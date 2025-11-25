Compramostusiniestro.es ofrece tasación online inmediata y recogida gratuita de vehículos siniestrados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de noviembre de 2025.- La gestión de un coche accidentado o averiado suele acarrear una carga administrativa y emocional considerable. Para quienes buscan una alternativa eficaz, la venta coche siniestrado en España representa una solución práctica que permite deshacerse del vehículo sin complicaciones ni pérdidas de tiempo.

Compramostusiniestro.es ha desarrollado una plataforma digital que agiliza todo el proceso: desde la valoración inicial hasta la recogida y baja definitiva del automóvil. Gracias a su enfoque estructurado y automatizado, los propietarios pueden obtener una tasación precisa y organizar la retirada sin necesidad de desplazamientos ni gestiones complejas.

Tasación rápida, gestión sencilla

Compramostusiniestro.es pone a disposición de los usuarios una herramienta de tasación online que solo requiere la matrícula y el código postal del vehículo. A través de un sistema automatizado, se genera de forma inmediata una valoración ajustada al estado y características del automóvil. Este cálculo sirve de base para iniciar la operación de venta sin compromisos, ya que el propietario tiene total libertad para aceptar o rechazar la propuesta.

Una vez validado el precio, la empresa coordina la recogida del vehículo con grúa, sin ningún coste adicional, desde cualquier punto del país. Este servicio no solo facilita la logística, sino que también evita trámites presenciales gracias a un procedimiento totalmente digitalizado.

Además, la plataforma se encarga de toda la documentación necesaria para tramitar la baja definitiva del coche ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y el ayuntamiento correspondiente.

Un servicio integral orientado al usuario

El modelo operativo de Compramostusiniestro.es incluye también el pago rápido del importe acordado, que puede realizarse por transferencia bancaria o en efectivo en el momento de la recogida, si no supera los 1.000 euros. Esta flexibilidad responde a las distintas necesidades del cliente y garantiza una transacción segura en todo momento.

La plataforma acepta vehículos en cualquier estado: siniestrados, con averías mecánicas graves, embargados o simplemente antiguos. Todos los automóviles son gestionados a través de desguaces autorizados como Centros de Tratamiento de Vehículos (CATV), los únicos habilitados legalmente para realizar la baja definitiva y garantizar un proceso respetuoso con la normativa medioambiental.

Este modelo representa una alternativa eficaz frente a la venta entre particulares, que implica riesgos legales y posibles reclamaciones durante los seis meses posteriores a la operación. En cambio, con Compramostusiniestro.es, el propietario queda completamente exento de responsabilidad desde el momento en que se emite el certificado oficial de baja.

La propuesta de la empresa contribuye a redefinir la venta coche siniestrado en España, incorporando herramientas tecnológicas que optimizan cada fase del proceso. A través de un sistema transparente, ágil y sin costes ocultos, se presenta como una opción útil para quienes desean cerrar esta etapa con rapidez y garantías administrativas.

Emisor: Compramos Tu Siniestro



Contacto: Compramos Tu Siniestro

Número de contacto: 682811062