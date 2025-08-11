Comprar en ALDI permite a las familias españolas ahorrar más de 230 euros entre junio y agosto - ALDI

Con 9 de cada 10 productos de marca propia, ALDI mantiene un modelo de descuento que traslada ahorros reales en la cesta semanal de sus clientes

La compañía revisa constantemente sus procesos y sólo en la primera mitad del año ha bajado el precio de más de 650 productos de su surtido

ALDI lanza cada semana nuevas promociones, que en esta ocasión alcanzan hasta el 50% en productos esenciales para la compra diaria como los frescos

Sant Cugat del Vallès, 11 de agosto de 2025 – Las familias que compran en ALDI pueden ahorrar una media de 230 euros en su cesta entre los meses de junio y agosto, según cálculos realizados por la compañía a partir de datos de 2024 de Kantar Worldpanel. Este ahorro es posible gracias al modelo de descuento de ALDI, que garantiza precios competitivos sin renunciar a la calidad

Para lograrlo, la cadena de supermercados basa su surtido principalmente en la marca propia, presente en 9 de cada 10 productos, y en artículos de origen nacional. Este enfoque permite optimizar costes y ajustar los precios finales. Además, ALDI revisa de forma constante sus procesos y, solo en la primera mitad del año, ha bajado el precio de más de 650 productos de su surtido.

ALDI refuerza su oferta en sus productos de origen nacional

Para seguir garantizando ahorros a sus clientes, ALDI aplica promociones semanales y quincenales que esta semana, del 11 al 17 de agosto, alcanzan hasta un 50% de descuento en productos esenciales.

En su oferta de frutas destacan opciones de origen nacional ideales para combatir el calor del verano, como la sandía negra sin pepitas por solo 0,69 euros/kg y el melón piel de sapo por 0,99 euros/kg. También hay una selección de verduras frescas, como la lechuga larga (1,15 euros/unidad), crujiente y rica en fibra, y el calabacín (1,15 euros/kg).

Durante estos días, los clientes también podrán encontrar promociones en carnes de origen nacional y con certificación de bienestar animal. Entre las opciones disponibles se encuentra el filete de lomo adobado (3,65 euros) o el secreto de cerdo blanco (4,25 euros). Para los más peludos de la casa, ALDI también ofrece su original helado para perros en sabores como salchicha y queso, banana split o crema, por solo 1,29 euros.

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 480 tiendas y más de 7.700 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

