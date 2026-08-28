Comprar un coche de ocasión en Sevilla en 2026; qué comprobar antes de firmar - COVEYAUTOCASION

(Información remitida por la empresa firmante)

Comprar un vehículo usado implica valorar más que el precio, la antigüedad o el kilometraje. En Sevilla, factores como el historial, el distintivo ambiental, las restricciones de circulación, la garantía y la financiación también pueden marcar la diferencia. En este sentido, la guía de Covey Autocasión sobre vehículos de kilómetro 0 y de ocasión puede ayudar a elegir la opción más adecuada.

Madrid, 28 de agosto de 2026.- Las previsiones de GANVAM apuntaban a superar las 347.000 ventas de turismos de ocasión en Andalucía al cierre de 2025, reflejando el peso y la variedad de este mercado. Por ello, comprar un coche de ocasión en Sevilla requiere valorar aspectos que van más allá del precio anunciado.

El mercado de ocasión en Sevilla y Andalucía, en cifras

El vehículo usado mantiene un peso importante en la movilidad andaluza. Según las previsiones de MSI para GANVAM, las ventas de turismos de ocasión en Andalucía superaron las 347.000 unidades en 2025, con seis de cada diez operaciones correspondientes a vehículos de más de diez años.

Frente a ellos, los modelos de hasta cinco años superaron las 80.000 unidades, cerca del 23 % del mercado regional. La tendencia apunta a un mayor peso de los vehículos de ocasión más jóvenes y al crecimiento de los electrificados usados, aunque estos todavía representan una parte reducida del mercado.

En este contexto, comparar la antigüedad, el tipo de vehículo y sus costes resulta clave para tomar una decisión de compra adecuada.

La Zona de Bajas Emisiones: un factor que puede decidir qué coche conviene comprar

Uno de los factores que diferencia la compra de un vehículo usado en Sevilla es la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Desde julio de 2024, los accesos no autorizados a la Isla de la Cartuja pueden ser sancionados y las restricciones se aplican de lunes a viernes no festivos, de 7:00 a 19:00 horas.

La ZBE se divide en Cartuja Norte y Cartuja Sur. Para comprar un vehículo usado, es importante comprobar su distintivo ambiental de la DGT, ya que los vehículos con etiquetas B, C, ECO o Cero Emisiones pueden acceder y circular sin las restricciones aplicadas a los vehículos sin etiqueta.

Por ello, dos vehículos similares en precio y estado pueden tener una utilidad diferente según su clasificación ambiental. Antes de comprar, conviene comprobar la matrícula y consultar la etiqueta correspondiente.

Qué revisar antes de comprar un coche de ocasión

Antes de comprar un coche usado conviene revisar su estado físico, kilometraje e historial. La inspección debe incluir carrocería, neumáticos, frenos, suspensión, dirección, iluminación y elementos de seguridad, además de comprobar el desgaste del interior. Una prueba de conducción puede detectar ruidos, vibraciones o problemas de cambio y frenada.

El kilometraje debe contrastarse con la ITV, el mantenimiento y las facturas de taller para comprobar que existe una evolución coherente. También es recomendable consultar los informes de la DGT, que permiten conocer datos como kilometraje, ITV, cargas o incidencias administrativas.

En caso de dudas, una revisión por parte de un mecánico o perito independiente puede ayudar a detectar posibles problemas antes de cerrar la operación. Algunos vendedores profesionales, como Covey Autocasión, ofrecen además inspecciones específicas de sus vehículos, cuyas condiciones deben consultarse en cada caso.

Papeleo y garantía al comprar un coche de ocasión

Antes de firmar, es fundamental comprobar que el contrato y la documentación coinciden con el vehículo e incluyen datos como matrícula, bastidor, precio, fecha y condiciones de la operación. Tras la compra, el comprador debe realizar el cambio de titularidad en un plazo de 30 días, mientras que el vendedor puede notificar la venta.

La garantía también depende de quién vende el vehículo. En una compraventa profesional, la responsabilidad legal es, con carácter general, de tres años, aunque en vehículos usados puede pactarse un plazo inferior, nunca menor de un año. Entre particulares se aplica el Código Civil y la regulación de los vicios ocultos, con un plazo de reclamación de seis meses.

Por ello, además del precio, conviene revisar contrato, documentación, garantía y condiciones de la operación antes de entregar el dinero.

KM0, seminuevo o coche de ocasión: diferencias que afectan al presupuesto

No todos los vehículos usados responden al mismo perfil. Aunque las denominaciones comerciales pueden variar, conocer las diferencias entre un coche KM0 y uno de ocasión, así como las características de los seminuevos, permite comparar alternativas con criterios más precisos antes de tomar una decisión.

Los vehículos KM0 ya han sido matriculados y suelen tener muy pocos kilómetros, por lo que pueden ser una opción para quienes buscan un coche prácticamente nuevo sin necesidad de estrenarlo.

Los seminuevos son vehículos recientes y con poco uso, generalmente más caros, pero con tecnologías actuales y una clasificación ambiental más favorable.

El concepto de coche de ocasión engloba modelos de distintas edades y kilometrajes, por lo que conviene valorar, además del precio, su estado, historial y mantenimiento.

En Andalucía conviven coches antiguos con modelos usados más jóvenes, cuya presencia sigue creciendo.

Financiación: la cuota mensual no cuenta toda la historia

Entender cómo funciona la financiación de un vehículo de ocasión exige mirar más allá de la cuota mensual. Aunque esta fórmula puede facilitar el acceso a un automóvil, una mensualidad reducida no significa necesariamente que la operación resulte más económica.

El indicador principal para comparar una financiación es la TAE (Tasa Anual Equivalente), ya que refleja de forma más completa el coste del préstamo. También conviene revisar las comisiones, los productos vinculados, el plazo, las condiciones de amortización anticipada y el importe total que se terminará pagando.

Un plazo más largo puede reducir la cuota mensual, pero también aumentar el coste final del vehículo. Por ello, es recomendable comparar el precio al contado con el importe total de la financiación.

Además, hay que comprobar si el precio anunciado está condicionado a financiar una cantidad mínima, ya que los intereses y costes podrían superar el descuento aplicado.

Pagar al contado evita intereses, pero no siempre es la mejor opción si supone reducir demasiado los ahorros disponibles. La decisión dependerá de la liquidez y del coste real de cada alternativa.

Errores y claves para comprar un coche usado

Al comprar un vehículo de segunda mano conviene evitar errores como pagar sin documentación, no comprobar el kilometraje o ignorar su situación administrativa y distintivo ambiental. También es importante calcular el coste real de la financiación, incluyendo intereses y comisiones.

Más allá del precio, la decisión debe considerar el estado del vehículo, su historial, mantenimiento, garantía, tecnología y uso previsto. En Sevilla, además, la clasificación ambiental puede ser especialmente relevante para los desplazamientos urbanos.

En definitiva, comparar toda la información disponible permite valorar mejor cada vehículo y realizar una compra con mayor seguridad.

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