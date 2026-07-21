Los compradores formalizan el 70 % de sus hipotecas a tipo fijo durante el segundo trimestre de 2026

Índice Rankia hipotecas: informe hipotecario de Rankia - Rankia S.L

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 21 de julio de 2026. - El Índice Rankia Hipotecas Q2 2026 revela que 7 de cada 10 compradores optan por una hipoteca fija. Las operaciones se cerraron con un TIN medio del 2,47 % a pesar de la subida de los tipos oficiales

Rankia ha publicado los resultados del Índice Rankia Hipotecas correspondientes al segundo trimestre de 2026, los cuales se han elaborado a partir de las condiciones reales recogidas en las FEIN emitidas entre el 1 de abril y el 30 de junio. El informe revela que el 70 % de las operaciones tramitadas por la plataforma se formalizaron a tipo fijo, mientras que el 30 % restante correspondió a hipotecas mixtas. Ninguna de las operaciones analizadas se cerró a tipo variable durante este periodo.



El resultado refleja un cambio en las prioridades del comprador. El Banco Central Europeo elevó sus tipos oficiales en junio en 25 puntos básicos, situando el tipo de las operaciones principales de financiación en el 2,40 %. Este contexto, sumado al avance del euríbor, ha impulsado a los usuarios a priorizar la estabilidad de su cuota mensual frente a la posibilidad de beneficiarse de futuras bajadas en el coste de la financiación.



La estabilidad de la cuota vuelve a ganar peso

El cambio se produce en un contexto de mayor incertidumbre sobre la evolución del coste de la financiación. El euríbor volvió a avanzar, lo que ha reducido el atractivo de asumir una cuota expuesta a revisiones periódicas. Los compradores parecen estar dispuestos a renunciar a posibles bajadas futuras a cambio de conocer desde el inicio cuánto pagarán cada mes.



Al respecto, Carla Quinto, directora de Banca de Rankia, señala: "Los compradores están valorando especialmente la previsibilidad. Cuando una familia asume una financiación a veinte o treinta años, saber que su cuota no cambiará aporta una tranquilidad que en el contexto actual tiene mucho peso".



Aún es posible conseguir una hipoteca fija por debajo del 3 %

A pesar de la tendencia hacia el tipo fijo, los datos confirman que es posible obtener condiciones competitivas. Según el Índice, el TIN medio obtenido en las operaciones de Rankia fue del 2,47 %, con una TAE media del 2,90 %. Este TIN medio fue 0,39 puntos inferior al 2,86 % medio publicado por las entidades financieras analizadas durante el mismo trimestre.



La relevancia de esta diferencia es notable en términos económicos. Para una hipoteca de 160.000 euros a un plazo de 20 años, la negociación puede derivar en una reducción mensual de 31 euros, lo que supone un ahorro total cercano a los 7.400 euros durante la vida del préstamo, sin contabilizar comisiones ni productos vinculados. En este sentido, el 95 % de las operaciones formalizadas incluyó vinculaciones, con una media de dos productos, siendo los más frecuentes la domiciliación de la nómina y el seguro de hogar.



Rankia Hipotecas aconseja realizar un análisis detallado antes de la contratación, asegurando que el ahorro generado por la reducción del interés compense los costes de los productos asociados. El informe recuerda la importancia de comparar tanto la TAE como el TIN, dado que la capacidad de negociación depende del perfil financiero del comprador, sus ingresos y estabilidad laboral, así como del porcentaje financiado.



Los datos del Índice Rankia Hipotecas Q2 2026 se basan exclusivamente en operaciones con financiación concedida a través de la entidad, reflejando las decisiones de los compradores financiados por la plataforma y las condiciones reales de sus ofertas vinculantes.







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Pie de foto: Rankia hipotecas: 70 % de los compradores optan por tipo fijo

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