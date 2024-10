¿Por qué comprar un trastero con licencia de actividad? En Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Los riesgos de tener un trastero sin licencia y cómo evitarlos.

Barcelona, 1 de octubre de 2024.- Adquirir un trastero con licencia de actividad es una decisión fundamental, especialmente en una ciudad como Barcelona, donde las normativas urbanísticas son estrictas. Contar con una licencia garantiza que el espacio cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos por el Ayuntamiento. Sin embargo, aún existen trasteros sin licencia en el mercado, lo que conlleva riesgos significativos para los propietarios. A continuación, te explicamos los principales beneficios de comprar un trastero con licencia y los problemas que podrías evitar al hacerlo.

¿Qué es una licencia de actividad y por qué es obligatorio?

Una licencia de actividad es un permiso otorgado por el Ayuntamiento que certifica que el uso de un espacio, como un trastero, cumple con las normativas urbanísticas, de seguridad y medioambientales. Tener este permiso no solo es un requisito legal, sino que también garantiza que el espacio es seguro para el almacenamiento de tus pertenencias.

En Barcelona, los trasteros deben cumplir con exigencias de seguridad, como protección contra incendios, ventilación adecuada y accesos seguros​. Si un trastero carece de esta licencia, podría estar sujeto a sanciones o incluso al cierre definitivo​.

Los riesgos de un trastero sin licencia

Multas y sanciones: Uno de los mayores riesgos de adquirir o utilizar un trastero sin licencia es enfrentar sanciones económicas. El Ayuntamiento de Barcelona puede imponer multas que varían según la gravedad de la infracción, y los propietarios podrían verse obligados a regularizar la situación, lo que puede ser costoso, complicado, y en la mayoría de casos inviable​.

Cierre del trastero: Si los inspectores municipales detectan que el trastero no tiene la correspondiente licencia de actividad de trastero, podrían exigir el cese de su uso de forma temporal o definitiva. Esto no solo implica perder el acceso al espacio, sino también el valor de la inversión realizada​.

Falta de seguridad: Los trasteros sin licencia mayormente no cumplen con los estándares de seguridad, lo que aumenta el riesgo de incendios, humedades o robos. En contraposición, los trasteros con licencia deben contar con ventilación adecuada y medidas antiincendios​, entre muchos otros factores.

Falta de cobertura de seguros: Las aseguradoras no cubren trasteros que no tienen una licencia de actividad válida. Esto significa que, en caso de incendio, robo o cualquier otro siniestro, no podrás reclamar indemnización por las pérdidas si el trastero no cumple con las normativas. Tener la licencia de actividad es esencial para que el seguro proporcione su cobertura.

Qué dice la normativa vigente de Barcelona sobre licencia de actividad de trasteros:

Es importante tener en cuenta las regulaciones tanto urbanísticas como de seguridad que se aplican a este tipo de espacios. A continuación, se detallan los requisitos más relevantes según la normativa:

Licencia de actividad

Todo trastero debe contar con una licencia de actividad emitida por el Ayuntamiento de Barcelona. Esta licencia asegura que el uso del trastero es legal y que cumple con las normativas urbanísticas y de seguridad. Es indispensable presentar un proyecto técnico firmado por un ingeniero o arquitecto, junto con los planos del espacio y la memoria descriptiva de las actividades que se llevarán a cabo en el lugar​.

Normativa contra incendios

Uno de los principales aspectos que debe cumplir un trastero es la normativa de protección contra incendios. Esto incluye:

Sistemas de detección y alarma: Cada trastero, y el local donde están ubicados, deben contar con detectores de humo y alarmas que avisen en caso de incendio.

Extintores: Debe haber extintores accesibles, correctamente distribuidos en función del tamaño y la disposición del espacio.

Vías de evacuación: Las salidas deben estar claramente señalizadas y libres de obstáculos, con un sistema que permita una rápida evacuación en caso de emergencia.

Materiales ignífugos: Los materiales de construcción así como todas las instalaciones deben ser resistentes al fuego.

Accesibilidad y seguridad

Los trasteros deben garantizar fácil acceso y evacuación, lo que implica:

Están prohibidos los trasteros en planta sótano. Solo se permiten en planta sótano si la totalidad de los dueños viven en la misma finca, o sí los trasteros están vinculados a plazas de aparcamiento en el mismo sótano.

Puertas con sistemas automáticos y que en caso de incendio o corte de luz se abran automáticamente, permitiendo que todos los usuarios puedan abandonar el local con facilidad, como los que ofrece MultiTrastero.

Ventilación

La ventilación forzada es esencial para evitar la acumulación de humedad y malos olores dentro del trastero. Según la normativa, debe existir un sistema que renueve el aire y mantenga el espacio seco y libre de condensación​.

Normativa urbanística

El trastero debe cumplir con las normativas urbanísticas vigentes, que regulan dónde y cómo pueden construirse. En Barcelona, hay ciertas zonas en las que no se permite construir trasteros​.

Ventajas de elegir un trastero de MultiTrastero con licencia

En MultiTrastero, sus proyectos cuentan con la licencia del Ayuntamiento de Barcelona, lo que garantiza que los trasteros cumplen con los más altos estándares de seguridad y calidad. Estos son algunos de los beneficios de los trasteros que ofrecen a sus clientes:

Seguridad 24/7: Sistema de videovigilancia y alarma, para que tus pertenencias estén siempre protegidas.

Toma de corriente en cada trastero: Ideal para conectar herramientas o cargar baterías, lo que añade versatilidad al uso del espacio.

Acceso con código de seguridad: Entrada automatizada con código personal para mayor seguridad y control.

Ventilación forzada: Evita problemas de humedad o malos olores, protegiendo tanto el espacio como tus pertenencias.

Construcción sólida: Muros de 10 cm de espesor, lo que permite optimizar el espacio con estanterías y garantiza la durabilidad del trastero. No son simples contenedores de chapa; son trasteros de alta calidad.

Invertir en un trastero con licencia de actividad no solo te protege de problemas legales y económicos, sino que también te garantiza un espacio seguro, eficiente y bien acondicionado para el almacenamiento. En MultiTrastero, se aseguran de que cada uno de los proyectos cumpla con todas las normativas vigentes, ofreciéndote una solución confiable y de calidad.

