consultas procedentes de los siguientes países:

Austria: + 36%

Dinamarca: + 30%

Países Bajos: + 22%

Finlandia: + 18%

Francia: + 18%

Este crecimiento está impulsado especialmente por la búsqueda de casas en venta en zonas costeras y ciudades con calidad de vida elevada.

Según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad correspondientes al 3er trimestre del 2025, las nacionalidades más importantes en la compra de casas en España han sido en orden de importancia, ingleses (7,9%), alemanes (6,5%), neerlandeses (5,98%), rumanos (5,58%), marroquíes (5,56%), franceses (5,24%), italianos (9,47%) y polacos (4,63%).

Las zonas del mundo en orden de importancia son la Unión Europea (57,65%), el resto de Europa (18,33%), África (8,27%), Asia (6,45%) y América del Sur (5,7%).

Los precios medios asociados a estas zonas han estado encabezados por las compras de América del Norte (4.350 €/m), seguidos de las de Oceanía (3.501 €/m), Unión Europea (2.926 €/m), Asia (2.825 €/m) y resto de Europa (2.730 €/m).

Provincias más demandadas por el comprador extranjero

Las zonas costeras y de alta calidad turística continúan concentrando la mayor parte del interés internacional:

Málaga: + 27% Alicante: + 24% Islas Baleares: + 21% Santa Cruz de Tenerife: + 19% Murcia: + 15% Las Palmas: + 14%

Las provincias del litoral mediterráneo siguen siendo líderes por su clima, conectividad y oferta de vivienda en urbanizaciones de alta calidad.

Las comunidades autónomas con mayor peso de compra por extranjeros durante el tercer trimestre han sido las Islas Baleares (29,46%), Comunidad Valenciana (27%), Islas Canarias (25,3%), Región de Murcia (21,89%), Cataluña (15,05%) y Andalucía (12,96%).

Las provincias con mayor peso de compra de vivienda por extranjeros durante el tercer trimestre han sido Alicante (43,29%), Málaga (31,84%), Santa Cruz de Tenerife (29,56%), Islas Baleares (29,46%), Girona (24,21%), Murcia (21,89%), Las Palmas (21,49%), Almería (17,59%) y Tarragona (15,04%).

Las viviendas más buscadas por los compradores internacionales

Spainhouses.net identifica los siguientes tipos de vivienda como los más demandados:

Casas en venta entre 250.000 € y 650.000 € en ubicaciones costeras.

Pisos y apartamentos frente al mar, más demandados por europeos del norte.

Viviendas de lujo, especialmente desde Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes.

Casas rurales reformadas en Málaga, Girona, Granada y Baleares.

Propiedades con eficiencia energética A o B, en línea con la tendencia internacional hacia inmuebles sostenibles.

El peso del comprador extranjero en el mercado español

Durante 2025, cerca del 50% de todas las búsquedas de vivienda en Spainhouses.net se realizaron por compradores internacionales, una cifra que refleja la importancia estratégica del mercado externo para el crecimiento del sector. El interés del comprador internacional se ha intensificado en el último trimestre del año. España sigue siendo un destino privilegiado por su clima, seguridad, calidad de vida y amplia oferta de viviendas. El objetivo para 2026 es seguir proporcionando datos fiables, herramientas avanzadas y una de las mejores experiencias de búsqueda a usuarios de todo el mundo.

Sobre Spainhouses.net

Spainhouses.net es uno de los portales inmobiliarios de referencia en España, con miles de propiedades en venta y alquiler y un tráfico creciente tanto de usuarios nacionales como internacionales. Con más de 20 años de experiencia, la plataforma ofrece herramientas de búsqueda avanzada, estadísticas actualizadas y servicios destinados a profesionales y particulares.

