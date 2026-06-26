Comprar maquinaria usada sin sorpresas, qué revisar antes para evitar sorpresas - JJG Works Maquinaria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026.-

La compra de maquinaria usada puede ser una decisión estratégica para autónomos, explotaciones agrícolas y empresas de construcción, logística o industria. Permite incorporar equipos necesarios para el trabajo diario sin asumir siempre la inversión que exige una máquina nueva y puede facilitar una respuesta más rápida ante una campaña, una obra o un incremento puntual de actividad. Sin embargo, una oportunidad aparente puede convertirse en un problema costoso cuando la decisión se toma únicamente por el precio, la marca o el número de horas que muestra el contador. Una máquina profesional debe analizarse como una herramienta de producción: lo importante no es solo cuánto cuesta adquirirla, sino si está preparada para trabajar con fiabilidad, seguridad y un coste operativo razonable. En este contexto, JJG Works Maquinaria destaca como un referente en el sector, aportando experiencia y conocimiento para ayudar a los profesionales a tomar decisiones informadas a la hora de adquirir maquinaria usada.

El primer paso, definir el trabajo antes de buscar la máquina

Uno de los errores más habituales consiste en comenzar la búsqueda por un modelo concreto sin haber definido previamente el trabajo que debe realizar.

No necesita el mismo equipo una explotación agrícola que busca un tractor para tareas recurrentes que una empresa de obra pública que necesita excavar, cargar tierra o transportar materiales durante una fase determinada de un proyecto. Tampoco son equivalentes los requisitos de una mini cargadora para espacios reducidos, un manipulador telescópico para elevar cargas o una excavadora de cadenas destinada a trabajar sobre terrenos irregulares.

Antes de comparar anuncios conviene responder a varias preguntas:

¿Qué tareas realizará la máquina?

¿Cuántas horas de trabajo se prevén al año?

¿En qué tipo de terreno se utilizará?

¿Qué capacidad, potencia o alcance necesita realmente?

¿Qué implementos o accesorios serán necesarios?

¿Existen limitaciones de acceso, transporte o maniobra?

¿La compra resulta más rentable que un alquiler temporal?

Definir estas variables evita pagar por prestaciones innecesarias o adquirir una máquina que se quede corta desde el primer día.

Las horas de uso importan, pero no cuentan toda la historia

El contador de horas es un dato importante, pero no debe analizarse por sí solo. Dos máquinas con las mismas horas pueden estar en estados muy distintos.

El desgaste depende del tipo de uso, el mantenimiento, las condiciones de trabajo y la forma de operación. Una máquina muy exigida y sin revisiones puede estar peor que otra con más horas pero bien mantenida.

Por eso es recomendable pedir información adicional como el año, número de serie, mantenimiento, reparaciones, historial de averías y documentación. Si estos datos faltan o son incompletos, la inspección técnica es aún más importante.

Motor, hidráulica y transmisión: tres puntos que requieren atención

Una inspección visual permite detectar algunos problemas, pero la prueba funcional es imprescindible.

El motor debe arrancar correctamente, preferiblemente en frío, sin ruidos extraños, vibraciones anómalas ni humos que puedan indicar una combustión deficiente. También conviene observar posibles fugas, revisar el estado de los fluidos y comprobar si existen señales de mantenimiento descuidado.

En maquinaria agrícola y de obra pública, el sistema hidráulico merece una atención especial. Los cilindros, latiguillos y conexiones deben revisarse en busca de pérdidas de aceite, deterioro o movimientos irregulares. Una respuesta lenta, imprecisa o con tirones puede anticipar reparaciones relevantes.

La transmisión también debe comprobarse durante la prueba. Los cambios de marcha, la tracción, la dirección y los frenos deben responder de forma previsible y sin comportamientos anómalos.

Cada tipo de máquina tiene sus propios puntos críticos

No existe una lista única para todos los equipos; la revisión debe adaptarse a cada máquina.

En excavadoras de cadenas se comprueba el tren de rodaje (cadenas, tensores y rodillos), y en las de ruedas, neumáticos, ejes y estabilizadores. En retroexcavadoras y palas cargadoras se revisan cucharas, brazos y holguras. En dumpers, la tolva, el sistema de descarga, la articulación y la transmisión. En manipuladores telescópicos, la pluma, estabilizadores e hidráulica. En carretillas elevadoras, el mástil, horquillas, frenos y estabilidad.

Estas diferencias muestran que una valoración profesional es más fiable que una revisión superficial basada solo en fotos o fichas técnicas.

Seguridad y documentación: una parte esencial de la operación

Una máquina utilizada en un entorno profesional no es solo un activo económico. También es un equipo de trabajo que debe resultar adecuado para la tarea prevista y mantenerse en condiciones seguras durante su vida útil.

Antes de cerrar una compra conviene revisar la identificación de la máquina, la documentación disponible, los manuales, las advertencias de seguridad y el estado de los elementos de protección. También debe comprobarse que los mandos, sistemas de parada, señalización, iluminación y dispositivos relacionados con la movilidad o la elevación de cargas funcionan correctamente cuando sean aplicables.

La compra no termina con la entrega. La empresa usuaria debe integrar el equipo en su planificación preventiva, formar a los trabajadores que vayan a utilizarlo y establecer las revisiones necesarias según el tipo de máquina y las condiciones reales de trabajo.

Comprar a un profesional reduce incertidumbre

Las plataformas de anuncios han ampliado mucho la oferta de maquinaria de ocasión, lo que facilita encontrar opciones, pero también exige saber distinguir entre buenas oportunidades y equipos con posibles costes ocultos.

Contar con una empresa especializada permite acceder a asesoramiento técnico, definir mejor las necesidades y valorar compra, alquiler o financiación. Por ejemplo, JJG Works Maquinaria ofrece equipos revisados y adaptados a distintos usos profesionales.

En cualquier caso, lo importante no es elegir la opción más barata, sino la que tenga el mejor equilibrio entre precio, estado, rendimiento y coste de uso.

Compra o alquiler: una decisión que depende del uso real

Comprar maquinaria usada puede tener sentido cuando el equipo se integrará de forma recurrente en la actividad de la empresa, existe una carga de trabajo suficiente y se prevé amortizar la inversión durante varios proyectos.

El alquiler puede resultar más razonable cuando la necesidad es puntual, el equipo se utilizará únicamente durante una fase concreta o se requiere una máquina muy especializada. También permite adaptar la flota a cada proyecto sin inmovilizar recursos en equipos con un uso reducido.

En muchos casos, la solución más eficiente consiste en combinar ambas fórmulas: comprar las máquinas de uso habitual y alquilar aquellas que solo se necesitan en determinadas circunstancias.

Una buena compra comienza antes de firmar

Comprar maquinaria usada no consiste únicamente en encontrar un precio atractivo. Requiere definir el trabajo, comparar alternativas, revisar el historial, realizar una prueba funcional y valorar los costes que aparecerán después de la adquisición.

Consultar un catálogo profesional de venta de maquinaria usada permite analizar equipos disponibles y solicitar asesoramiento antes de cerrar una operación.

Una revisión rigurosa no elimina por completo la incertidumbre, pero reduce el riesgo de que una inversión destinada a mejorar la productividad termine generando averías, paradas de trabajo y gastos que no estaban previstos.

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