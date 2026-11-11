Comprar casa ahora o esperar: por qué aplazar la decisión puede salir más caro

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(Información remitida por la empresa firmante)

En un mercado marcado por el encarecimiento de la vivienda y los cambios en los tipos de interés, HipoTips recuerda que intentar encontrar el momento perfecto para comprar no siempre es la mejor estrategia.

¿Es mejor comprar una vivienda ahora o esperar a que bajen los precios y los tipos de interés? Es una de las preguntas más habituales entre quienes buscan casa, especialmente en un contexto en el que acceder a una vivienda resulta cada vez más complicado. Sin embargo, lo que hoy parece una decisión prudente puede tener consecuencias económicas diferentes a las esperadas dentro de uno o dos años.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en España aumentó un 12,2 % interanual durante el segundo trimestre de 2026. A esta subida se suma la evolución del mercado hipotecario, con un euríbor que cerró octubre en el 3,239 %, tras alcanzar en septiembre el 3,247 %, su nivel más alto del año, según el Banco de España.

Desde HipoTips, intermediario hipotecario especializado en la búsqueda y negociación de financiación, explican que las condiciones del mercado pueden cambiar considerablemente en pocos meses, incluso cuando la situación económica del comprador sigue siendo exactamente la misma.

"Hay personas que nos consultaron sus posibilidades hace un año, cuando tenían opciones reales de comprar, y que decidieron esperar por diferentes motivos. Ahora vuelven a contactar con nosotros y tenemos que estudiar de nuevo su operación, porque las condiciones que podíamos conseguir entonces ya no son las mismas", explica Fran Calabuig, fundador de HipoTips.

La misma hipoteca, casi 16.000 euros más en intereses

Un ejemplo de esta situación es el de un comprador que contactó con HipoTips en mayo de 2025 para financiar una vivienda de 160.000 euros. En aquel momento, su perfil permitía plantear una hipoteca que cubriera el 100 % del precio de compraventa, con un tipo de interés fijo sobre 2,9 % con las vinculaciones correspondientes.

Aunque tenía posibilidades de llevar adelante la operación, decidió no dar el paso. Más de un año después, volvió a contactar con la compañía para retomar la compra.

Sus circunstancias económicas seguían siendo las mismas y el importe que necesitaba financiar tampoco había cambiado. Sin embargo, al actualizar su estudio en octubre de 2026, el tipo fijo que podía plantearse había pasado al 3,4 %.

En una hipoteca de 160.000 euros a 30 años, esta diferencia supone pasar de una cuota mensual de aproximadamente 666 a 710 euros. Es decir, unos 44 euros más al mes que, de mantenerse durante toda la vida del préstamo, representarían cerca de 15.700 euros adicionales en intereses.

El caso refleja cómo una operación puede continuar siendo viable, pero resultar más costosa simplemente porque las condiciones de financiación y del mercado han cambiado.

Esperar no siempre es equivocarse, pero tampoco garantiza mejores condiciones

Desde HipoTips insisten en que aplazar una compra puede ser una decisión acertada. Hay personas que necesitan seguir ahorrando, mejorar su estabilidad laboral o encontrar una vivienda que realmente se ajuste a sus necesidades. Sin embargo, consideran importante diferenciar estas circunstancias de quienes deciden esperar únicamente con la esperanza de que el mercado mejore.

"Muchas veces nos preguntan si sería mejor esperar a que bajen los intereses. El problema es que nadie puede garantizar qué ocurrirá dentro de un año. Puede que las condiciones mejoren, pero también pueden empeorar o que las viviendas sean más caras. Por eso no creemos que exista un momento perfecto que sirva para todo el mundo", señala Calabuig.

Además, una bajada de los tipos de interés no siempre supone un ahorro en el coste total de la compra. Si durante ese tiempo el precio de la vivienda aumenta, la cantidad que necesita financiar el comprador también puede ser mayor.

El mejor momento depende de las posibilidades de cada comprador

Para HipoTips, la clave está en analizar la situación económica de cada persona antes de tomar una decisión. Conocer la financiación a la que puede acceder, los ahorros necesarios y la cuota que puede asumir permite valorar si comprar en ese momento es una opción razonable o si conviene esperar.

"No se trata de comprar por miedo a que mañana sea más caro, ni de esperar indefinidamente a que todo mejore. Lo que estamos viendo este año es que muchos compradores que aplazaron la decisión vuelven con el mismo perfil y se encuentran con condiciones peores", concluye el fundador de HipoTips.

En definitiva, intentar anticipar cuál será el año más favorable para comprar una vivienda puede resultar complicado. Mientras las condiciones económicas y financieras continúan evolucionando, el mejor momento para cada comprador depende, en gran medida, de su capacidad real para afrontar la operación con seguridad.

Sobre HipoTips es un intermediario de crédito inmobiliario especializado en la búsqueda y negociación de financiación hipotecaria. Con ámbito de actuación en toda España, acompaña a particulares durante el proceso de obtención de su hipoteca, analizando cada perfil y buscando las condiciones de financiación que mejor se adapten a sus circunstancias. La compañía está fundada por Fran Calabuig y se encuentra inscrita en el registro de intermediarios de crédito inmobiliario del Banco de España con el número E358.

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